«Мне все надоело». Как предприниматель из Минска уехал в глушь и основал там 3 новых бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Александр Жерносек.

К 42 годам, имея за плечами опыт построения бизнеса на интернет-магазинах и насыщенную карьеру фотографа, предприниматель Александр Жерносек внезапно решает все бросить и уехать в деревню за новым качеством жизни. Но здесь он не потерялся, а, наоборот, вдохновился природой и взялся сразу за три амбициозных проекта: природную достопримечательность из экзотических деревьев, производство футуристических кибердомов и программу оздоровительного туризма. Что из этого вышло, читайте в статье «Про бизнес».

«7 лет зарабатывал на интернет-магазинах, а потом бросил все и стал профессиональным фотографом»

— Я учился на инженера в очень хаотичное и непростое время 90-х, когда все вокруг начинали чем-то заниматься. И оставаться за бортом этой волны было просто невозможно. Сначала вместе с друзьями по университету занялись ремонтом и перепродажей принтеров, а потом открыли несколько точек ксерокопирования. Параллельно я очень увлекался музыкой (у меня была приличная коллекциям музыкальных альбомов).





И когда появился интернет, я подумал, а почему бы не предложить людям заказывать диски с любым желаемым набором музыки. Так родился один из первых в Беларуси интернет-магазинов. Понятно, что компакт-диски были пиратскими, но в те времена этого понятия вообще не существовало. Сервис действительно пользовался популярностью, поэтому я стал открывать виртуальные магазины с играми или фильмами. Эта сеть давала относительно неплохие обороты на несколько тысяч долларов, но больше увлекали не большие заработки, а сам процесс. Все работало на протяжении нескольких лет, но однажды я поймал себя на мысли, что мне все надоело. Да, бизнес приносил деньги, но было необходимо масштабироваться, а моя история не про заработки: я, скорее, предприниматель и художник. Мне гораздо интереснее что-то предпринимать и создавать, потому что именно новый и полезный продукт приносит мне счастье, а не количество денег на счете.





Любой продукт, услуга или предложение должны, во-первых, решать какую-то важную проблему человека, во-вторых, вдохновлять меня самого. И если эти условия соблюдается, то рано или поздно задумка начнет приносить свои плоды. Мне понадобилось семь лет с момента открытия первого интернет-магазина, чтобы понять, что нужно создавать что-то новое. Я закрыл все филиалы и распустил небольшую команду из пары администраторов и около 10 курьеров.





После ухода из бизнеса я серьезно увлекся фотографией, достигнув значительных результатов. Я ездил на большое количество выставок, публиковался на обложках журналов по всему миру и был востребован. Мои услуги стоили недешево (минимум $ 500 за фотосет), но эта история снова не про деньги. Мне действительно очень нравится заниматься фотографией, это драйвовое увлечение, а людям откликается мое творчество. Как художник я особенно реализовался в жанрах портрета, ню и концептуальных фотографий. Последние были ближе к рекламному формату, который я снимал с командой в личной фотостудии. Спустя несколько насыщенных лет я оставил коммерческую фотографию по той же причине, что и интернет-магазины.





Желающих было слишком много, творчество превратилось в конвейер с четкими ролями «заказчик» и «исполнитель», но мне не хотелось обслуживать только желания клиентов.

Я художник, у меня была жажда творить, но некоторым клиентам нужна скорость, а не качество. К тому же, я пришел к такому уровню доходов, который для комфортной жизни мне даже не нужен. Когда точно понял, что могу заниматься только творчеством, то перестал рекламироваться и закрыл студию.

Работа Александра в Майами.

Параллельно с фотосъемками я впервые в жизни пошел на работу в ее традиционном понимании и несколько лет был заведующим сектора дизайна в отделе мультимедийных ресурсов Национальной библиотеки Республики Беларусь. Моей команде нужно было красиво упаковать и структурировать отсканированные книги и печатные издания в библиотеке, то есть создать в интернете страницы сайта, где любой пользователь мог легко отсортировать электронную карточку с наименованиями всех изданий — карточный каталог.





Какое-то время эта работа была мне очень интересна, потому что все процессы необходимо было выстраивать с нуля, проявляя креативность. Но как только система была сформирована и мы решили основные задачи, работа превратилась в рутину, и я быстро попрощался со стенами библиотеки.





