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Школьное меню в Беларуси изменилось
13.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Донат Сорокин/ТАСС
Новый формат питания заработал в минских школах. В меню добавили позиции, ученики теперь могут выбирать вариант обеда. Изменился и график приема пищи. Чем кормят детей, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
«Очень вкусная еда, мне нравится. Можно поесть омлет, запеканку, котлету, макароны с сосиской», – сказала школьница Вестиния Аношко.
«Мы смотрим, насколько ребенку это блюдо интересно. Если оно не пользуется спросом, мы его просто убираем из меню. Каждую четверть мы проводим дегустационные столы. Предлагаем родителям вместе с детьми попробовать то или иное блюдо», – сообщила инженер-технолог участка школьного питания Елена Белинович.
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Новую систему проверяли не один месяц. Рацион составляли вместе с родителями.
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