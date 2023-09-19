«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Источник материала: ProBusiness



Владислав Милевский и Роман Сетько (справа).

Учат ли где-то предпринимательству? Скорее всего, нет. Нельзя научить тому, что должно быть в крови. Поэтому в бизнес можно прийти с любым образованием и в любом возрасте. Например, ребята из Института бизнеса БГУ и факультета журналистики, Владислав Милевский и Роман Сетько, еще не успели получить диплом, но это им никак не мешает делать свой бизнес. Владислав уже почти год занимается организацией бизнес-конференций для молодых людей, а Роман воплощает в жизнь амбициозную идею детского таск-трекера для формирования полезных привычек. «Про бизнес» поговорил с молодыми предпринимателями об образовании, первых шагах в бизнесе и целях на будущее.

«Уже в 15 лет понял, что хочу быть предпринимателем»

Владислав:

— Предпринимательскую жилку я открыл в себе еще в раннем детстве, когда в летних лагерях и санаториях бегал в магазин за сладостями, а потом перепродавал их своим друзьям и знакомым. В школе работал по аналогичной схеме с чипсами, а позже перешел на водяные пистолетики с газировкой и распродал больше сотни штук. Мой отец и сам ведет бизнес по купле-продаже трубопроводной арматуры, а мама работает там же менеджером по продажам.



Владислав Милевский — второкурсник института бизнеса БГУ и основатель молодежного сообщества предпринимателей «Business Sharks Family»

Несмотря на это, я никогда не воспитывался с уклоном в бизнес. Мне всегда прививали мысль о том, что я могу развиваться там, где я хочу, поэтому при выборе своего будущего была полная свобода. С профессией я определился еще в 15 лет, потому что тогда, на фоне активных занятий спортом, очень хотелось вливать свою энергию и мотивацию во что-то новое и интересное. Идти подрабатывать в найме мне не хотелось, потому что я очень люблю свободу и хочу принимать самостоятельные решения. Уже в 10 классе я собрал вокруг себя команду из друзей-школьников, и мы решили делать стартап-экосистему, которая поможет молодым людям развиваться в бизнесе и находить таких же единомышленников.





За полтора года совместной работы понял, что в проекте не может быть 4 основателя с равным правом голоса, потому что для эффективного управления и развития должна быть четкая иерархия и один генеральный директор, который единолично определяет стратегию компании. Мы создали сайт, телеграмм-бота и небольшое комьюнити в Discord, но из-за постоянных споров и разного видения я ушел из проекта, уже будучи первокурсником.





Так как желание стать предпринимателем сформировалось давно, специальность выбирал из соображений того, что она должна способствовать моему становлению в этом направлении. Поэтому я выбрал «бизнес-администрирование» на английском языке в БГУ. Однако я изначально относился к идее высшего образования скептически и делал ставку на практику в реальном бизнесе. Хотя университет был мне полезен тем, что я попал в студенческий акселератор Startup Space, где нашел классные знания и окружение, но в остальном семинары и лекции составляют лишь 3−5% от моего текущего рабочего времени.





Несмотря на это, я считаю, что образование предпринимателю необходимо с точки зрения расширения кругозора и возможности смотреть на жизнь через разные призмы. Кроме того, полученная профессия может стать запасным аэродромом, если вдруг в жизни наступит черная полоса.

«На прибыль вышли только с пятой попытки, проделав работу над ошибками»

Мне всегда хотелось видеть в своем окружении таких же заряженных людей, как и я сам. Но в 15 лет сложно найти единомышленников с желанием развиваться. Так и родилась идея первого стартапа с предпринимательским сообществом, но после ряда недопониманий с командой и ухода из проекта, я самостоятельно докрутил свою задумку до формата конференций по аналогии с некогда популярной «Бизнес-молодостью».

Мне хотелось развивать предпринимательство в Беларуси, чтобы через 10 лет заметные люди в индустрии говорили, что сделали первые шаги именно в моем сообществе.

Я начал проект с двумя друзьями в качестве партнеров, потому что понимал, что бизнес — это всегда про командную игру. Кстати, с идеей для названия бренда связана забавная история. В универе одногруппники меня часто называли «акулой бизнеса», поэтому я всем пообещал, что назову свой будущий проект точно так же. Так и родился бренд «Business Sharks Family» .





Я открыл ИП, попросил всех знакомых подписаться на аккаунт проекта в Instagram, а потом мы с командой провели первое тестовое мероприятие на пару десятков человек. Ребята проявили интерес, и мы поняли, что идем в верном направлении.

Дальше проект стал развиваться по восходящей, и мы из раза в раз повышали ставки по масштабу ивентов, несмотря на то, что они были убыточными.

Было понимание, что убытки — это вложения в бренд и репутацию: если люди будут знать, что мы даем стоящий продукт, то рано или поздно это начнет приносить деньги.

