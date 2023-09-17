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Лукашенко выразил соболезнования родным Добронравова

17.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким советского и российского поэта-песенника Николая Добронравова, скончавшегося на 95-м году жизни, сообщает пресс-службой главы государства.

Лукашенко отметил, что на белорусской земле с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения Николая Добронравова, доброго друга Беларуси.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Градоначальник назвал смерть выдающегося деятеля культуры невосполнимой утратой и выразил слова сочувствия и поддержки жене поэта Александре Пахмутовой.



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По словам президента Беларуси, в республике с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения поэта.
 
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