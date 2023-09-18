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Что делать с бюджетированием и финансовым планированием
18.09.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Финансовые планы устаревают с космической скоростью, бизнес-среда динамична. Только традиционные (а иногда и консервативные) подходы к бюджетирования иногда неэффективны. Во многих компаниях из малого и среднего бизнеса нагромождение цифр и длинные документы заслоняют горизонт: из-за леса деревьев не видно.
Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.
С 19:00 до 20:30 проходит выступление Натальи Гуринович. В программе:
С 20:30 до 21:30 за столами пройдет групповое обсуждение в формате «мозгового штурма»
С 21:30 до 23:00 ждем вас на нетворкинг и фуршет
Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.
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Что такое Клуб Про бизнес?
Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.
В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)
На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео:
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Финансовые планы устаревают с космической скоростью, бизнес-среда динамична. Только традиционные (а иногда и консервативные) подходы к бюджетирования иногда...
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