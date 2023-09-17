Праздник жатвы «Дожинки» отметили в Беларуси

Минская область в этом году намолотила пятую часть урожая страны. Представить каждый район на фестивале решили через элегантные платья-конструкторы. На тканях – и местные святыни, и природные богатства и, конечно, золотые колосья. Быть лицом целого региона – дело не из легких. Но красота требует жертв, шутят девушки.

«Стоять в таком платье, конечно, нелегко, но весело и задорно. Потому что для всех это красиво! Всем интересно, все смотрят. А здесь вся конструкция на колесиках, поэтому катимся!» – рассказала одна из участниц праздника.

Главный момент праздника – награждение победителей. В этом году комбайнер Дмитрий Руденя намолотил почти пять тысяч тонн зерна. И это несмотря на природные испытания.

«Стараюсь всю жизнь. Каждый год все лучше и лучше, хотя этим летом погода внесла нюансы большие. Но все равно стараться надо было. Ну и заработал, достиг что-то», – поделился впечатлениями победитель.

Домой победители поедут не только с грамотами, но и с денежной премией. А лучшие хозяйства региона пополнятся новой техникой.