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Погода в СНГ: Казахстан охватили ливни, на юго-западе Беларуси 30-градусная жара
13.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Солнечно, сухо и тепло в Москве, плюс 22. Такая погода простоит еще день. Далее жителей российской столицы ждут прохладные перемены. О том, какая погода в других городах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24» .
Казахстан
Ливни в Казахстане захватывают все больше областей. Штормовая погода практически по всей республике. На юго-востоке в горах ночью заморозки и мокрый снег. Затянувшиеся дожди не дают аграриям Костанайской области убрать пшеницу. От избыточной влаги колосья чернеют на полях. Обычно в это время уже завершают уборочную, но в этом году успели убрать чуть больше 20% посевов.
Кыргызстан
Беларусь
В Беларуси небольшая облачность, без осадков. В отдельных регионах ожидается слабый туман. На юго-западе страны воздух прогреется до плюс 30. В столице немного прохладнее – плюс 27. А в Гродно снова зацвели каштаны. Биоритмы растений сбила жара, не свойственная сентябрю. Специалисты говорят, что такое явление может быть опасным для деревьев. Они заранее израсходуют энергию, которая должна накапливаться к весне. А это значит, что после зимы каштанам будет сложнее снова зацвести.
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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24» .
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