Погода в СНГ: Казахстан охватили ливни, на юго-западе Беларуси 30-градусная жара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Солнечно, сухо и тепло в Москве, плюс 22. Такая погода простоит еще день. Далее жителей российской столицы ждут прохладные перемены. О том, какая погода в других городах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24» .

Казахстан

Ливни в Казахстане захватывают все больше областей. Штормовая погода практически по всей республике. На юго-востоке в горах ночью заморозки и мокрый снег. Затянувшиеся дожди не дают аграриям Костанайской области убрать пшеницу. От избыточной влаги колосья чернеют на полях. Обычно в это время уже завершают уборочную, но в этом году успели убрать чуть больше 20% посевов.

Кыргызстан