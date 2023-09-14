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Приложение для контроля пенсионных отчислений создали в Беларуси
14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси разработали приложение, в котором граждане могут узнать все о своей будущей пенсии: регулярно ли работодатель делает страховые отчисления, сколько осталось работать до выплат и в каких местах уже удалось потрудиться. Новинку скачали 400 тысяч белорусов, среди них и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
«Для молодых удобно тем, что ты можешь уже в принципе анализировать, сколько тебе еще нужно отработать, какое общее количество страховых взносов было уплачено», – рассказал видеоинженер студии телевидения Павел Климашкин.
Но есть и работодатели, которые эти выплаты игнорируют. Или начисляют меньше положенного. Тогда можно обратиться за помощью в фонд соцзащиты. От таких отчислений зависит размер больничного, декретных и страхового стажа. Поэтому пользователь должен следить за цифрами.
В мобильном приложении – данные обо всех работниках страны за последние 20 лет. Столько в Беларуси ведут электронный учет. Доступ к личной информации есть только у самого пользователя. Интерфейс сделали удобным и интуитивно понятным.
На трудовую пенсию в Беларуси
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С помощью нового приложения граждане смогут узнать, регулярно ли платились страховые отчисления и сколько осталось трудиться до пенсии.
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