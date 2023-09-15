О чем пишут мировые СМИ: расследование катастрофы в Ливии и ураган «Ли» в США

В Ливии после разрушительного наводнения требуют расследовать действия местных властей. Разлившаяся река устремилась на город Дерну после обрушения двух плотин, сообщает The Guardian. По свидетельствам местных жителей, плотины не обслуживали должным образом; там не проводилось никаких работ с 2011 года. Кроме того, власти в преддверие шторма «Даниэль» не провели эвакуацию, а, напротив, ввели комендантский час и обязали население находиться дома. По данным ливийского Красного Полумесяца, в ходе наводнения могло погибнуть более 11 тысяч человек, 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Подтверждена гибель 5500 жителей.
Ураган «Ли» приближается к побережью Новой Англии и Канады. Синоптики предупредили, что шторм 1-й категории станет «большим и опасным», сообщает CBS News. Проливные дожди обрушатся на уже без того насыщенную влагой почву, что может привести к внезапным наводнениям. Также ожидаются высокие штормовые волны. Ураган затронет не только побережье, но и внутренние районы. Президент Джо Байден опубликовал чрезвычайное заявление для штата Мэн, позволяющее высвободить ресурсы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям «для координации всех усилий по ликвидации последствий стихийных бедствий».
В Казахстане выпустили на волю 2648 дроф-красоток. Птицы были выпущены в Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях, сообщает «Казахстанская правда». В стране действует программа по восстановлению популяции этого вида пернатых. Дрофы-красотки являются долгожителями среди птиц – некоторые особи достигают 25-летнего возраста.
В Кыргызстане 16 октября отметят Национальный день чистоты. К этому празднику приурочена масштабная экологическая акция, сообщает «Вечерний Бишкек». Впервые подобную акцию провели 8 октября 2022 года. К ней присоединились более 133 тысяч граждан. За один день было собрано и вывезено 600 тонн мусора. Минприроды Кыргызстана призвало граждан и в 2023 году присоединиться к акции, чтобы поспособствовать «чистоте и облагораживанию территорий».
В Гомеле (Беларусь) вышли на маршруты музыкальные автобусы. Они будут курсировать в течение дня 15 сентября в рамках акции «Музыка объединяет», сообщает БелТА. Для пассажиров устроят мини-концерты в живом исполнении. Артисты вокального ансамбля народной музыки «Лес» перед выходными творчески поздравят горожан с наступающими праздниками: Днем города и Днем народного единства.