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Лукашенко выразил соболезнования родным Добронравова
17.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким советского и российского поэта-песенника Николая Добронравова, скончавшегося на 95-м году жизни, сообщает пресс-службой главы государства.
Лукашенко отметил, что на белорусской земле с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения Николая Добронравова, доброго друга Беларуси.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что
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По словам президента Беларуси, в республике с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения поэта.
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