|
Лучшие удобрения для роз назвала агроном
18.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Один из главных факторов ухода за розами – внесение удобрений. Какое питание поможет королеве цветов долго цвести – рассказала ученая-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Садоводу для ухода за розами понадобятся натуральные удобрения. Компост, широко известный своими легкоусвояемыми минералами, следует применять осенью и весной, рассыпая вокруг кустов. Толщина слоя не должна превышать 2-2,5 см. Лучшего всего компост работает, если смешать его с почвой.
Здорового цветения можно достичь и с помощью полезного состава биогумуса. Его смешивают в лейке с водой в соотношении один к двум. Этой смесью надо поливать розы весь вегетационный период с периодичностью раз в месяц, сообщают
Ранее агроном назвала наиболее подходящие
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Натуральное питание стимулирует долгое и здоровое цветение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)