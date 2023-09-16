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Лукашенко предложил Путину развивать сотрудничество с КНДР «на троих»
16.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину подумать о «сотрудничестве на троих», имея в виду Северную Корею. Президент Беларуси отметил, что внимательно следил за визитом Ким Чен Ына в Россию.
Лидеры государств регулярно проводят переговоры. В этом году они встречаются уже в седьмой раз. Предыдущие шесть также проходили в России.
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Президент Беларуси отметил, что внимательно следил за визитом Ким Чен Ына в Россию.
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