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Роман Головченко посетил предприятия Могилевской области
16.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские власти делают ставку на привлечение финансовых вложений в свободные экономические зоны. Там размещают производства, ориентированные на экспорт. Предприятия Могилевской области посетил премьер-министр Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».
В регионе работают компании с иностранным капиталом. Например, единственное в стране производство технического углерода. В перспективе 85% продукции будет уходить на экспорт. Среди рынков сбыта – страны ЕС, Турция и Россия, активно осваивается азиатское направление, но есть потребители и на внутреннем рынке. Растут объемы производства и в местной компании по выпуску средств гигиены. Вместе с прибылью увеличивается штат сотрудников и модернизируют оборудование.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в каждом районе страны
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В регионе работают компании с иностранным капиталом.
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