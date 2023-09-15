ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьеру исторической драмы «На другом берегу» показали в Беларуси

15.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьеру исторической драмы «На другом берегу» показали в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В белорусских кинотеатрах показали премьеру исторической драмы «На другом берегу» о жизни Западной Беларуси 100 лет назад. Фильм увидела корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В основе сюжета – трудный и насыщенный для Западной Беларуси период. Авторы показали историю партизанского и подпольного движения и попытки белорусов отстоять собственную культуру, язык и веру.

«Наше кино не претендует на историчность, как это принято считать. Но события, которые показаны в фильме, могли быть и они были в ту пору, в то время на этих территориях. Я очень надеюсь, что его увидят и в России, и в других русскоговорящих республиках СНГ. Это будет полезно всем», – сказал режиссер-постановщик фильма Андрей Хрулев.

Состав команды интернациональный. Актеры из Беларуси и России. Для главного героя это первая роль в исторической ленте. К съемкам готовился: изучал архивные материалы. Историей увлекался с детства. В роль не пришлось вживаться долго.

«Обычный парень, это собственно я и есть, но помещенный в другое время, другие обстоятельства. Но эмоции какие-то, переживания, преследующие героя, не чужды и мне. И вообще, мы, люди, склонны менять что-то вокруг себя, эволюционировать посредством гаджетов. А человеческие страсти остаются теми же», – отметил актер Даниил Чуп.

Передать дух того времени удалось с помощью костюмов и раритетных реквизитов киностудии. А сложнее всего пришлось с поиском съемочных площадок.

Команда объездила всю Беларусь. Выбрали деревню Гольшаны, агрогородок Снов, города Несвиж, Раков и в Минск. Съемки проходили сразу на трех белорусских реках. Так создали единый образ реки, невольно разделившей одну страну на два берега.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В основе сюжета – трудный и насыщенный для Западной Беларуси период. Авторы показали историю партизанского и подпольного движения и попытки белорусов отстоять...
 
Новости дня
Новости разные
 
На связи с умным домом! МТС расширяет возможности интернета вещей для физических лиц и предоставляет доступ к сети NB-IoT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика