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«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

19.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес
Владислав Милевский и Роман Сетько (справа).

Учат ли где-то предпринимательству? Скорее всего, нет. Нельзя научить тому, что должно быть в крови. Поэтому в бизнес можно прийти с любым образованием и в любом возрасте. Например, ребята из Института бизнеса БГУ и факультета журналистики, Владислав Милевский и Роман Сетько, еще не успели получить диплом, но это им никак не мешает делать свой бизнес. Владислав уже почти год занимается организацией бизнес-конференций для молодых людей, а Роман воплощает в жизнь амбициозную идею детского таск-трекера для формирования полезных привычек. «Про бизнес» поговорил с молодыми предпринимателями об образовании, первых шагах в бизнесе и целях на будущее.

«Уже в 15 лет понял, что хочу быть предпринимателем»

Владислав:

— Предпринимательскую жилку я открыл в себе еще в раннем детстве, когда в летних лагерях и санаториях бегал в магазин за сладостями, а потом перепродавал их своим друзьям и знакомым. В школе работал по аналогичной схеме с чипсами, а позже перешел на водяные пистолетики с газировкой и распродал больше сотни штук. Мой отец и сам ведет бизнес по купле-продаже трубопроводной арматуры, а мама работает там же менеджером по продажам.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес
Владислав Милевский — второкурсник института бизнеса БГУ и основатель молодежного сообщества предпринимателей «Business Sharks Family»

Несмотря на это, я никогда не воспитывался с уклоном в бизнес. Мне всегда прививали мысль о том, что я могу развиваться там, где я хочу, поэтому при выборе своего будущего была полная свобода. С профессией я определился еще в 15 лет, потому что тогда, на фоне активных занятий спортом, очень хотелось вливать свою энергию и мотивацию во что-то новое и интересное. Идти подрабатывать в найме мне не хотелось, потому что я очень люблю свободу и хочу принимать самостоятельные решения. Уже в 10 классе я собрал вокруг себя команду из друзей-школьников, и мы решили делать стартап-экосистему, которая поможет молодым людям развиваться в бизнесе и находить таких же единомышленников.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

За полтора года совместной работы понял, что в проекте не может быть 4 основателя с равным правом голоса, потому что для эффективного управления и развития должна быть четкая иерархия и один генеральный директор, который единолично определяет стратегию компании. Мы создали сайт, телеграмм-бота и небольшое комьюнити в Discord, но из-за постоянных споров и разного видения я ушел из проекта, уже будучи первокурсником.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Так как желание стать предпринимателем сформировалось давно, специальность выбирал из соображений того, что она должна способствовать моему становлению в этом направлении. Поэтому я выбрал «бизнес-администрирование» на английском языке в БГУ. Однако я изначально относился к идее высшего образования скептически и делал ставку на практику в реальном бизнесе. Хотя университет был мне полезен тем, что я попал в студенческий акселератор Startup Space, где нашел классные знания и окружение, но в остальном семинары и лекции составляют лишь 3−5% от моего текущего рабочего времени.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Несмотря на это, я считаю, что образование предпринимателю необходимо с точки зрения расширения кругозора и возможности смотреть на жизнь через разные призмы. Кроме того, полученная профессия может стать запасным аэродромом, если вдруг в жизни наступит черная полоса.

«На прибыль вышли только с пятой попытки, проделав работу над ошибками»

Мне всегда хотелось видеть в своем окружении таких же заряженных людей, как и я сам. Но в 15 лет сложно найти единомышленников с желанием развиваться. Так и родилась идея первого стартапа с предпринимательским сообществом, но после ряда недопониманий с командой и ухода из проекта, я самостоятельно докрутил свою задумку до формата конференций по аналогии с некогда популярной «Бизнес-молодостью».

Мне хотелось развивать предпринимательство в Беларуси, чтобы через 10 лет заметные люди в индустрии говорили, что сделали первые шаги именно в моем сообществе.

Я начал проект с двумя друзьями в качестве партнеров, потому что понимал, что бизнес — это всегда про командную игру. Кстати, с идеей для названия бренда связана забавная история. В универе одногруппники меня часто называли «акулой бизнеса», поэтому я всем пообещал, что назову свой будущий проект точно так же. Так и родился бренд «Business Sharks Family».

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Я открыл ИП, попросил всех знакомых подписаться на аккаунт проекта в Instagram, а потом мы с командой провели первое тестовое мероприятие на пару десятков человек. Ребята проявили интерес, и мы поняли, что идем в верном направлении.

