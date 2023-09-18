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Изменения в экономике и социальной сфере обсудили депутаты в Беларуси

18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изменения в экономике и социальной сфере обсудили депутаты в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Международные соглашения, нотариат, закупка товаров и услуг. Депутаты Палаты представителей Беларуси обсудили изменения в разных сферах экономики и жизни населения, сообщает «МИР 24».

В программе заседания и кадровые вопросы. Всего в повестку очередной сессии Палаты представителей включено 14 законопроектов.

«Четыре законопроекта будут подготовлены к рассмотрению во втором чтении. Это законопроект о единой государственной системе учета правонарушений, очень важный, на мой взгляд. О защите и карантине растений, законопроект, касающийся изменений в законодательство об охране здоровья и социальной защите. Эти все законопроекты на сегодняшний день находятся в высшей степени готовности и могут быть внесены на рассмотрение депутатского корпуса», – сказал председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Беларуси Валентин Семеняко.

Этот сезон у депутатов особенный. Обновлена Конституция Беларуси и законодательная база по работе парламентариев. Поправки коснулись документов и статуса депутатов.

25 февраля следующего года в Беларуси пройдет единый день голосования, и на нем будет обновлен состав депутатов Палаты представителей.



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Всего в повестку очередной сессии Палаты представителей включено 14 законопроектов.
 
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