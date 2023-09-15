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5 вопросов, которые помогут создать рабочую стратегию для любого бизнеса
15.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
При слове «стратегия» у части предпринимателей наверняка по спине пробегает неприятный холодок. Это понятие большинству кажется очень сложным, хотя в его необходимости редко кто сомневается. Владельцы бизнеса мучаются и не знают, как подойти к созданию стратегии, а иногда и вовсе считают, что они слишком мелкие для того, чтобы думать об этом. Эксперт по стратегии в бизнесе Святослав Бирюлин не раз видел и тех, и других. Он считает, что стратегия — это инструмент, который совершенно незаслуженно возвели в несоответствующий ранг, что все намного проще. На очередной встрече
Что не так с понятием «стратегия»
— Стратегия — это достаточно трудоемкий продукт, но он гораздо проще, чем можно подумать, прочитав любой из учебников по менеджменту. Когда я учился на МВА, у нас был «Стратегический менеджмент» авторства Томпсона и Стрикленда. Книга отличная — два килограмма чистой мудрости. Но если ее прочесть, то кажется, что стратегия — это очень сложно, что делают ее только для больших компаний. Но это не так. Я работаю с компаниями любых размеров: от стартапа, где 2−3 человека, и до корпораций, штат которых измеряется тысячами сотрудников.
Откуда взялось такое искаженное понимание стратегии в бизнесе? Из книг. Например, Воган Эванс написал «Ключевые стратегические инструменты. 88 инструментов, которые должен знать каждый менеджер». Да не должен! Можно обходиться без них. Книга написана по результату трудов различных ученых-консультантов, задача заключалась именно в обобщении, а не в том, чтобы помочь бизнесу становиться эффективнее.
Мне кажется, что-то пошло не так, когда в 50-е годы прошлого века стратегией впервые стали заниматься ученые. У бизнеса появился запрос: дайте нам инструмент. А ученые — это те люди, которые превращают в науку все, к чему прикасаются. Потому что какая главная задача любого ученого? Помочь бизнесу стать эффективнее? Нет, задача ученого — написать монографию и диссертацию, в которой обязательно должна быть научная новизна. Мне нужно, изучив опыт работы большого количества компаний, найти (или придумать, если не нашел) какую-то идею или инструмент и сказать, что с применением этого инструмента бизнес станет эффективнее. Но это наука, которая сама по себе ничего не объясняет. Она пытается обобщить чей-то опыт и найти там какие-то общие для всех компаний инструменты.
Я ни в коем случае не говорю, что читать книги бесполезно. Это расширяет горизонты, но, к сожалению, не помогает на практике. Стратегия должна строиться на практике вашего бизнеса.
5 «столпов» любого бизнеса
Самый главный вопрос, на который нужно ответить бизнесу, чтобы у него была стратегия, — «Что такое бизнес?». Я постоянно задаю этот вопрос бизнесменам и часто он ставит их в тупик. Лично мне кажется, что «деятельность, направленная на получение прибыли» — однобокое, неполное определение.
В основе любого бизнеса лежат замысел, миссия, ценности, видение. Даже если у компании их нет в прописанном виде, они все равно существуют. Это некая отправная точка, от которой любая компания отсчитывает деятельность. Это ценности, которые диктует акционер-предприниматель, это его предпринимательское видение, как должен развиваться бизнес, это его понимание, куда должен идти бизнес, чем должен заниматься и чем — не должен…
Кроме того, любая компания — это организованная деятельность на закрытие потребностей людей, не работающих в компании. Закрывают их путем создания уникальных ценностей, которые мы предлагаем клиенту, чтобы он нам заплатил. А чтобы решить эту задачу, используют источники ценностей — активы, пассивы, ресурсы… Результатом деятельности, если все использовать эффективно, становится либо рыночная оптимизация, либо долгосрочная прибыль. Подчеркну слово «долгосрочная». Так работает любая организация (кстати, не только коммерческая). И если мы говорим сами себе о том, что нужно что-то поменять в компании, этого уже достаточно, чтобы разработать стратегию.
Суть любой стратегии сводится к 22 очень простым вопросам.
Из них можно выделить 5 основных вопросов, или, как я их называю, «столпов бизнеса»:
То есть процессы создают и развивают активы, активы создают ценности, ценности закрывают потребности. И все это вместе создает долгосрочную прибыль и капитализацию. Так работает абсолютно любой бизнес — и Applе, и киоск на углу вашего дома.
То есть если ваша организация действует сейчас, даже если она об этом всем не думает. У нее есть клиенты, у этих клиентов есть потребности, вы их закрываете, вы для этого используете активы и управляете процессами.
Если мы хотим нашу организацию развивать, то нам нужно внести в эту схему изменения. Все начинается с актуализации замысла, проверки, а работает ли наша миссия, есть ли она у нас вообще. И точно так же мы идем дальше. Насколько актуально наше видение? Все ли сотрудники разделяют наши ценности? Какие у клиента потребности? Может быть, нам нужны новые клиенты? Какую нужно дать им ценность? Хватает ли нам активов? А в итоге мы приходим к тому, как нужно изменить процессы.
6 путей стратегического развития
У любой компании есть 6 путей стратегического развития. И они достаточно просты:
И вам нужно только найти формулу, которая подходит для вашей рыночной ситуации, для вашей отрасли, для ваших клиентов, для вашего размера компании. Этого вполне достаточно для успешного бизнеса. Искать конкурентное преимущество — это мантра маркетологов, которая, я считаю, совершенно бесполезна: нам нужно быть не выше конкурентов, а создавать для клиентов такие ценности, которые не могут создать другие компании на рынке.
Я считаю, что стратегия — это набор продуманных, спланированных и согласованных всеми членами команды действий по изменению каких-то повседневных практик, создание какого-то сценария будущего. Мы живем в мире, который создан другими людьми. И не надо пытаться угадать каким он будет. Его надо создать. Это такой сценарий, который в нашем видении будет успешным, и на котором мы будем зарабатывать деньги. Для этого бизнесу достаточно ответить на 5 главных вопросов либо на 22 развернутых (если компания крупная).
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При слове «стратегия» у части предпринимателей наверняка по спине пробегает неприятный холодок. Это понятие большинству кажется очень сложным, хотя в его...
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