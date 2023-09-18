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Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club

18.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club

13 сентября прошла ежегодная закрытая встреча AMDG Club для крупнейших рекламодателей Беларуси. Тематикой вечера стал аромамаркетинг — одно из наиболее молодых и нестандартных направлений маркетинга.

Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club

Событие объединило представителей банков, Pharma, Retail, FMCG и других сфер белорусского бизнеса. В рамках AMDG Parfum участники изучили тонкости парфюмерного искусства и самостоятельно изготовили уникальные ароматы. Парфюмер Владислав Рекунов рассказал об особенностях органических и синтетических ингредиентов, научил гостей классифицировать парфюм и создавать гармоничные композиции.

Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club


Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club


Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club


Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club


Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club


Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club


Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club


Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club


 

На протяжении 3 лет digital-агентство AMDG ежегодно проводит тематические встречи клуба, которые уже стали традиционными. В 2022 году гостей объединил интерес к гольфу, а в 2021-м — к яхтам и парусному спорту.

Компания AMDG благодарит каждого гостя за внимание к мероприятию. Надеемся, участники получили удовольствие от нового опыта, зарядились вдохновением и завели полезные знакомства. До встречи в новом сезоне AMDG Club!

 
Теги: знакомства
 
 
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13 сентября прошла ежегодная закрытая встреча AMDG Club для крупнейших рекламодателей Беларуси. Тематикой вечера стал аромамаркетинг - одно из наиболее молодых и...
 
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