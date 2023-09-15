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«Недружественных» собственников ограничили в использовании дивидендов
15.09.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня
Согласно документу, один специальный счет должны открывать белорусские субъекты хозяйствования (в целях исполнения ими обязательств по выплате дивидендов и прибыли), а второй — иностранные владельцы (для получения выплат). Счета должны быть открыты в белорусских рублях. Одно юрлицо может открыть только один счет. После обращения зарубежного собственника с реквизитами своего спецсчета, у белорусского юрлица будет 10 дней для перечисления средств.
Установлены ограничения и на траты с такого специального счета. Разрешено только:
Еще можно приобрести особые государственные ценные бумаги, выпускаемых в рамках реализации постановления правительства о применении специальной ограничительной меры. Однако продать такие активы не получится, поскольку эти бумаги не ходят в свободной обращении.
Указ вступает в силу после официального опубликования.
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