После трех ивентов у нас сформировалось ядро лояльной аудитории и мы решили, что готовы собрать большой зал на несколько сотен человек. Мы арендовали помещение на 250 посадочных мест, но еще на этапе планирования совершили ряд ошибок. Во-первых, поставили дату ивента в период длинных апрельских выходных, когда все уезжают за город, а во-вторых, сделали анонс всего за две недели до мероприятия. В итоге всего за неделю до часа Х мы не собрали даже 40 человек и было неясно, что делать дальше. Сначала хотели все отменить, но в какой-то момент созвонились с командой и решили, что будем стоять до конца.



Данила Романюк (слева) — партнер проекта «Business Sharks Family».

В течение следующих дней до ивента я в бешеном режиме занимался рассылками приглашений, обращался к блогерам с просьбой рассказать о нас. Несколько человек согласились помочь и осветили проект на суммарную аудиторию в 160 тысяч человек, что дало 5−10 дополнительных клиентов. Одна девушка-блогер отметила то, как классно и вежливо я умею общаться, и больше остальных помогла с продвижением. Думаю, что секрет в чтении книг.





Например, благодаря книге о правилах деловой переписки я четко усвоил, что виртуальный диалог всегда нужно завершать следующим сообщением: «Что Вы думаете? Что я могу сделать, чтобы Вам было удобно и интересно?». (Похоже, что это реально работает, поскольку во время одного из мероприятий Business Sharks журналист «Про бизнес» подошел к одному из спикеров и спросил, почему тот согласился выступить, и получил ответ: «Меня вовлек единственный вопрос — «Что я могу сделать, чтобы Вы согласились?», — прим. «Про бизнес») А еще книги дали мне понимание того, что алкоголь — это саморазрушение, поэтому на моих ивентах его принципиально никогда не будет.



Фото из личного архива героя.

Как раз в канун напряженной работы по продвижению мы совершенно случайно получаем выход на крупного бизнес-блогера из России и согласовываем его участие, пообещав 100−150 человек на ивенте. В тот момент мы явно шли ва-банк, и последние 4−5 дней до мероприятия вся команда, как и я, не отходила от телефона. Думаю, что именно вера в себя и сила воли помогли нам добить число участников до сотни в такие короткие сроки.

Забавно, что в итоге мероприятие стоило чуть больше тысячи долларов, но так и не окупилось, зато мы получили огромное количество положительных отзывов и новых В2B-партнеров. Прибыльный ивент удалось сделать лишь с пятой попытки, когда мы окончательно сформировали лояльное ядро аудитории и учли все организационные ошибки. В ближайшее время мы вместе с крупными партнерами из разных сфер проведем масштабный стартап-конкурс в Бобруйске, а в ноябре планируется большая конференция об инвестиционной недвижимости на 600 человек.





Когда я только знакомился с миром предпринимательства, у меня были мечты создать огромную бизнес-империю, которая сделала бы меня известным на весь мир. Но два года назад я встретил девушку, и у нас сложились серьезные отношения, поэтому теперь моя система ценностей выглядит иначе. Сейчас мне хочется как можно быстрее встать на ноги и взять ответственность за будущую семью. Именно в такой парадигме я строю все текущие планы, а девушка их поддерживает. Моя идеальная картина мира — это жить на берегу моря вместе с семьей, когда я ни в чем не нуждаюсь.





«Предпринимательством увлекся еще в старшей школе, но свой проект начал делать только на 3 курсе университета»

Роман:

— В моей семье никогда не было предпринимателей: папа — водитель, а мама — учитель в средней школе. Наверное, поэтому меня часто склоняли к выбору в пользу более стабильных источников дохода, но я всегда был активным и предприимчивым ребенком. Всевозможные мероприятия от разных общественных организаций — это, можно сказать, моя стихия еще с ранних лет.



Роман Сетько — четверокурсник факультета журналистики БГУ и основатель проекта SwooshEd .

Впервые с миром бизнеса я познакомился в старших классах, когда, благодаря своему любопытству, попал в школу инновационного предпринимательства на базе Барановичского государственного университета. Сейчас я очень благодарен организаторам за пройденное обучение, потому что именно оно стало отправной точкой в моем стремлении стать предпринимателем. Там мне дали понять, что свой бизнес — это реальная история при должном уровне амбиций.

В выпускном классе я выбирал профессию, исходя из своего интереса к международным отношениям, общественной жизни, политике и маркетингу, поэтому решение было принято в пользу специалиста по связям с общественностью на факультете журналистики БГУ. Специальность охватывает широкое количество сфер: рекламу, пиар, digital-маркетинг и все, что с этим связано. Эта индустрия — невероятно динамичный рынок, где тренды меняются в один момент, поэтому в нашей профессии важно своевременно адаптироваться к запросам современности. Я не пожалел, что выбрал эту специальность, потому что график занятий всегда позволял находить время на работу где-то еще.





Как начинающий предприниматель, я получил новый толчок в развитии на первом курсе университета, когда посетил студенческий акселератор Startup Space , где опытные ребята показали, как правильно строить свой бизнес. Я ходил на все мероприятия проекта 3 года подряд, но концепцию своего стартапа показал только в последнем сезоне.





