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Сбор клюквы начался в лесах Беларуси
15.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали собирать
Болото без воды. Еще год назад в эти места Червенского леса доходили только в сапогах. Сейчас под ногами мох хрустит. Все из-за недостатка дождей. Грунтовые воды уходят ниже. Ягодникам не хватает питания, и клюквы становится меньше.
Но местные все равно идут в лес. Теперь вода не показатель успеха. Ориентируются на рельеф, на кочки, которые сейчас выглядят, как холмы.
Ягода стала мельче, работать руками приходится быстрее. Здесь уже дело сноровки. Алла Игнатенко ходит в этот лес больше 60 лет.
Про места знают только родственники. Вместе и ездят. Виктор выбрал осеннее время для отпуска специально. Его рекорд – около 200 литров за сезон.
«Две жменьки – это где-то, может, 150 миллилитров. Если хорошая кочка, даже и пол-литра можно собрать. Вот у нее сейчас самая-самая сахаристость в ягоде. Для заготовки эта ягода самая нормальная», – рассказал Виктор Лученок.
А это 740 белорусских рублей, или около 22 тысяч российских рублей. Проще ягоду купить, чем нарушать закон. В местных магазинах килограмм клюквы обойдется в 74 раза дешевле штрафных выплат.
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Урожай идет на местные рынки и на экспорт.
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