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Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
По информации пресс-службы белорусского лидера, 15 сентября состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Центральной темой встречи станет работа по импортозамещению, а также общие экономические вопросы – в сельском хозяйстве, промышленности и других сферах.
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Борт номер один приземлился в аэропорту Сочи. По информации пресс-службы белорусского лидера, 15 сентября состоятся его переговоры с президентом России.
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