«В 42 года переехал за город и решил сделать живой памятник природы из редких реликтовых растений»

У меня появилось больше свободного времени, и я стал все чаще приезжать сюда, в Белую Церковь (деревня возле Борисова, — прим. «Про бизнес»). Мы с мамой купили здесь участок, поэтому я постоянно старался что-то улучшить или достроить, а в конце концов полностью переехал. Зачем? За более качественной жизнью. По городским меркам квартира на 60 «квадратов» — это большая квартира, но коттедж с той же площадью уже не впечатляет, хотя он точно будет стоить дешевле, чем та же квартира на 40 «квадратов». Понятно, что дома бывают разными, и закапывать туда деньги можно сколько угодно, но я, как инженер, знаю, как делать это эффективно. Но куда важнее финансового аспекта то, что, выходя из квартиры, окружающее пространство тебе больше не принадлежит. Ты не можешь выйти в подъезд и сказать: «Мое!».





А здесь в деревне ты выходишь из дома и это все еще твой «дом». Ты полноправный хозяин пространства вокруг него и волен обустраивать его как угодно. В моем понимании все люди в первую очередь зависят от окружающего их пространства. Оно формирует наш уют. Чем оно шире вокруг тебя, тем шире твое сознание, тем легче тебе творить.





Мой переезд — это выход на новый качественный уровень, к новым возможностям. Чисто технически город представляет собой сложную конструкцию с острой конкуренцией и огромным количеством информационного шума. В городе полезно обучаться, обмениваться опытом, товарами, но постоянно жить вредно. Там появляются тревоги и болезни, потому что организм постоянно находится под воздействием стресса. К такому осознанию я и сам пришел не сразу. Когда я переехал, мне было 42 года, а сейчас живу здесь уже восьмой год.





Первое время после переезда я продолжал заниматься улучшением жизни. Достраивал дом и все пристройки, оформлял сад и постепенно начал выращивать редкие реликтовые растения. Это занятие вселило в меня живой интерес к ботанике. Я стал экспериментировать, изучать новое и открыл для себя дерево «Ginkgo Beloba». Гинкго белоба — это самое древнее растение на планете, которое за 250 миллионов лет вообще не изменилось. Сейчас в Беларуси оно практически не встречается, хотя тысячи лет назад растение было полноправным хозяином всей планеты. Такие наблюдения заставили задуматься об очевидных проблемах современной экологии. Дело в том, что в мире ежегодно безвозвратно исчезает огромные площади лесов, сопоставимые с размерами современной Турции.









Так как я начал увлекаться ботаникой, этот вопрос стал для меня важным. Хотелось что-то предпринять. Тогда и нашлась амбициозная идея: высадить десять тысяч таких реликтовых деревьев на опушке возле дома таким образом, чтобы через 10 лет лет здесь вырос настоящий лесной лабиринт в виде символа бесконечного узла.

Это очень древний символ, который олицетворяет взаимосвязь всех явлений и всего живого во Вселенной. Деревья растут уже 3 года — где-то быстрее, где-то медленнее, но ключевая особенность в том, что этот вид может развиваться практически в любых условиях, поэтому он не зря считается символом выживаемости. Например, в Хиросиме уже на следующий год после бомбардировки шесть гинкго вновь восстановились и стали воплощением жизни.





Я вижу в этом лабиринте возможность оставить наследие, которое будет жить как минимум еще 3000 лет — именно сколько живут деревья гинкго билоба. Это будет живой памятник стремления к экологичной жизни, который точно привлечет к себе внимание и, возможно, замотивирует кого-нибудь сделать что-то полезное для экологии.

За 3 года усилий получился полноценный проект парка с солидным количеством редких деревьев (около 3000 гинкго) и еще столько же саженцев на подсадку и продажу. Разумеется, чтобы привлечь внимание людей и сделать его социально значимым, мне нужно было продвигать идею в социальных сетях.





Какое-то время я занимался этим, но, к сожалению, в один момент потерял свой старый аккаунт в Facebook из-за мимолетного знакомства с неким Николаем Холпером . Компания Meta взяла и забанила без разбора все аккаунты, имеющие хоть какое-то отношение к его друзьям и знакомым. Не столь важно, что именно сделал этот парень (кажется там было что-то про сервис сторонней рекламы, мешающей Facebook), но в итоге пострадал не только наш проект.





