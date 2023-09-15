«Недружественных» собственников ограничили в использовании дивидендов

Источник материала: ProBusiness

Сегодня официально опубликован указ президента № 285 от 13 сентября 2023 года «О специальных счетах». Суть документа в том, что собственники компаний из «недружественных» стран должны получать прибыль и дивиденды от бизнеса и активов в Беларуси через спецсчета. А потратить деньги теперь разрешать только внутри страны на установленные цели.

Согласно документу, один специальный счет должны открывать белорусские субъекты хозяйствования (в целях исполнения ими обязательств по выплате дивидендов и прибыли), а второй — иностранные владельцы (для получения выплат). Счета должны быть открыты в белорусских рублях. Одно юрлицо может открыть только один счет. После обращения зарубежного собственника с реквизитами своего спецсчета, у белорусского юрлица будет 10 дней для перечисления средств.

Установлены ограничения и на траты с такого специального счета. Разрешено только:

финансировать инвестпроекты на территории Беларуси;

погашать долги по кредитам Банка развития и других банков;

размещать в виде безотзывных вкладов как минимум на год в банке, где открыт спецсчет.

Еще можно приобрести особые государственные ценные бумаги, выпускаемых в рамках реализации постановления правительства о применении специальной ограничительной меры. Однако продать такие активы не получится, поскольку эти бумаги не ходят в свободной обращении.

Указ вступает в силу после официального опубликования.