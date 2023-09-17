Яблоки изменили цвет из-за аномально теплой погоды в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в разгаре яблочный сезон. Погода не повлияла на урожайность, а вот температура сказалась на окрасе фрукта. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнала подробности.

Карликовым яблоням – три года, а на каждом россыпь плодов, будто виноград. Они чемпионы по урожайности – 70-80 тонн яблок с гектара.

Александр Абрамчик в свое время возил яблоки из Польши. Потом решил сам вырастить белорусского конкурента. И взял старый колхозный сад недалеко от Молодечно. Освоил 40 гектаров.

«Все не понимали, что я закладывал первые 40 гектаров. Куда ты лезешь? Тем более в сельское хозяйство? Я занимался другим бизнесом нормально. Но получилось: кто не рискует, тот не пьет шампанского», – добавил фермер.

Яблочко от яблони. Сад основал отец, а занимается им теперь сын Игорь. Увеличил площади до 110 гектаров, выращивает 21 сорт. Сладкое белорусское, красное сочное, зеленое с кислинкой. Свое яблоко остается на продажу в Беларуси, но больше уходит в Россию.

«Открыли для себя Дальний Восток. Хабаровск наше яблоко встречает на ура. В Беларуси очень любят белорусское сладкое. Это точно. Это лучший белорусский сорт яблок. Россия любит глазами, оно должно быть красивое», – сказал глава фермерского хозяйства Игорь Абрамчик.

Урожай яблок в этом саду не зависит от погоды. Капельные системы полива дают влагу и подкорм, бамбуковые подпорки лучше всего поддерживают увесистые плодами деревья. Урожай из года в год практически один и тот же.

«У нас задача какая? В идеале получить 50 тонн товарного яблока с каждого гектара, мы работаем над этой цифрой. Где-то цифра чуть меньше в силу сортовых особенностей, где-то цифра больше. Но в принципе мы получаем то, что мы хотим», – добавил Игорь Абрамчик.

Погода не влияет на урожайность, а вот на внешнем виде яблока сказывается. Чтобы фрукт стал красным, нужны перепады температур: теплые дни и холодные ночи. В этом году аномально теплые ночи. Так что особенность белорусских яблок урожая 2023 – это красно-зеленый внешний вид.

Всего в Беларуси выращивают около 200 тысяч тонн яблок ежегодно.