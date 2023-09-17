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Яблоки изменили цвет из-за аномально теплой погоды в Беларуси
17.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в разгаре яблочный сезон. Погода не повлияла на урожайность, а вот температура сказалась на окрасе фрукта. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнала подробности.
Карликовым яблоням – три года, а на каждом россыпь плодов, будто виноград. Они чемпионы по урожайности – 70-80 тонн яблок с гектара.
Александр Абрамчик в свое время возил яблоки из Польши. Потом решил сам вырастить белорусского конкурента. И взял старый колхозный сад недалеко от Молодечно. Освоил 40 гектаров.
«Все не понимали, что я закладывал первые 40 гектаров. Куда ты лезешь? Тем более в сельское хозяйство? Я занимался другим бизнесом нормально. Но получилось: кто не рискует, тот не пьет шампанского», – добавил фермер.
Яблочко от яблони. Сад основал отец, а занимается им теперь сын Игорь. Увеличил площади до 110 гектаров, выращивает 21 сорт. Сладкое белорусское, красное сочное, зеленое с кислинкой. Свое яблоко остается на продажу в Беларуси, но больше уходит в Россию.
Урожай яблок в этом саду не зависит от погоды. Капельные системы полива дают влагу и подкорм, бамбуковые подпорки лучше всего поддерживают увесистые плодами деревья. Урожай из года в год практически один и тот же.
Погода не влияет на урожайность, а вот на внешнем виде яблока сказывается. Чтобы фрукт стал красным, нужны перепады температур: теплые дни и холодные ночи. В этом году аномально теплые ночи. Так что особенность белорусских яблок урожая 2023 – это красно-зеленый внешний вид.
Всего в Беларуси выращивают около 200 тысяч тонн яблок ежегодно.
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Чтобы фрукт стал красным, нужны перепады температур: теплые дни и холодные ночи.
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