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Об ароматах, нейромаркетинге и успешном бизнесе. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club
18.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
13 сентября прошла ежегодная закрытая встреча
Событие объединило представителей банков, Pharma, Retail, FMCG и других сфер белорусского бизнеса. В рамках AMDG Parfum участники изучили тонкости парфюмерного искусства и самостоятельно изготовили уникальные ароматы. Парфюмер Владислав Рекунов рассказал об особенностях органических и синтетических ингредиентов, научил гостей классифицировать парфюм и создавать гармоничные композиции.
На протяжении 3 лет
Компания AMDG благодарит каждого гостя за внимание к мероприятию. Надеемся, участники получили удовольствие от нового опыта, зарядились вдохновением и завели полезные знакомства. До встречи в новом сезоне AMDG Club!
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13 сентября прошла ежегодная закрытая встреча AMDG Club для крупнейших рекламодателей Беларуси. Тематикой вечера стал аромамаркетинг - одно из наиболее молодых и...
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