Дальше проект стал развиваться по восходящей, и мы из раза в раз повышали ставки по масштабу ивентов, несмотря на то, что они были убыточными.

Было понимание, что убытки — это вложения в бренд и репутацию: если люди будут знать, что мы даем стоящий продукт, то рано или поздно это начнет приносить деньги.

После трех ивентов у нас сформировалось ядро лояльной аудитории и мы решили, что готовы собрать большой зал на несколько сотен человек. Мы арендовали помещение на 250 посадочных мест, но еще на этапе планирования совершили ряд ошибок. Во-первых, поставили дату ивента в период длинных апрельских выходных, когда все уезжают за город, а во-вторых, сделали анонс всего за две недели до мероприятия. В итоге всего за неделю до часа Х мы не собрали даже 40 человек и было неясно, что делать дальше. Сначала хотели все отменить, но в какой-то момент созвонились с командой и решили, что будем стоять до конца.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес
Данила Романюк (слева) — партнер проекта «Business Sharks Family».

В течение следующих дней до ивента я в бешеном режиме занимался рассылками приглашений, обращался к блогерам с просьбой рассказать о нас. Несколько человек согласились помочь и осветили проект на суммарную аудиторию в 160 тысяч человек, что дало 5−10 дополнительных клиентов. Одна девушка-блогер отметила то, как классно и вежливо я умею общаться, и больше остальных помогла с продвижением. Думаю, что секрет в чтении книг.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Например, благодаря книге о правилах деловой переписки я четко усвоил, что виртуальный диалог всегда нужно завершать следующим сообщением: «Что Вы думаете? Что я могу сделать, чтобы Вам было удобно и интересно?». (Похоже, что это реально работает, поскольку во время одного из мероприятий Business Sharks журналист «Про бизнес» подошел к одному из спикеров и спросил, почему тот согласился выступить, и получил ответ: «Меня вовлек единственный вопрос — «Что я могу сделать, чтобы Вы согласились?», — прим. «Про бизнес») А еще книги дали мне понимание того, что алкоголь — это саморазрушение, поэтому на моих ивентах его принципиально никогда не будет.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес
Фото из личного архива героя.

Как раз в канун напряженной работы по продвижению мы совершенно случайно получаем выход на крупного бизнес-блогера из России и согласовываем его участие, пообещав 100−150 человек на ивенте. В тот момент мы явно шли ва-банк, и последние 4−5 дней до мероприятия вся команда, как и я, не отходила от телефона. Думаю, что именно вера в себя и сила воли помогли нам добить число участников до сотни в такие короткие сроки.

Забавно, что в итоге мероприятие стоило чуть больше тысячи долларов, но так и не окупилось, зато мы получили огромное количество положительных отзывов и новых В2B-партнеров.Прибыльный ивент удалось сделать лишь с пятой попытки, когда мы окончательно сформировали лояльное ядро аудитории и учли все организационные ошибки. В ближайшее время мы вместе с крупными партнерами из разных сфер проведем масштабный стартап-конкурс в Бобруйске, а в ноябре планируется большая конференция об инвестиционной недвижимости на 600 человек.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Когда я только знакомился с миром предпринимательства, у меня были мечты создать огромную бизнес-империю, которая сделала бы меня известным на весь мир. Но два года назад я встретил девушку, и у нас сложились серьезные отношения, поэтому теперь моя система ценностей выглядит иначе. Сейчас мне хочется как можно быстрее встать на ноги и взять ответственность за будущую семью. Именно в такой парадигме я строю все текущие планы, а девушка их поддерживает. Моя идеальная картина мира — это жить на берегу моря вместе с семьей, когда я ни в чем не нуждаюсь.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

«Предпринимательством увлекся еще в старшей школе, но свой проект начал делать только на 3 курсе университета»

Роман:

— В моей семье никогда не было предпринимателей: папа — водитель, а мама — учитель в средней школе. Наверное, поэтому меня часто склоняли к выбору в пользу более стабильных источников дохода, но я всегда был активным и предприимчивым ребенком. Всевозможные мероприятия от разных общественных организаций — это, можно сказать, моя стихия еще с ранних лет.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес
Роман Сетько — четверокурсник факультета журналистики БГУ и основатель проекта SwooshEd.

