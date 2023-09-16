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В преддверии Дня народного единства в школах Беларуси провели урок памяти

16.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В преддверии Дня народного единства в школах Беларуси провели урок памяти
 Фото: МТРК «Мир»

В учебных заведениях Беларуси проходят праздничные занятия. В выходные страна отметит День народного единства. Школьники изучают историю, а студенты пишут о памятной дате диктанты, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

С собой только ручка, листок и жажда знаний. В аудиториях Минского педуниверситета не было свободных мест. За диктантом на белорусском языке будущие филологи, учителя истории, химии и биологии. Это и проверка грамотности, и погружение в далекие события.

«Внимание переключается на содержание текста, и ты забываешь о том, что тут надо что-то написать, что тут какая-то ошибка. Главное – какое содержание, и то, что отложится у тебя в голове и в душе», – сказала студентка филологического факультета Минского педагогического университета Анастасия Ермолина.

40 минут на рассказ предыстории праздника народного единства. После написания никаких оценок. Студенты сами проверяли себя. Присоединиться к диктанту можно было дистанционно к прямой трансляции в интернете.

«Любой праздник – это объединение. Когда мы все вместе, когда пишут тысяча человек, когда мы понимаем суть этого праздника, этих событий, то словно становимся их участниками. И каждый – часть этих событий. Так и с диктантом», – заявил декан филологического факультета Минского педагогического университета Василий Стариченок.

А школьники страны ко Дню народного единства поучаствовали в уроке памяти. У всех он начался в одно и то же время. Григорий Люкевич готовился к оживленной дискуссии.

«Нужно рассказать всем учащимся об этом событии подробнее, а также добавить интерактивности, чтобы каждый мог тоже высказать свое мнение. Каждый гражданин государства должен чтить, знать историю своей страны и культуру», – отметил учащийся школы № 61 Минска Григорий Люкевич.

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В плане урока в этой школе знакомство с достижениями страны, площадка для диалога и посещение Музея геноцида белорусского народа. Все школьники должны знать, что в сентябре 1939 года воссоединились Восточная и Западная Беларусь. Последняя 18 лет входила в состав Польши.

«Очень пострадала после рассоединения Западная Беларусь, если до 1920 года было две учительские семинарии, восемь гимназий, более 400 начальных белорусских школ, то уже к 1939 году этого ничего не было», – рассказала учитель белорусского языка и литературы школы № 61 Минска Светлана Хомич.

День народного единства как государственный праздник начали отмечать три года назад. Инициатором стал президент страны.

День народного единства белорусы отметят 17 сентября.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В учебных заведениях Беларуси проходят праздничные занятия. В выходные страна отметит День народного единства.
 
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