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Погода в СНГ: заморозки пришли в Казахстан, бархатный сезон наступил в Армении
18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь и
Кыргызстан
В Бишкеке облачно. Временами идет дождь и плюс 20 градусов, но по ощущениям прохладнее. Уже со вторника и до пятницы по всей республике синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры и дожди. Водителям рекомендуется быть осторожнее, выезжая на перевалы, там возможна неустойчивая погода. А в горных районах Кыргызстана холодно как зимой. Накануне вечером в Нарынской области, в Ак-Сайской долине, на высоте более 3000 метров над уровнем моря животноводы засняли снежную бурю. Стихия не давала коням сделать ни шага.
Казахстан
Армения
После дождливых дней в Армении царствует бархатный сезон – 18-26 градусов тепла. В столице столбики термометров показывают +25. Такая комфортная погода продержится как минимум до конца месяца. Так что жители и гости Еревана все еще могут насладиться дневными прогулками и посиделками в столичных кафе под открытым небом.
Беларусь
Тепло снова возвращается в Беларусь. Температура воздуха по-настоящему курортная. На юго-западе страны – плюс 28. Немного собьют зной кратковременные дожди и грозы. Они-то и позволили белорусам снова посещать леса. В МЧС уверяют, что вероятность природных пожаров приближается к минимуму. Запреты на вход в массивы остаются только в Гродненской и Брестской областях.
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Тепло возвращается в Беларусь: на юго-западе страны – плюс 28.
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