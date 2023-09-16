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Роман Головченко посетил предприятия Могилевской области

16.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роман Головченко посетил предприятия Могилевской области
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Белорусские власти делают ставку на привлечение финансовых вложений в свободные экономические зоны. Там размещают производства, ориентированные на экспорт. Предприятия Могилевской области посетил премьер-министр Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».

В регионе работают компании с иностранным капиталом. Например, единственное в стране производство технического углерода. В перспективе 85% продукции будет уходить на экспорт. Среди рынков сбыта – страны ЕС, Турция и Россия, активно осваивается азиатское направление, но есть потребители и на внутреннем рынке. Растут объемы производства и в местной компании по выпуску средств гигиены. Вместе с прибылью увеличивается штат сотрудников и модернизируют оборудование.

«Предприятия, которые мы посетили, буквально за год дали прирост в три раза по объему производства и практически в четыре раза по объему экспорта. Все это работает на белорусском сырье. Практически все. Вот оно в действии. Там, где сложился удачный симбиоз государственных преференций и ответственного подхода инвесторов к реализации своих обязательств», – отметил Головченко.

Посетил премьер-министр и еще строящиеся объекты. Молочно-товарный комплекс в регионе строится за счет собственных средств и кредитных ресурсов. На площадке появится коровник, доильно-молочный блок, родильное отделение, профилакторий, водонапорная башня, артезианская скважина и сенажные траншеи.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в каждом районе страны должен работать минимум один инвестиционный проект. Это помогает не только развитию регионов, но и созданию новых рабочих мест. Среди актуальных тем – экономика и сельское хозяйство.



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В регионе работают компании с иностранным капиталом.
 
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