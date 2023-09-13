Школьное меню в Беларуси изменилось

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Донат Сорокин/ТАСС

Новый формат питания заработал в минских школах. В меню добавили позиции, ученики теперь могут выбирать вариант обеда. Изменился и график приема пищи. Чем кормят детей, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



Второклассница Вестиния с подругами ждет обеда в столовой. Сегодня макароны с сосисками, огурцы и чай с лимоном. Ее любимый вариант школьного меню. После такого обеда и учиться хочется с аппетитом.

«Очень вкусная еда, мне нравится. Можно поесть омлет, запеканку, котлету, макароны с сосиской», – сказала школьница Вестиния Аношко.



Пока дети на уроках, в столовой варят, жарят, тушат. За несколько часов нужно успеть накормить больше полутора тысяч школьников. Теперь на выбор два варианта обеда: каждая семья определяется заранее. Изменили и интервал приема пищи.

«Раньше дети в школе получали только завтрак. Но некоторые завтракали дома, поэтому порции съедались не все. В этом году дети стали получать обед через два-три часа после занятий, а через полтора-два часа – полдник. Поэтому отходы уменьшились ощутимо», – пояснила заведующая производством Лариса Бурдеева.