Так я лишился чуть больше 100 тысяч подписчиков со всего мира в 4-х аккаунтах Instagram и Facebook. Оказалось, что мы всего один раз пересекались с Николаем на вечеринке в фотостудии. Теперь социальная активность «Гинкго-лабиринта» оставляет желать лучшего, но даже если мы ничего не будем делать, то деревья все равно останутся и продолжат расти. У меня, как инженера, есть стремление делать то, что, будет работать и приносить пользу, как говорится, веками.

Очень скоро, в окружении природы, мне открылась новая профессия — тренер по комплексным методиками оздоровления организма. Дело в том, что я больше 10 лет активно пользуюсь разными ментальными и психофизическими практиками. У меня нет религиозной подоплеки, и я не лечу болезни людей. В контексте моих занятий речь идет об отсутствии энергии, апатии или тревожности человека. Пока мы молодые, у нас есть «гарантийное обслуживание», но с возрастом энергия уходит и тело уже не работает на все 100%. И, конечно, с этим нужно что-то делать. Но чтобы сделать рывок, в любом случае необходимо личное усилие и мотивация. Моя задача — помочь их найти и начать движение в правильном направлении. У меня есть некоторый круг подопечных, с которыми я делюсь своим опытом и помогаю им улучшать качество жизни.





«Своими силами воплотил в жизнь идею CYBERDOME»

Чтобы продолжить развитие природной экосистемы вокруг себя, я выкупил земельные участки по-соседству, но законодательство обязывало построить дома. Учитывая мой хороший опыт переделки домов и строительства теплицы в форме геодезического купола, я подумал: «А почему бы не сделать надежный сферический модульный дом для всесезонного проживания, который по желанию можно будет даже быстро разобрать?»





Вложил в это дело все свои знания инженерии и построил необычное сооружение — CYBERDOME. Название такое, потому что сам дом выглядит достаточно футуристично, а приставка «кибер» ассоциируется с будущим. Мое инженерное творчество оказалась интересно людям, ко мне начали приезжать журналисты и те, кто мечтал о чем-то подобном. На фоне такого внимания мое сооружение превратилось в коммерческую историю, и я вместе с бизнес-партнером открыл юрлицо.

Первое время чуть ли не каждый день к нам приходило минимум семь заявок. Люди постоянно приезжали, интересовались и смотрели, но в последний момент их что-то останавливало. А потом начались боевые действия в Украине, и никто уже не думал что-то строить. Все хотели знать, что будет потом. К тому же я понимаю, что, как ни крути, CYBERDOME — это экзотические объекты, на постройку которых не каждый сможет решиться. Отсутствие спроса в B2C сподвигло меня пойти в сторону B2B. В Беларуси почти 3 тысячи агроусадеб, которые потенциально могли получить от такого решения сплошные плюсы: дома очень быстро собираются, в любой момент их можно разобрать и перепродать, т.е. нет риска просто так выбросить деньги. К тому же, экзотика будет хорошо работать как имиджевая история.

На этапе исследования казалось, что мы предлагаем сплошные плюсы, но когда реально зашли в сегмент, то фидбек был примерно такой: «Нам ничего не надо. Мы сами еле выживаем, потому что бизнес сезонный, и даже те дома, что есть, большую часть сезона стоят пустыми».





Спустя три сотни контактов, я сделал вывод, что сейчас мало кто хочет вкладываться в свое развитие, даже если финансовое положение позволяет. Стало ясно, что это какое-то болото. Я считаю, если люди сами не приходят за твоим продуктом, то он либо не нужен, либо не попадает в запросы времени. Мы поставили производство на паузу, хотя продолжаем брать предзаказы на начало 2024 года. Я создал дом как изобретение и все еще его улучшаю, но моя новая задача — создать масштабное производство, создать весь конструктор для одного кибердома всего за один день. На данный момент мне не хочется тратить много ресурсов ради одиночных заказов или работы на склад.





