|
В преддверии Дня народного единства в школах Беларуси провели урок памяти
16.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В учебных заведениях Беларуси проходят праздничные занятия. В выходные страна отметит День народного единства. Школьники изучают историю, а студенты пишут о памятной дате диктанты, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
С собой только ручка, листок и жажда знаний. В аудиториях Минского педуниверситета не было свободных мест. За диктантом на белорусском языке будущие филологи, учителя истории, химии и биологии. Это и проверка грамотности, и погружение в далекие события.
«Внимание переключается на содержание текста, и ты забываешь о том, что тут надо что-то написать, что тут какая-то ошибка. Главное – какое содержание, и то, что отложится у тебя в голове и в душе», – сказала студентка филологического факультета Минского педагогического университета Анастасия Ермолина.
40 минут на рассказ предыстории праздника народного единства. После написания никаких оценок. Студенты сами проверяли себя. Присоединиться к диктанту можно было дистанционно к прямой трансляции в интернете.
А школьники страны ко Дню народного единства поучаствовали в уроке памяти. У всех он начался в одно и то же время. Григорий Люкевич готовился к оживленной дискуссии.
«Нужно рассказать всем учащимся об этом событии подробнее, а также добавить интерактивности, чтобы каждый мог тоже высказать свое мнение. Каждый гражданин государства должен чтить, знать историю своей страны и культуру», – отметил учащийся школы № 61 Минска Григорий Люкевич.
«Очень пострадала после рассоединения Западная Беларусь, если до 1920 года было две учительские семинарии, восемь гимназий, более 400 начальных белорусских школ, то уже к 1939 году этого ничего не было», – рассказала учитель белорусского языка и литературы школы № 61 Минска Светлана Хомич.
День народного единства как государственный праздник начали отмечать три года назад. Инициатором стал президент страны.
День народного единства белорусы отметят 17 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В учебных заведениях Беларуси проходят праздничные занятия. В выходные страна отметит День народного единства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)