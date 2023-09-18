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Автопарк школьных автобусов расширили в Беларуси

18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автопарк школьных автобусов расширили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьных автобусов на дорогах Беларуси стало больше. Автопарк значительно расширили и обновили. В сельской местности они помогают детям добираться до учебных заведений. На первом месте – безопасность пассажиров, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

За несколько минут дошел до остановки, и машина подана. Только Алексей Андреянец ездит в школу не на такси, а на специальном автобусе. Дорога занимает 15 минут. Да и в компании с одноклассниками веселее.

«Очень редко меня родители подвозят, обычно я езжу на автобусе. В автобусе очень удобно ездить, уютно, тепло, хорошие водители», – говорит школьник Алексей Андреянец.

Задача водителя Вячеслава Филиповича – безопасно доставить несколько десятков школьников из точки А в точку Б. Перед началом рейса проверяют автобус на неисправности. Это обязательно даже для новой машины. Состояние самого водителя – тоже под контролем. Каждое утро – медицинский осмотр и допуск к работе.

«Давление меряют, прохожу алкотестер. Нули должны быть, только нули, никаких вчерашних «выхлопов». Прохожу ежедневный предрейсовый осмотр: это проверка колес, дверей, всех систем автобуса. Двумя автобусами мы наезжаем около 420 километров, на подвозе у нас 147 детей, восемь-девять деревень», – уточнил водитель школьного автобуса Вячеслав Филипович.

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Ярко-желтый цвет автобуса привлекает внимание инспекторов ГАИ. Они проверяют документы, техосмотр, страховку. Скорость школьного автобуса не должна превышать 60 километров в час. Это правило нарушить невозможно. На спидометре установлен ограничитель, в салоне – камеры видеонаблюдения.

«Проверяется в первую очередь работоспособность маячков оранжевого цвета, установленных спереди и сзади, а также внешних световых приборов, наличие и работоспособность звукового сигнала при движении задним ходом, наличие ремней безопасности на каждом сидении автобуса для фиксации ребенка и наличие наклеек, знака «перевозка детей», – отметил старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции Дзержинского районного отдела внутренних дел Никита Барабанов.

Еще одно правило – светоотражающие жилеты на детях в темное время суток. За порядком в школьном транспорте помогают следить сопровождающие учителя. Они же регулярно напоминают пассажирам о правилах поведения.

В этом году в сельских школах Беларуси появились более 150 новых автобусов. Парк такого транспорта планируют расширять и дальше.



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Автобус на неисправности проверяют перед началом каждого рейса. Состояние водителя тоже находится под постоянным медицинским контролем.
 
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