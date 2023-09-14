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Приложение для контроля пенсионных отчислений создали в Беларуси

14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приложение для контроля пенсионных отчислений создали в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси разработали приложение, в котором граждане могут узнать все о своей будущей пенсии: регулярно ли работодатель делает страховые отчисления, сколько осталось работать до выплат и в каких местах уже удалось потрудиться. Новинку скачали 400 тысяч белорусов, среди них и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Скачал приложение, пара минут – и все данные уже на экране. Павлу Климашкину 25, а в электронной трудовой книжке – пять мест работы. В несколько кликов молодой человек проверяет, все ли наниматели платили страховые взносы. Сейчас работает на телеканале «МИР», и здесь все четко.

«Для молодых удобно тем, что ты можешь уже в принципе анализировать, сколько тебе еще нужно отработать, какое общее количество страховых взносов было уплачено», – рассказал видеоинженер студии телевидения Павел Климашкин.

Но есть и работодатели, которые эти выплаты игнорируют. Или начисляют меньше положенного. Тогда можно обратиться за помощью в фонд соцзащиты. От таких отчислений зависит размер больничного, декретных и страхового стажа. Поэтому пользователь должен следить за цифрами.

«Для себя рассчитать, насколько у него сформирован страховой стаж для будущей пенсии, потому что сегодня страховой стаж для будущей пенсии зависит от продолжительности. Для того, чтобы получить право на трудовую пенсию в текущем году, продолжительность уплаты взносов должна быть в фонд 19 лет, в следующем – 19,5 и в 2025 году – 20 лет», – рассказала управляющая фондом социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова.

В мобильном приложении – данные обо всех работниках страны за последние 20 лет. Столько в Беларуси ведут электронный учет. Доступ к личной информации есть только у самого пользователя. Интерфейс сделали удобным и интуитивно понятным.

«Простота картинки мобильного приложения, чтобы все разделы были понятны, все разделы были легки в пользовании, чтобы просто было войти в каждый раздел, чтобы мобильное приложение не было перегружено ненужной информацией», – отметила заместитель управляющего фондом социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты Екатерина Лихачева.

На трудовую пенсию в Беларуси женщины могут уйти в 58 лет, мужчины – в 63. С этого месяца выплаты для пенсионеров выросли на 5%. Изменение коснулось более двух миллионов трехсот тысяч человек.



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