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Минской епархии исполнилось 230 лет

18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минской епархии исполнилось 230 лет
 Фото: ТАСС

Минской епархии – 230 лет. В кафедральном соборе столицы прошла праздничная литургия. Туда привезли особо почитаемые святыни. По всему городу организовали ярмарки, концерты и выставки, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

У входа в кафедральный собор длинные очереди из тех, кто хотел бы помолиться у святынь. В храм привезли Барколабовскую и Жировическую иконы Божией Матери и крест преподобной Евфросинии Полоцкой. С такими святынями надежда на божию помощь сильней.

«Вот вы видите на заднем плане большое количество людей, которые приходят и получают эту всесильную помощь. Это отрадно, потому что все-таки наши люди возвращаются к своим корням. Наши люди возвращаются к своей истории. Ради этого мы молимся, трудимся и желаем всем, кто приезжает в нашу прекрасную страну, самых положительных эмоций», – поделился протодиакон, клирик Свято-Духова Кафедрального собора Минска Виталий Дубяга.

Тысячи паломников приехали со всех уголков страны. На праздничной литургии поют, радуются и молятся о белорусской земле и православной церкви.

Кто-то просит в молитве о здоровье близких и благополучии в доме, кто-то – о долголетии и мире. У Елены Бибиковой свой повод – День народного единства.

«Молимся за наш народ, за все народы, за славян. Чтобы мы, народы наши братские, были всегда вместе. Благодаря им сегодня мы живем, можем молиться, наши храмы открыты. Я понимаю, что сила наших народов именно в единстве. Я это чувствую просто всеми фибрами души», – рассказала прихожанка Елена Бибикова.

За 230 лет православная церковь в Беларуси пережила войны, разделы страны и религиозные гонения, но выстояла. Храмы продолжают объединять верующих.

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«Наш народ получил возможность очень свободно исповедовать свою веру православную. Создание Минской епархии – это дарованное свыше, но и благодаря трудам наших предков есть возможность жить и развиваться в соответствии с традицией – и культурной, и духовной – предыдущих поколений», – рассказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Праздник охватил весь центр столицы. На улицах играла музыка, работали тематические ярмарки и выставки, а для всех желающих подготовили мастер-классы. Здесь и памятный подарок можно было сделать, и завести новые знакомства.

«Это очень сплачивает, потому что это совместное какое-то времяпровождение. Так как у нас многодетная семья, мы в принципе любим такие дни проводить вместе. Мне кажется, что даже люди между собой начинают больше общаться, больше открываться», – рассказала прихожанка Виктория.

Сегодня у страны два праздника. Символично день рождения Минской епархии совпал с Днем народного единства.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В честь этой даты по всему городу организовали ярмарки, концерты и выставки.
 
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