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Что делать с бюджетированием и финансовым планированием

18.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Что делать с бюджетированием и финансовым планированием

Финансовые планы устаревают с космической скоростью, бизнес-среда динамична. Только традиционные (а иногда и консервативные) подходы к бюджетирования иногда неэффективны. Во многих компаниях из малого и среднего бизнеса нагромождение цифр и длинные документы заслоняют горизонт: из-за леса деревьев не видно.

Какие подходы в составлении финансовых планов полезны сегодня, как работает концепция Beyond Budgeting — гибкого бюджетирования? 22 сентября на большой встрече Клуба Про бизнес про это расскажет Наталия Гуринович, финансовый директор и руководитель проекта CFOs (в прошлом: совладелец, член совета директоров и CFO в международной ГК «Белагро»).

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.

С 19:00 до 20:30 проходит выступление Натальи Гуринович. В программе:

  • Основные подходы к бюджетированию в 2023—2024
  • Принципы Beyond Budgeting — как они помогают в период быстрых изменений
  • Ответы на вопросы

С 20:30 до 21:30 за столами пройдет групповое обсуждение в формате «мозгового штурма»

С 21:30 до 23:00 ждем вас на нетворкинг и фуршет

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

Что делать с бюджетированием и финансовым планированием

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

Что делать с бюджетированием и финансовым планированием
Встреча Клуба Про бизнес

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:

Генеральный партнер Клуба:

Что делать с бюджетированием и финансовым планированием

Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +37529299952

 
Теги: Минск
 
 
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Финансовые планы устаревают с космической скоростью, бизнес-среда динамична. Только традиционные (а иногда и консервативные) подходы к бюджетирования иногда...
 
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