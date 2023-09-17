Рынок труда и футуристичные дома: новости бизнеса за 11-17 сентября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Как работать с метриками, что нужно для создания стратегии и как создать бизнес из хобби. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В 2022 году профессии из сферы IT пользовались наибольшим спросом на белорусском рынке, однако в 2023-м популярнее оказались прикладные специальности. Такую тенденцию заметили специалисты образовательной платформы «Lerna». Специально для «Про бизнес» менеджер по маркетингу продукта Татьяна Ставпец и руководитель центра профориентации Екатерина Боровец показали, как и почему менялись предпочтения белорусов, а также объяснили, на какие профессии будет спрос в 2024 году.

«Недружественных» собственников могут ограничить в использовании дивидендов .

Полезное для бизнеса

Сбор и анализ данных уже стали обыденностью в бизнесе. А для некоторых компаний — даже рутиной. Они собирают все, что могут, но никак не используют для развития. Партнер компании «Лидеры изменений» Иван Селеверстов видит это постоянно — и в крупных, и в небольших компаниях. Во время «Agile Day в Сбере» эксперт провел воркшоп о работе с метриками продуктов и бизнеса, а после этого рассказал, какие метрики важны , как им доверять и где искать аналитиков данных.

Поделились с вами 5 вопросами , которые помогут создать рабочую стратегию для любого бизнеса, и 4 шагами , чтобы научить сотрудников брать на себя ответственность.

Истории бизнеса

К 42 годам, имея за плечами опыт построения бизнеса на интернет-магазинах и насыщенную карьеру фотографа, предприниматель Александр Жерносек внезапно решает все бросить и уехать в деревню за новым качеством жизни. Но здесь он не потерялся, а, наоборот, вдохновился природой и взялся сразу за три амбициозных проекта: природную достопримечательность из экзотических деревьев, производство футуристических кибердомов и программу оздоровительного туризма. Что из этого вышло, читайте в статье «Про бизнес» .