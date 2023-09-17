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Рынок труда и футуристичные дома: новости бизнеса за 11-17 сентября 2023 года
17.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как работать с метриками, что нужно для создания стратегии и как создать бизнес из хобби. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В 2022 году профессии из сферы IT пользовались наибольшим спросом на белорусском рынке, однако в 2023-м популярнее оказались прикладные специальности. Такую тенденцию заметили специалисты образовательной платформы «Lerna». Специально для «Про бизнес» менеджер по маркетингу продукта Татьяна Ставпец и руководитель центра профориентации Екатерина Боровец показали, как и почему менялись предпочтения белорусов, а также
«Недружественных» собственников
Полезное для бизнеса
Сбор и анализ данных уже стали обыденностью в бизнесе. А для некоторых компаний — даже рутиной. Они собирают все, что могут, но никак не используют для развития. Партнер компании «Лидеры изменений» Иван Селеверстов видит это постоянно — и в крупных, и в небольших компаниях. Во время «Agile Day в Сбере» эксперт провел воркшоп о работе с метриками продуктов и бизнеса, а после этого рассказал,
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Истории бизнеса
К 42 годам, имея за плечами опыт построения бизнеса на интернет-магазинах и насыщенную карьеру фотографа, предприниматель Александр Жерносек внезапно решает все бросить и уехать в деревню за новым качеством жизни. Но здесь он не потерялся, а, наоборот, вдохновился природой и взялся сразу за три амбициозных проекта: природную достопримечательность из экзотических деревьев, производство футуристических кибердомов и программу оздоровительного туризма. Что из этого вышло,
Примерно год назад увлеченные мотоциклами Дмитрий Денис и Захар Плодунов решили сделать свой экосистемный проект для любителей «эндуро». Это относительно новый для Беларуси вид спорта, который предполагает агрессивный стиль езды по бездорожью или на специальных трассах с препятствиями. «Про бизнес»
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Как работать с метриками, что нужно для создания стратегии и как создать бизнес из хобби. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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