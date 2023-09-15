О чем пишут мировые СМИ: расследование катастрофы в Ливии и ураган «Ли» в США

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Ливии после разрушительного наводнения требуют расследовать действия местных властей. Разлившаяся река устремилась на город Дерну после обрушения двух плотин, сообщает The Guardian . По свидетельствам местных жителей, плотины не обслуживали должным образом; там не проводилось никаких работ с 2011 года. Кроме того, власти в преддверие шторма «Даниэль» не провели эвакуацию, а, напротив, ввели комендантский час и обязали население находиться дома. По данным ливийского Красного Полумесяца, в ходе наводнения могло погибнуть более 11 тысяч человек, 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Подтверждена гибель 5500 жителей.

Ураган «Ли» приближается к побережью Новой Англии и Канады. Синоптики предупредили, что шторм 1-й категории станет «большим и опасным», сообщает CBS News . Проливные дожди обрушатся на уже без того насыщенную влагой почву, что может привести к внезапным наводнениям. Также ожидаются высокие штормовые волны. Ураган затронет не только побережье, но и внутренние районы. Президент Джо Байден опубликовал чрезвычайное заявление для штата Мэн, позволяющее высвободить ресурсы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям «для координации всех усилий по ликвидации последствий стихийных бедствий».

В Казахстане выпустили на волю 2648 дроф-красоток. Птицы были выпущены в Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях, сообщает «Казахстанская правда» . В стране действует программа по восстановлению популяции этого вида пернатых. Дрофы-красотки являются долгожителями среди птиц – некоторые особи достигают 25-летнего возраста.

В Кыргызстане 16 октября отметят Национальный день чистоты. К этому празднику приурочена масштабная экологическая акция, сообщает «Вечерний Бишкек» . Впервые подобную акцию провели 8 октября 2022 года. К ней присоединились более 133 тысяч граждан. За один день было собрано и вывезено 600 тонн мусора. Минприроды Кыргызстана призвало граждан и в 2023 году присоединиться к акции, чтобы поспособствовать «чистоте и облагораживанию территорий».