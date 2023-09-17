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Праздник жатвы «Дожинки» отметили в Беларуси
17.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Виктор Драчев/ТАСС
В Беларуси отмечают «Дожинки» – праздник жатвы. В Минской области в этом году он проходит в Солигорске. Туда приехали хлеборобы со всей страны. Гости праздника попробовали караваи из зерна нового урожая и удивились необычным платьям-конструкторам, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Центр Солигорска стал большой фотозоной. Главные экспонаты праздника – пшеница, картофель, кукуруза – звезды на всех фотографиях. Главная музыка – народная.
Минская область в этом году намолотила пятую часть урожая страны. Представить каждый район на фестивале решили через элегантные платья-конструкторы. На тканях – и местные святыни, и природные богатства и, конечно, золотые колосья. Быть лицом целого региона – дело не из легких. Но красота требует жертв, шутят девушки.
Главный момент праздника – награждение победителей. В этом году комбайнер Дмитрий Руденя намолотил почти пять тысяч тонн зерна. И это несмотря на природные испытания.
Домой победители поедут не только с грамотами, но и с денежной премией. А лучшие хозяйства региона пополнятся новой техникой.
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В Солигорске прошел фестиваль народной культуры и нового урожая.
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