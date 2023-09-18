ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: заморозки пришли в Казахстан, бархатный сезон наступил в Армении

18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: заморозки пришли в Казахстан, бархатный сезон наступил в Армении
 Фото: МТРК «Мир»

Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь и плюс 19 будет в Москве. В странах Содружества погода неравномерная: на севере Казахстана заморозки, а на юге-западе Беларуси – курортные плюс 28, передают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке облачно. Временами идет дождь и плюс 20 градусов, но по ощущениям прохладнее. Уже со вторника и до пятницы по всей республике синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры и дожди. Водителям рекомендуется быть осторожнее, выезжая на перевалы, там возможна неустойчивая погода. А в горных районах Кыргызстана холодно как зимой. Накануне вечером в Нарынской области, в Ак-Сайской долине, на высоте более 3000 метров над уровнем моря животноводы засняли снежную бурю. Стихия не давала коням сделать ни шага.

Казахстан

В Казахстане зарядили дожди. По стране бушуют грозы и порывистый ветер. Температура не поднимается выше плюс 20. На севере и востоке республики заморозки до 1 градуса. С наступлением первых холодов повышается риск простудиться. Поэтому сейчас казахстанские санврачи советуют больше внимания уделять профилактике. Меньше посещать общественные места, избегать контакта с теми, у кого есть признаки заболевания. Лучшим способом защиты от вирусных заболеваний остается прививка, говорят медики. В стране вакцинация против гриппа начнется с 1 октября.

Фрески о погоде в эпоху железного века найдены в Кабардино-Балкарии

Армения

После дождливых дней в Армении царствует бархатный сезон – 18-26 градусов тепла. В столице столбики термометров показывают +25. Такая комфортная погода продержится как минимум до конца месяца. Так что жители и гости Еревана все еще могут насладиться дневными прогулками и посиделками в столичных кафе под открытым небом.

Беларусь

Тепло снова возвращается в Беларусь. Температура воздуха по-настоящему курортная. На юго-западе страны – плюс 28. Немного собьют зной кратковременные дожди и грозы. Они-то и позволили белорусам снова посещать леса. В МЧС уверяют, что вероятность природных пожаров приближается к минимуму. Запреты на вход в массивы остаются только в Гродненской и Брестской областях.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тепло возвращается в Беларусь: на юго-западе страны – плюс 28.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делать с бюджетированием и финансовым планированием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.09.2023
Mir24.TV Belarus
18.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика