Лукашенко предложил Путину развивать сотрудничество с КНДР «на троих»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину подумать о «сотрудничестве на троих», имея в виду Северную Корею. Президент Беларуси отметил, что внимательно следил за визитом Ким Чен Ына в Россию.

«Наблюдал внимательно за последними Вашими тяжелыми рабочими днями. Приятно было видеть Вас с Ким Чен Ыном на Восточном космодроме. Потому что сам был там уже, как-то мы посещали с Вами этот космодром ранее… Я думаю, что мы можем подумать о сотрудничестве на троих… Знаю, что интересы огромные у корейцев к Вам. Я думаю, и кусок работы для Беларуси там найдется, с учетом тех проблем, которые существуют», – сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи.

Лидеры государств регулярно проводят переговоры. В этом году они встречаются уже в седьмой раз. Предыдущие шесть также проходили в России.