Роман Головченко посетил предприятия Могилевской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские власти делают ставку на привлечение финансовых вложений в свободные экономические зоны. Там размещают производства, ориентированные на экспорт. Предприятия Могилевской области посетил премьер-министр Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».

В регионе работают компании с иностранным капиталом. Например, единственное в стране производство технического углерода. В перспективе 85% продукции будет уходить на экспорт. Среди рынков сбыта – страны ЕС, Турция и Россия, активно осваивается азиатское направление, но есть потребители и на внутреннем рынке. Растут объемы производства и в местной компании по выпуску средств гигиены. Вместе с прибылью увеличивается штат сотрудников и модернизируют оборудование.

«Предприятия, которые мы посетили, буквально за год дали прирост в три раза по объему производства и практически в четыре раза по объему экспорта. Все это работает на белорусском сырье. Практически все. Вот оно в действии. Там, где сложился удачный симбиоз государственных преференций и ответственного подхода инвесторов к реализации своих обязательств», – отметил Головченко.