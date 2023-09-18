Погода в СНГ: заморозки пришли в Казахстан, бархатный сезон наступил в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь и плюс 19 будет в Москве . В странах Содружества погода неравномерная: на севере Казахстана заморозки, а на юге-западе Беларуси – курортные плюс 28, передают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке облачно. Временами идет дождь и плюс 20 градусов, но по ощущениям прохладнее. Уже со вторника и до пятницы по всей республике синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры и дожди. Водителям рекомендуется быть осторожнее, выезжая на перевалы, там возможна неустойчивая погода. А в горных районах Кыргызстана холодно как зимой. Накануне вечером в Нарынской области, в Ак-Сайской долине, на высоте более 3000 метров над уровнем моря животноводы засняли снежную бурю. Стихия не давала коням сделать ни шага.

Казахстан



В Казахстане зарядили дожди. По стране бушуют грозы и порывистый ветер. Температура не поднимается выше плюс 20. На севере и востоке республики заморозки до 1 градуса. С наступлением первых холодов повышается риск простудиться. Поэтому сейчас казахстанские санврачи советуют больше внимания уделять профилактике. Меньше посещать общественные места, избегать контакта с теми, у кого есть признаки заболевания. Лучшим способом защиты от вирусных заболеваний остается прививка, говорят медики. В стране вакцинация против гриппа начнется с 1 октября.

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