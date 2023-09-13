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О чем пишут мировые СМИ: наводнение в Ливии и пожар в Ханое

13.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не менее 5 300 человек погибли в Ливии во время наводнения, по данным министерства внутренних дел. Еще 10 тысяч считаются пропавшими без вести, сообщает CNN. Самые большие разрушения произошли в городе Дерна – там разлившаяся река смыла целые кварталы. Местные власти назвали ситуацию катастрофической – больницы больше не работают, морги переполнены, отключились все средства связи. Несколько стран, в том числе Турция и Италия, изъявили готовность направить в Ливию спасательные группы.

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Количество погибших при наводнении в Ливии может превысить 5 тысяч человек. В многоквартирном доме в Ханое вспыхнул крупный пожар.
 
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