За время существования проекта мне удалось построить около 10 домов. Комплект базового конструктора включает: основание, все необходимые модули и конструкции для герметичного дома, деревянный пол, внутреннюю и внешнюю отделку, утепление, качественное остекление, а также большую террасу из лиственницы. То есть я даю все элементы для создания комфортного пространства, которое можно дальше кастомизировать под свои запросы. На этапе сборки я могу подключить знакомых специалистов на аутсорсе, потому что люди обычно хотят готовых решений, но при желании человек может все сделать по инструкции.





Есть две модели конструктора: первая — маленький дом с диаметров 6 метров и высотой 3.6 м — 33 кв.м., а вторая — дом побольше 9 м в диаметре и 5.6 м в высоту с возможностью построить второй этаж — 56 или 90 кв.м. Первый конструктор пока стоит около $ 15 тысяч, а второй — $ 22 тысячи.

Уверен, что в наших реалиях это немного, потому что в России похожие проекты домов стоят от $ 30 тысяч. В будущем по ценообразованию мы в любом случае будем ориентироваться на внешние рынки, так как для Беларуси такие дома — это все еще что-то новое и экзотичное.

«Доверился человеку, построил несколько домов в долг, а потом год доставал деньги через суд»

Пока я активно занимался строительством куполов на своих участках, на меня вышла одна предпринимательница и попросила помочь сделать несколько домов. Судя по ее соцсетям, раньше она занималась организацией загородных выездов, куда все съезжались, чтобы устраивать праздники на природе. На тот момент я сам занимался организацией загородных встреч в небольших группах, но без алкоголя и в атмосфере душевного спокойствия. Сейчас это принято называть ретрит-сессиями. Эта женщина побывала на моих ивентах и попросила помочь ей с организацией подобных мероприятий, потому что поняла, что это пользуется спросом. Недалеко от меня она нашла земельный участок и очень настойчиво просила построить домики для ретрит-сессией.





Она даже нашла инвесторов: они познакомились со мной и решили выделить на идею ретрит-кэмпа больше $ 60 тысяч. Изначально мы договорились, что я просто отдам ей конструктор для домов и найду людей для сборки, но каждый раз приходили все новые просьбы: то канализация, то тропинка, то причал и дальше по списку. А меня с самого детства зарядили помогать людям, поэтому какое-то время я соглашался.

Работа шла, но поддерживать связь становилась все сложнее, а в какой-то момент я начал платить рабочим из своего кармана. Свои долги она отдавала с трудом, хотя привезла первых клиентов задолго до окончания стройки. Как-то раз она мне говорит: «Саша, нужно срочно делать тропинку, потому что одна девушка упала лицом прямо в грязь».





В общем, к ней приезжали люди, спрашивали, где обещанные условия, а она говорила, что ретрит — значит выход из зоны комфорта, поэтому терпите. Спустя несколько месяцев такого хаоса я понял, что сотрудничество пора заканчивать, но согласился помочь построить еще один дом, материалы на который в последствии она попыталась присвоить себе. К этому моменту я узнал много подобных историй с ее участием и понял, что надеяться на честность не приходится, поэтому пошел в суд забирать свое.

После года судебных разбирательств и еще года работы сотрудников ОПИ я добился своего, а еще навсегда запомнил, что если ведешь с кем-то финансовые дела, даже с соседями, то всегда должна быть подписан какой-то документ или хоть какие-нибудь доказательства договоренностей, иначе вы рискуете просто подарить свой товар или услугу, положившись на честное слово.





Зона свободного творчества

Пока что я сосредоточился на развитии оздоровительного туризма. В этом проекте я развиваю направление выездов на природу на базе моей усадьбы. Так я предлагаю людям возможность качественного общения в узком кругу. По сути, это формат полезного уикенда с проживанием в моих коттеджах, где люди с разным преподавательским опытом могут поделиться своими знаниями и помочь друг другу стать лучше. Мне хочется увидеть здесь зону свободного творчества и экологичного взаимодействия вдали от города.





Я убежден, что действительно развивающее общение возможно только в малой группе, поэтому на одну сессию я приглашаю не больше 5 человек и 1 преподавателя. Здесь вариантов досуга может быть масса: от простой утренней зарядки до хорошей йоги для подготовленных людей. Есть также масса вариантов социального и творческого взаимодействия, но в любом случае программа может меняться, отталкиваясь от интересов собравшихся людей.



