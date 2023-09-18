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Лучшие удобрения для роз назвала агроном

18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Один из главных факторов ухода за розами – внесение удобрений. Какое питание поможет королеве цветов долго цвести – рассказала ученая-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Садоводу для ухода за розами понадобятся натуральные удобрения. Компост, широко известный своими легкоусвояемыми минералами, следует применять осенью и весной, рассыпая вокруг кустов. Толщина слоя не должна превышать 2-2,5 см. Лучшего всего компост работает, если смешать его с почвой.

Как правильно укрывать розы на зиму?

Для роз также отличным питанием будет навоз. Он подходит для удобрения в октябре или марте. Предварительно его стоит смешать с верхним слоем почвы.

Здорового цветения можно достичь и с помощью полезного состава биогумуса. Его смешивают в лейке с водой в соотношении один к двум. Этой смесью надо поливать розы весь вегетационный период с периодичностью раз в месяц, сообщают «БелНовости».

Ранее агроном назвала наиболее подходящие цветы и овощи для посадки под зиму.



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Натуральное питание стимулирует долгое и здоровое цветение.
 
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