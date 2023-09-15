ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На связи с умным домом! МТС расширяет возможности интернета вещей для физических лиц и предоставляет доступ к сети NB-IoT

15.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

На связи с умным домом! МТС расширяет возможности интернета вещей для физических лиц и предоставляет доступ к сети NB-IoT

МТС предоставил абонентам-физическим лицам доступ к линейке услуг для умных устройств «NB-IoT пакет». Клиенты компании получили возможность подключать умные устройства к сети NB-IoT и дистанционно передавать данные с приборов учета воды, газа, тепла и электроэнергии, а также контролировать смарт-девайсы умного дома.

Подключить на линейку услуг «NB-IoT пакет» на тарифном плане «IoT-сеть» можно любые умные устройства, оснащенные специальным слотом для SIM-карты и работающие по технологии NB-IoT. Это могут быть системы сигнализаций, умные бытовые приборы, датчики дыма и загрязнения воздуха, умное освещение, дистанционное управление водоснабжением, климатический контроль помещений, а также счетчики электроэнергии, водоснабжения, газа, и так далее. Вся информация с умных устройств передается через сеть NB-IoT, которая обеспечивает повышенную проникающую способность сигнала и работает независимо от инфраструктуры GSM и LTE-связи.

Линейка услуг «NB-IoT Пакет» состоит из 9 пакетов с различными объемами трафика на разные сроки: от 15 МБ на 12 месяцев до 400 МБ на 60 месяцев. Стоимость определяется от выбранного пакета услуг. Абонентская плата списывается единовременно — за весь срок действия услуги.

Более подробную информацию по использованию сервиса и его стоимости вы можете получить здесь.

Ознакомиться с предложениями для корпоративных клиентов — тарифным планом «IoT-сеть» и линейкой услуг «Умный учет IoT» — можно здесь.

Подключить услуги линейки «NB-IoT пакет» физическим лицам, а также узнать зону обслуживания сети NB-IoT можно в отделе по работе с ключевыми клиентами по адресу г. Минск, пр-т Независимости, 95−4, в салоне связи МТС, а также оставить заявку на сайте: https://www.mts.by/corp/.

МТС развивает собственную NB-IoT сеть в Беларуси с 2017 года. К настоящему моменту в зону обслуживания входят Минск, областные центры и другие города с населением более 50 тыс. человек.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС предоставил абонентам-физическим лицам доступ к линейке услуг для умных устройств «NB-IoT пакет». Клиенты компании получили возможность подключать умные...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 вопросов, которые помогут создать рабочую стратегию для любого бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика