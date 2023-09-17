Лукашенко выразил соболезнования родным Добронравова

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким советского и российского поэта-песенника Николая Добронравова, скончавшегося на 95-м году жизни, сообщает пресс-службой главы государства.

Лукашенко отметил, что на белорусской земле с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения Николая Добронравова, доброго друга Беларуси.