О чем пишут мировые СМИ: наводнение в Ливии и пожар в Ханое

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не менее 5 300 человек погибли в Ливии во время наводнения, по данным министерства внутренних дел. Еще 10 тысяч считаются пропавшими без вести, сообщает CNN . Самые большие разрушения произошли в городе Дерна – там разлившаяся река смыла целые кварталы. Местные власти назвали ситуацию катастрофической – больницы больше не работают, морги переполнены, отключились все средства связи. Несколько стран, в том числе Турция и Италия, изъявили готовность направить в Ливию спасательные группы.

Крупный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Ханое (Вьетнам) в ночь на среду, 13 сентября. Сотрудники экстренных служб спасли 70 человек, но более десяти жильцов погибли, сообщает The Independent . Пожар начался на парковочном этаже. К утру пламя удалось погасить, но пожарные продолжали поиски пострадавших. Не менее 24 человек были госпитализированы с отравлением угарным газом. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь призвал провести расследование причин пожара и выразил соболезнования семьям погибших.

Кыргызстанец впервые в истории пробежал ультрамарафон вокруг Монблана. Нарынбек Насыров преодолел 171 километр, сообщает 24.kg . Маршрут трассы, которая считается одной из сложнейших в Европе, пролегал через три страны: Францию, Италию и Швейцарию. На определенных участках дорога поднималась на высоту более 10 тысяч метров. Насыров пробежал ультрамарафон за 40 часов 8 минут. Он показал 860-й результат, а всего в забеге принимали участие более 2 тысяч спортсменов.

Девять новых водохранилищ появятся в Казахстане. Также производится реконструкция уже существующих объектов, сообщает TengriNews . Завершен капитальный ремонт на 16 аварийных объектах, планируется восстановление еще 15. В июле 2023 года началась чистка Астанинского водохранилища – единственного, которое снабжает водой столицу страны. В настоящее время в Казахстане разрабатывают Водный кодекс, кроме того, будет проведена цифровизация отрасли.