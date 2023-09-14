Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Борт номер один приземлился в аэропорту Сочи.

По информации пресс-службы белорусского лидера, 15 сентября состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Центральной темой встречи станет работа по импортозамещению, а также общие экономические вопросы – в сельском хозяйстве, промышленности и других сферах.



Также лидеры обсудят международную повестку и региональную проблематику.