Идея сделать приложение, которое замотивирует детей учиться, возникла еще где-то в 9-м классе, когда я, стабильный отличник, видел, как моему младшему брату абсолютно не интересно ходить на занятия в начальной школе. На мой взгляд, это совсем другие дети и другое поколение. Им реально сложно сфокусироваться на учебе, имея тысячи более захватывающих альтернатив на смартфоне. Детям просто непонятно, почему на уроках они должны сдавать телефоны и читать учебники, неадаптированные под их клиповое мышление. Я считаю, что не использовать потенциал цифровых гаджетов в вопросе детского образования — это большое упущение, поэтому уже в школе у меня возникло сильное желание изменить ситуацию.





Когда акселератор объявил об очередном наборе проектов, я просто озвучил свою идею в чат потока и, на мое удивление, откликнулось сразу 5 человек. Мы вместе докрутили задумку до приложения с элементами геймификации и запитчили концепцию проекта перед жюри. Эксперты дали отличный фидбек, а мы получили внушительный поток мотивации продолжать свое развитие. Но в процессе работы я понял, что брать в команду друзей и знакомых — это проигрышная стратегия.

Если ты долгое время не платишь команде зарплату, а у проекта неясные перспективы, очень сложные сохранить грань между рабочими и дружескими отношениями, особенно когда дело доходит до дедлайнов и выполнения конкретных задач.

Сейчас команда полностью переформатирована, есть четкое разделение по компетенциям, но я все равно благодарен первому составу за то, что они дали мне уверенность в полезности моей идеи.





Понятно, что в моем возрасте хочется финансовой свободы, и долго делать сложные проекты без монетизации — это задачка не из простых. Но я всегда старался обеспечить себя стабильным источником дохода, поэтому уже на первом курсе моя трудовая карьера началась с позиции менеджера по продажам у одного из мобильных операторов. Работа с большим количеством людей, которым не всегда нужен твой продукт, только закалила, и теперь меня реально трудно вывести из себя.

После я пошел sales-менеджером в IT-компанию, где продавал услуги нашей команды разработчиков. Мне всегда хотелось попробовать себя в сфере IT, но писать код — точно не мое. Опыт работы на позиции продажника помог узнать, как устроены процессы разработки и какие роли существуют в IT-командах помимо «код-райтеров». Тогда же стало понятно, что продакт-менеджмент — это то, чем мне хотелось бы заниматься. Я начал изучать основы продуктовой разработки и ходил на стажировки в разные компании, параллельно подрабатывая по ночам в такси и в техобслуживании машин каршеринга. В итоге я достиг желаемого и сейчас работаю продукт-менеджером в крупном банке.



Роман в роли спикера на молодежной конференции Space Day.

«Наш таск-трекер — это то, что родители и так использовали на бумаге»

За год активной работы над проектом мы сменили вектор развития и пришли к формату детского таск-трекера для родителей. Теперь в приложении можно придумывать или выбирать задания для ребенка, за выполнение которых будут начисляться игровые монетки. С их помощью ребенок сможет накапливать и открывать награды вроде «похода в кино» или «покупки новой игрушки». Сами по себе монетки ничего не стоят, но как только между детьми и родителями появится договоренность о «стоимости наград», они станут полноценной игровой валютой с уникальным «курсом» внутри каждой семьи.

На этапе кастдева мы выяснили, что родители и так используют импровизированные таблички с заданиями, чтобы увлечь ребенка и смотивировать его сделать что-то полезное. Главная задача этой методики — привить детям полезные привычки и поощрить их прогресс. По сути, мы переносим на смартфон то, что родители и так используют на бумаге. В более далекой перспективе есть планы внедрить AI-модель для расчета максимально релевантных для ребенка и родителя задач и траекторий обучения, а также другие полезные сервисы: онлайн-консультации от психологов, поддержка репетиторов и иных специалистов. Все эти допфункции станут доступны при покупке подписки.









«Текущая задача — привлечь деньги на доработку MVP»

По нашим оценкам, на рынке Беларуси мы способны прийти к цифре в 300 тысяч пользователей, но это скромная перспектива, с точки зрения потенциальных доходов. Поэтому мы давно поняли, что проекту нужна международная история, и уже начали изучать потребности пользователей за пределами СНГ. Стратегическая цель на белорусском рынке — собрать достаточное количество данных и метрик, чтобы убедить потенциальных инвесторов в жизнеспособности проекта.

А пока основная проблема — это, скорее, оплата услуг разработчиков, которые занимаются реализацией MVP. Сейчас я закрываю часть финансовых потребностей своими силами, но в нашем случае, требования даже к минимальной версии достаточно высокие и собственного ресурса уже не хватает, поэтому актуальная задача — найти заинтересованных инвесторов и собрать pre seed раунд на доработку MVP и первый маркетинг. Следующий чек от инвесторов понадобится на этапе активного расширения за пределы белорусского рынка. В этот период, по нашим расчетам, нам необходим раунд на 500 $ тысяч.





Для меня предпринимательство — это реальный шанс прийти к большому успеху. Хотя иногда я задумываюсь о том, как понять, что я его достиг. Наверное, мой успех — это, когда мои родители и близкие люди перестают смотреть в кошелек перед походом в магазин. Понятно, что любой успешный бизнес обязан давать людям крутой и полезный продукт, но все-таки главное для меня — это закрытые потребности семьи.



