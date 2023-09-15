Сбор клюквы начался в лесах Беларуси

Болото без воды. Еще год назад в эти места Червенского леса доходили только в сапогах. Сейчас под ногами мох хрустит. Все из-за недостатка дождей. Грунтовые воды уходят ниже. Ягодникам не хватает питания, и клюквы становится меньше.



«Сколько вот уже дождей нет, так оно пересохло все тут уже. А раньше по колено воды было», – рассказала сборщица клюквы Раиса Александрович.

Но местные все равно идут в лес. Теперь вода не показатель успеха. Ориентируются на рельеф, на кочки, которые сейчас выглядят, как холмы.



«Мы ищем как? Смотрим, где больше пустое место между деревьями. Потому что под деревьями богульник растет, голубичник, и там ягод совсем мало. А вот где такие свободные места, вот там смотрится, что веточки ягод, получается, ягодник растет», –рассказал сборщик Виктор Лученок.

Ягода стала мельче, работать руками приходится быстрее. Здесь уже дело сноровки. Алла Игнатенко ходит в этот лес больше 60 лет.

«Секрет один такой: не надо показывать, где болота. Потому что очень много теперь желающих. Вы скажете, где мы сегодня собирали, и все. Все птицы будут червенские», –сказала сборщица Алла Игнатенко.

Про места знают только родственники. Вместе и ездят. Виктор выбрал осеннее время для отпуска специально. Его рекорд – около 200 литров за сезон.

«Две жменьки – это где-то, может, 150 миллилитров. Если хорошая кочка, даже и пол-литра можно собрать. Вот у нее сейчас самая-самая сахаристость в ягоде. Для заготовки эта ягода самая нормальная», – рассказал Виктор Лученок.



Рубиновый цвет – показатель спелости, и никаких зеленых пятен. Отборные ягоды семья берет руками – так урожай лучше сохранится. Собирают клюкву с утра и в пасмурную погоду. Так она лучше видна среди мха.

«Разрешен сбор только спелой ягоды, как ручным способом, так и с помощью специальных приспособлений, не нанося при этом вреда природе. За нарушение правил сбора и установленных сроков заготовки ягод – штраф до 20 базовых величин», – подчеркнул главный лесничий Червенского лесхоза Евгений Клещенко.

А это 740 белорусских рублей, или около 22 тысяч российских рублей. Проще ягоду купить, чем нарушать закон. В местных магазинах килограмм клюквы обойдется в 74 раза дешевле штрафных выплат.