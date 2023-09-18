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Изменения в экономике и социальной сфере обсудили депутаты в Беларуси
18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международные соглашения, нотариат, закупка товаров и услуг. Депутаты
В программе заседания и кадровые вопросы. Всего в повестку очередной сессии Палаты представителей включено 14 законопроектов.
Этот сезон у депутатов особенный. Обновлена Конституция Беларуси и законодательная база по работе парламентариев. Поправки коснулись документов и статуса депутатов.
25 февраля следующего года в Беларуси пройдет единый день голосования, и на нем будет обновлен состав депутатов Палаты представителей.
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Всего в повестку очередной сессии Палаты представителей включено 14 законопроектов.
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