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Где найти деньги для стартапа: подборка сервисов краудфандинга
18.09.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
За последние годы мир инвестиций претерпел значительные преобразования: появление краудфандинговых инвестиционных онлайн-платформ позволило частным лицам с легкостью вкладывать деньги в стартапы, а фаундерам — упростить процедуру поиска инвесторов. «Про бизнес» собрал сервисы, которые сегодня наиболее актуальны для поиска денег основателями перспективных проектов.
AngelList
Один из самых популярных сервисов для инвестирования в стартапы — это
Сумма инвестиции через AngelList составляет в среднем $ 200 тысяч и может доходить до $ 1 млн. На платформе могут размещаться в том числе белорусские и российские стартапы, однако, большая часть инвесторов проживет на Западе, что может сказаться на их позиции в вопросе вложения средств в проекты на территории нашей страны.
Одним из главных плюсов данного сервиса является большое количество профессиональных инвесторов, которые могут не только вложить деньги, но и предоставить экспертизу, а также выступить в качестве менторов. Кроме того, AngelList предоставляет доступ к широкому комьюнити предпринимателей, что очень важно при построении бизнеса. Особенностью сервиса является своеобразная доска объявлений с вакансиями — так фаундеры могут найти не только инвесторов, но и новых сотрудников.
Минус платформы в большом количестве крупных стартапов, которые уже показали серьезные результаты, что затрудняет продвижение проектов на ранних стадиях, т.к. они могут попросту затеряться среди сотен других. Если вы планируете размещаться на AngelList, то разработайте для себя стратегию продвижения, не забывайте делится новостями проекта и активно общайтесь с комьюнити. Это позволит вашему проекту стать заметнее и найти инвесторов.
Product Hunt
Также заслуживает внимания
Для стартапов Product Hunt — это площадка возможностей, которая позволит получить экспертный фидбек о разрабатываемом продукте и привлечь первых пользователей. Если стартапу удается успешно запуститься на Product Hunt, он получает путевку в маленький стартап-рай со всемирной известностью, новыми клиентами, многочисленными отзывами и инвестициями. Несмотря на то, что Product Hunt не является площадкой для прямого привлечения инвестиций, благодаря этому сервису можно заявить о себе и привлечь внимание венчурных фондов или бизнес-ангелов со всего мира.
Плюсом платформы является широкое экспертное сообщество, большое количество профессиональных инвесторов, которые находятся в постоянном поиске новых продуктов, а также возможность привлечь новых пользователей в свой сервис.
К минусу же платформы можно отнести высокую конкуренцию и отсутствие возможности привлечь инвестиции непосредственно через площадку.
Kickstarter
Широкую мировую известность имеет сервис
При размещении на Kickstarter фаундер указывает сроки и необходимую сумму инвестиций. Если собрать нужное количество денег не получается, то они возвращаются инвесторам. Самая большая сумма, которую удалось привлечь через платформу составила $ 20,3 млн. В среднем же проекты получают $ 3−20 тыс.
К плюсам платформы можно отнести возможность получить инвестиции не только для стартапов, но и для творческих проектов. Минусом же является отсутствие профессионального бизнес-комьюнити и небольшое количество профессиональных инвесторов, которые могли бы выступить в роли ментора.
Кроме того, из России и Беларуси зарегистрироваться напрямую на Kickstarter нельзя.
Boomstarter
Так, российским аналогом Kickstarter является крупнейшая в стране краудфандинговая платформа
В случае, если собрать достаточное количество средств не получилось, то фаундеры денег не получают. Самым популярным проектом площадки, который собрал 1063% от заявленной суммы, стал фильм «28 панфиловцев».
К плюсам платформы можно отнести широкую направленность размещаемых объявлений, а также то, что за каждым потенциально-успешным проектом закрепляется свой ментор. Минусом платформы является отсутствие возможности привлечь инвестиции из Европы или США.
Malimon
Также отметим белорусскую
Разместиться на платформе могут как новые стартапы, так и уже действующий бизнес. Создатели платформы помимо размещения проекта на платформе обещают и проведение PR-кампании по привлечению потенциальных инвесторов. Немаловажно и то, что Malimon оказывает и менторскую поддержку стартапам, т.к. заинтересован в их росте. Поэтому шансов, что проекты отобранные Malimon станут успешными, значительно больше.
Что касается модели привлечения инвестиций, то на этой площадке заинтересованные инвесторы должны купить токены, которые эквивалентны доле или займу для проекта. К плюсам платформы можно отнести PR-сопровождение проектов и возможность разместиться проектам разных стадий развития. Минусом же является отсутствие широкой известности и узкая локализация.
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За последние годы мир инвестиций претерпел значительные преобразования: появление краудфандинговых инвестиционных онлайн-платформ позволило частным лицам с...
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