На связи с умным домом! МТС расширяет возможности интернета вещей для физических лиц и предоставляет доступ к сети NB-IoT

Источник материала: ProBusiness





МТС предоставил абонентам-физическим лицам доступ к линейке услуг для умных устройств «NB-IoT пакет». Клиенты компании получили возможность подключать умные устройства к сети NB-IoT и дистанционно передавать данные с приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии, а также контролировать смарт-девайсы умного дома.

Подключить на линейку услуг «NB-IoT пакет» на тарифном плане «IoT-сеть» можно любые умные устройства, оснащенные специальным слотом для SIM-карты и работающие по технологии NB-IoT. Это могут быть системы сигнализаций, умные бытовые приборы, датчики дыма и загрязнения воздуха, умное освещение, дистанционное управление водоснабжением, климатический контроль помещений, а также счетчики электроэнергии, водоснабжения, газа, и так далее. Вся информация с умных устройств передается через сеть NB-IoT, которая обеспечивает повышенную проникающую способность сигнала и работает независимо от инфраструктуры GSM и LTE-связи.

Линейка услуг «NB-IoT Пакет» состоит из 9 пакетов с различными объемами трафика на разные сроки: от 15 МБ на 12 месяцев до 400 МБ на 60 месяцев. Стоимость определяется от выбранного пакета услуг. Абонентская плата списывается единовременно — за весь срок действия услуги.

Более подробную информацию по использованию сервиса и его стоимости вы можете получить здесь .

Ознакомиться с предложениями для корпоративных клиентов — тарифным планом «IoT-сеть» и линейкой услуг «Умный учет IoT» — можно здесь .

Подключить услуги линейки «NB-IoT пакет» физическим лицам, а также узнать зону обслуживания сети NB-IoT можно в отделе по работе с ключевыми клиентами по адресу г. Минск, пр-т Независимости, 95−4, в салоне связи МТС, а также оставить заявку на сайте: https://www.mts.by/corp/ .

МТС развивает собственную NB-IoT сеть в Беларуси с 2017 года. К настоящему моменту в зону обслуживания входят Минск, областные центры и другие города с населением более 50 тыс. человек.