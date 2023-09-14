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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Борт номер один с президентом Беларуси Александром Лукашенко вылетел из Национального аэропорта Минск в Россию, сообщает «МИР 24».
Центральной частью визита станут переговоры с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят международную повестку и проблематику регионов, а также экономику Союзного государства. Внимание уделят промышленности, сельскому хозяйству и другим сферам. Одной из главных тем переговоров станет
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Центральной частью визита станут переговоры с Владимиром Путиным.
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