Премьеру исторической драмы «На другом берегу» показали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских кинотеатрах показали премьеру исторической драмы «На другом берегу» о жизни Западной Беларуси 100 лет назад. Фильм увидела корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



В основе сюжета – трудный и насыщенный для Западной Беларуси период. Авторы показали историю партизанского и подпольного движения и попытки белорусов отстоять собственную культуру, язык и веру.

«Наше кино не претендует на историчность, как это принято считать. Но события, которые показаны в фильме, могли быть и они были в ту пору, в то время на этих территориях. Я очень надеюсь, что его увидят и в России, и в других русскоговорящих республиках СНГ. Это будет полезно всем», – сказал режиссер-постановщик фильма Андрей Хрулев.

Состав команды интернациональный. Актеры из Беларуси и России. Для главного героя это первая роль в исторической ленте. К съемкам готовился: изучал архивные материалы. Историей увлекался с детства. В роль не пришлось вживаться долго.



