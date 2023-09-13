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Школьное меню в Беларуси изменилось

13.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школьное меню в Беларуси изменилось
 Донат Сорокин/ТАСС

Новый формат питания заработал в минских школах. В меню добавили позиции, ученики теперь могут выбирать вариант обеда. Изменился и график приема пищи. Чем кормят детей, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Второклассница Вестиния с подругами ждет обеда в столовой. Сегодня макароны с сосисками, огурцы и чай с лимоном. Ее любимый вариант школьного меню. После такого обеда и учиться хочется с аппетитом.

«Очень вкусная еда, мне нравится. Можно поесть омлет, запеканку, котлету, макароны с сосиской», – сказала школьница Вестиния Аношко.

Пока дети на уроках, в столовой варят, жарят, тушат. За несколько часов нужно успеть накормить больше полутора тысяч школьников. Теперь на выбор два варианта обеда: каждая семья определяется заранее. Изменили и интервал приема пищи.

«Раньше дети в школе получали только завтрак. Но некоторые завтракали дома, поэтому порции съедались не все. В этом году дети стали получать обед через два-три часа после занятий, а через полтора-два часа – полдник. Поэтому отходы уменьшились ощутимо», – пояснила заведующая производством Лариса Бурдеева.

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Новую систему проверяли не один месяц. Меню составляли вместе с родителями. Учли и аппетит детей. Теперь в методичке для столовых страны 400 блюд: от традиционных котлет и каш до пельменей, хот-догов и шашлыка.

«Мы смотрим, насколько ребенку это блюдо интересно. Если оно не пользуется спросом, мы его просто убираем из меню. Каждую четверть мы проводим дегустационные столы. Предлагаем родителям вместе с детьми попробовать то или иное блюдо», – сообщила инженер-технолог участка школьного питания Елена Белинович.

Цены немного выросли, но и порции стали больше. В среднем школьный обед обойдется в 3 белорусских рубля (89 российских рублей), полдник – 90 копеек (26 российских рублей). А для начальных классов, многодетных семей и детей с особенностями развития питание и вовсе бесплатное.



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Новую систему проверяли не один месяц. Рацион составляли вместе с родителями.
 
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