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Премьеру исторической драмы «На другом берегу» показали в Беларуси
15.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусских кинотеатрах показали премьеру исторической драмы «На другом берегу» о жизни Западной Беларуси 100 лет назад. Фильм увидела корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Состав команды интернациональный. Актеры из Беларуси и России. Для главного героя это первая роль в исторической ленте. К съемкам готовился: изучал архивные материалы. Историей увлекался с детства. В роль не пришлось вживаться долго.
Передать дух того времени удалось с помощью костюмов и раритетных реквизитов киностудии. А сложнее всего пришлось с поиском съемочных площадок.
Команда объездила всю Беларусь. Выбрали деревню Гольшаны, агрогородок Снов, города Несвиж, Раков и в Минск. Съемки проходили сразу на трех белорусских реках. Так создали единый образ реки, невольно разделившей одну страну на два берега.
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