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Лукашенко назвал главное условие сохранения государства

18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал главное условие сохранения государства
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Единство – главное условие сохранения государства. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на патриотическом форуме «Мы – белорусы», передает телеканал «МИР 24».

На «Минск-Арене» собрались больше девяти тысяч человек, чтобы отпраздновать День народного единства. Его отмечают в честь освобождения Красной армией западной части страны от польской оккупации. В 1939 году эту территорию присоединили к Восточной Беларуси. Президент напомнил: в составе Польши положение белорусов было тяжелым. Родной язык запрещали, школы закрывали, над коренным населением издевались. Но освобождение страны раньше праздновали не так масштабно из-за стремления дружить с западными соседями.

Народное единство – залог достижения заветных целей

Александр Лукашенко поздравил с Днем независимости Беларуси
«Это приняли за слабость. Урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты политиков, все эти годы жаждущих реванша. Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира! Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям.

Единство для нас – главное условие сохранения и жизни государства. А значит, вопрос выживания нас как нации. День 17 сентября – это одна из трех исторических дат наряду с 9 мая – День Победы, и 3 июля – День Независимости, которые дают нам возможность оглянуться в прошлое, чтобы крепко держать в руках свое настоящее и защищать будущее. Эти даты объединяют нас, современных белорусов, в стремлении защитить свою историческую память во имя мира на родной земле», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В честь праздника на «Минск-Арене» показали масштабное шоу. Его посвятили современной Беларуси – традициям и будущему страны. Главная идея форума – рассказать о белорусах, о каждой профессии, каждом городе и деревне, о тех, кто трудится в поле и на заводе. Зрителям показали достижения во всех сферах – от сельского хозяйства до цифровой экономики. Лейтмотив представления – гордость за свой народ и независимость.

День народного единства – самый молодой государственный праздник Беларуси. Его учредили в 2021 году.



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Теги: Минск
 
 
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День народного единства отмечают в республике в честь освобождения Красной армией западной части страны от польской оккупации.
 
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