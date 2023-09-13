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Запланируйте свои бизнес-встречи на Belarus Retail Real Estate Forum 2023 21 сентября

13.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Запланируйте свои бизнес-встречи на Belarus Retail Real Estate Forum 2023 21 сентября

Лучшие спикеры, актуальные темы и тренды, эффективные инструменты и решения, новые технологии и успешный опыт развития коммерческой недвижимости и ритейла в Беларуси 21 сентября на форуме для белорусского ритейла Belarus Retail Real Estate Forum 2023.

Главным местом встречи профессионалов ритейла и коммерческой недвижимости в осеннем деловом сезоне станут ивенты премии Belarus Retail Real Estate Awards 2023.

Форум Belarus Retail Real Estate Forum 2023 станет ключевым событием Премии. У участников будет возможность познакомиться и завязать контакты с ТОП-менеджерами управляющих компаний, инвесторов, владельцев технологических компаний, консультантами, маркетологами, известными блогерами, экспертами в сферах торговой и офисной недвижимости, руководителями медиа-площадок.

Подробная программа Форума

Победители и лауреаты Премии будут объявлены 22 сентября на торжественной церемонии, которая пройдет в формате гала-ужина в ивент-пространстве Willing (г. Минск, ул. Ленина 50).

Заявку на участие в Форуме и Церемонии награждения можно оставить на сайте Премии Belarus Retail Real Estate Awards 2023.

Для физических лиц можно приобрести билет здесь.

Стоимость участия в Belarus Retail Real Estate Forum – 180 BYN.

Стоимость участия в Церемонии награждения Belarus Retail Real Estate Awards – 480 BYN.

Организатором Премии выступил портал Belretail.by.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

+375 29 371-01-21, +375 29 391-18-25.

e-mail: info@retailawards.by

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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