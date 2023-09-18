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Минской епархии исполнилось 230 лет
18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минской епархии – 230 лет. В кафедральном соборе столицы прошла праздничная литургия. Туда привезли особо почитаемые святыни. По всему городу организовали ярмарки, концерты и выставки, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Тысячи паломников приехали со всех уголков страны. На праздничной литургии поют, радуются и молятся о белорусской земле и православной церкви.
Кто-то просит в молитве о здоровье близких и благополучии в доме, кто-то – о долголетии и мире. У Елены Бибиковой свой повод – День народного единства.
За 230 лет православная церковь в Беларуси пережила войны, разделы страны и религиозные гонения, но выстояла. Храмы продолжают объединять верующих.
«Наш народ получил возможность очень свободно исповедовать свою веру православную. Создание Минской епархии – это дарованное свыше, но и благодаря трудам наших предков есть возможность жить и развиваться в соответствии с традицией – и культурной, и духовной – предыдущих поколений», – рассказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.
Праздник охватил весь центр столицы. На улицах играла музыка, работали тематические ярмарки и выставки, а для всех желающих подготовили мастер-классы. Здесь и памятный подарок можно было сделать, и завести новые знакомства.
Сегодня у страны два праздника. Символично день рождения Минской епархии совпал с Днем народного единства.
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В честь этой даты по всему городу организовали ярмарки, концерты и выставки.
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