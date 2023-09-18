Что делать с бюджетированием и финансовым планированием

Источник материала: ProBusiness





Финансовые планы устаревают с космической скоростью, бизнес-среда динамична. Только традиционные (а иногда и консервативные) подходы к бюджетирования иногда неэффективны. Во многих компаниях из малого и среднего бизнеса нагромождение цифр и длинные документы заслоняют горизонт: из-за леса деревьев не видно.



Какие подходы в составлении финансовых планов полезны сегодня, как работает концепция Beyond Budgeting — гибкого бюджетирования? 22 сентября на большой встрече Клуба Про бизнес про это расскажет Наталия Гуринович, финансовый директор и руководитель проекта CFOs (в прошлом: совладелец, член совета директоров и CFO в международной ГК «Белагро»).

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.

С 19:00 до 20:30 проходит выступление Натальи Гуринович. В программе:

Основные подходы к бюджетированию в 2023—2024

Принципы Beyond Budgeting — как они помогают в период быстрых изменений

Ответы на вопросы

С 20:30 до 21:30 за столами пройдет групповое обсуждение в формате «мозгового штурма»

С 21:30 до 23:00 ждем вас на нетворкинг и фуршет

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.



Встреча Клуба Про бизнес

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