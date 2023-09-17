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Праздник жатвы «Дожинки» отметили в Беларуси

17.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник жатвы «Дожинки» отметили в Беларуси
 Виктор Драчев/ТАСС

В Беларуси отмечают «Дожинки» – праздник жатвы. В Минской области в этом году он проходит в Солигорске. Туда приехали хлеборобы со всей страны. Гости праздника попробовали караваи из зерна нового урожая и удивились необычным платьям-конструкторам, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Центр Солигорска стал большой фотозоной. Главные экспонаты праздника – пшеница, картофель, кукуруза – звезды на всех фотографиях. Главная музыка – народная.

«Дожинки» – настоящий фестиваль народной культуры и нового урожая. Здесь и концерты, и чемпионат по шашкам с овощами, и живые фотовыставки, и длинные ряды дегустаций. Можно не только попробовать блюда с белорусских полей, но и узнать много интересного. Для взрослых – выставки колосьев нового урожая. Для детей – развлечения с экстримом.

Минская область в этом году намолотила пятую часть урожая страны. Представить каждый район на фестивале решили через элегантные платья-конструкторы. На тканях – и местные святыни, и природные богатства и, конечно, золотые колосья. Быть лицом целого региона – дело не из легких. Но красота требует жертв, шутят девушки.

«Стоять в таком платье, конечно, нелегко, но весело и задорно. Потому что для всех это красиво! Всем интересно, все смотрят. А здесь вся конструкция на колесиках, поэтому катимся!» – рассказала одна из участниц праздника.

Главный момент праздника – награждение победителей. В этом году комбайнер Дмитрий Руденя намолотил почти пять тысяч тонн зерна. И это несмотря на природные испытания.

«Стараюсь всю жизнь. Каждый год все лучше и лучше, хотя этим летом погода внесла нюансы большие. Но все равно стараться надо было. Ну и заработал, достиг что-то», – поделился впечатлениями победитель.

Домой победители поедут не только с грамотами, но и с денежной премией. А лучшие хозяйства региона пополнятся новой техникой.



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В Солигорске прошел фестиваль народной культуры и нового урожая.
 
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