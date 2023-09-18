Автопарк школьных автобусов расширили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школьных автобусов на дорогах Беларуси стало больше. Автопарк значительно расширили и обновили. В сельской местности они помогают детям добираться до учебных заведений. На первом месте – безопасность пассажиров, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

За несколько минут дошел до остановки, и машина подана. Только Алексей Андреянец ездит в школу не на такси, а на специальном автобусе. Дорога занимает 15 минут. Да и в компании с одноклассниками веселее.

«Очень редко меня родители подвозят, обычно я езжу на автобусе. В автобусе очень удобно ездить, уютно, тепло, хорошие водители», – говорит школьник Алексей Андреянец.

Задача водителя Вячеслава Филиповича – безопасно доставить несколько десятков школьников из точки А в точку Б. Перед началом рейса проверяют автобус на неисправности. Это обязательно даже для новой машины. Состояние самого водителя – тоже под контролем. Каждое утро – медицинский осмотр и допуск к работе.

«Давление меряют, прохожу алкотестер . Нули должны быть, только нули, никаких вчерашних «выхлопов». Прохожу ежедневный предрейсовый осмотр: это проверка колес, дверей, всех систем автобуса. Двумя автобусами мы наезжаем около 420 километров, на подвозе у нас 147 детей, восемь-девять деревень», – уточнил водитель школьного автобуса Вячеслав Филипович.