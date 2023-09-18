Лучшие удобрения для роз назвала агроном

Здорового цветения можно достичь и с помощью полезного состава биогумуса. Его смешивают в лейке с водой в соотношении один к двум. Этой смесью надо поливать розы весь вегетационный период с периодичностью раз в месяц, сообщают «БелНовости» .

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