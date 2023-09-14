Приложение для контроля пенсионных отчислений создали в Беларуси

«Для молодых удобно тем, что ты можешь уже в принципе анализировать, сколько тебе еще нужно отработать, какое общее количество страховых взносов было уплачено», – рассказал видеоинженер студии телевидения Павел Климашкин.

Но есть и работодатели, которые эти выплаты игнорируют. Или начисляют меньше положенного. Тогда можно обратиться за помощью в фонд соцзащиты. От таких отчислений зависит размер больничного, декретных и страхового стажа. Поэтому пользователь должен следить за цифрами.

«Для себя рассчитать, насколько у него сформирован страховой стаж для будущей пенсии, потому что сегодня страховой стаж для будущей пенсии зависит от продолжительности. Для того, чтобы получить право на трудовую пенсию в текущем году, продолжительность уплаты взносов должна быть в фонд 19 лет, в следующем – 19,5 и в 2025 году – 20 лет», – рассказала управляющая фондом социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова.

В мобильном приложении – данные обо всех работниках страны за последние 20 лет. Столько в Беларуси ведут электронный учет. Доступ к личной информации есть только у самого пользователя. Интерфейс сделали удобным и интуитивно понятным.

«Простота картинки мобильного приложения, чтобы все разделы были понятны, все разделы были легки в пользовании, чтобы просто было войти в каждый раздел, чтобы мобильное приложение не было перегружено ненужной информацией», – отметила заместитель управляющего фондом социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты Екатерина Лихачева.