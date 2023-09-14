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Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Борт номер один приземлился в аэропорту Сочи.

По информации пресс-службы белорусского лидера, 15 сентября состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Центральной темой встречи станет работа по импортозамещению, а также общие экономические вопросы – в сельском хозяйстве, промышленности и других сферах.

Также лидеры обсудят международную повестку и региональную проблематику.



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Борт номер один приземлился в аэропорту Сочи. По информации пресс-службы белорусского лидера, 15 сентября состоятся его переговоры с президентом России.
 
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