Впервые с миром бизнеса я познакомился в старших классах, когда, благодаря своему любопытству, попал в школу инновационного предпринимательства на базе Барановичского государственного университета. Сейчас я очень благодарен организаторам за пройденное обучение, потому что именно оно стало отправной точкой в моем стремлении стать предпринимателем. Там мне дали понять, что свой бизнес — это реальная история при должном уровне амбиций.

В выпускном классе я выбирал профессию, исходя из своего интереса к международным отношениям, общественной жизни, политике и маркетингу, поэтому решение было принято в пользу специалиста по связям с общественностью на факультете журналистики БГУ. Специальность охватывает широкое количество сфер: рекламу, пиар, digital-маркетинг и все, что с этим связано. Эта индустрия — невероятно динамичный рынок, где тренды меняются в один момент, поэтому в нашей профессии важно своевременно адаптироваться к запросам современности. Я не пожалел, что выбрал эту специальность, потому что график занятий всегда позволял находить время на работу где-то еще.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Как начинающий предприниматель, я получил новый толчок в развитии на первом курсе университета, когда посетил студенческий акселератор Startup Space, где опытные ребята показали, как правильно строить свой бизнес. Я ходил на все мероприятия проекта 3 года подряд, но концепцию своего стартапа показал только в последнем сезоне.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Идея сделать приложение, которое замотивирует детей учиться, возникла еще где-то в 9-м классе, когда я, стабильный отличник, видел, как моему младшему брату абсолютно не интересно ходить на занятия в начальной школе. На мой взгляд, это совсем другие дети и другое поколение. Им реально сложно сфокусироваться на учебе, имея тысячи более захватывающих альтернатив на смартфоне. Детям просто непонятно, почему на уроках они должны сдавать телефоны и читать учебники, неадаптированные под их клиповое мышление. Я считаю, что не использовать потенциал цифровых гаджетов в вопросе детского образования — это большое упущение, поэтому уже в школе у меня возникло сильное желание изменить ситуацию.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Когда акселератор объявил об очередном наборе проектов, я просто озвучил свою идею в чат потока и, на мое удивление, откликнулось сразу 5 человек. Мы вместе докрутили задумку до приложения с элементами геймификации и запитчили концепцию проекта перед жюри. Эксперты дали отличный фидбек, а мы получили внушительный поток мотивации продолжать свое развитие. Но в процессе работы я понял, что брать в команду друзей и знакомых — это проигрышная стратегия.

Если ты долгое время не платишь команде зарплату, а у проекта неясные перспективы, очень сложные сохранить грань между рабочими и дружескими отношениями, особенно когда дело доходит до дедлайнов и выполнения конкретных задач.

Сейчас команда полностью переформатирована, есть четкое разделение по компетенциям, но я все равно благодарен первому составу за то, что они дали мне уверенность в полезности моей идеи.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Понятно, что в моем возрасте хочется финансовой свободы, и долго делать сложные проекты без монетизации — это задачка не из простых. Но я всегда старался обеспечить себя стабильным источником дохода, поэтому уже на первом курсе моя трудовая карьера началась с позиции менеджера по продажам у одного из мобильных операторов. Работа с большим количеством людей, которым не всегда нужен твой продукт, только закалила, и теперь меня реально трудно вывести из себя.

После я пошел sales-менеджером в IT-компанию, где продавал услуги нашей команды разработчиков. Мне всегда хотелось попробовать себя в сфере IT, но писать код — точно не мое. Опыт работы на позиции продажника помог узнать, как устроены процессы разработки и какие роли существуют в IT-командах помимо «код-райтеров». Тогда же стало понятно, что продакт-менеджмент — это то, чем мне хотелось бы заниматься. Я начал изучать основы продуктовой разработки и ходил на стажировки в разные компании, параллельно подрабатывая по ночам в такси и в техобслуживании машин каршеринга. В итоге я достиг желаемого и сейчас работаю продукт-менеджером в крупном банке.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес
Роман в роли спикера на молодежной конференции Space Day.

«Наш таск-трекер — это то, что родители и так использовали на бумаге»

За год активной работы над проектом мы сменили вектор развития и пришли к формату детского таск-трекера для родителей. Теперь в приложении можно придумывать или выбирать задания для ребенка, за выполнение которых будут начисляться игровые монетки. С их помощью ребенок сможет накапливать и открывать награды вроде «похода в кино» или «покупки новой игрушки». Сами по себе монетки ничего не стоят, но как только между детьми и родителями появится договоренность о «стоимости наград», они станут полноценной игровой валютой с уникальным «курсом» внутри каждой семьи.

На этапе кастдева мы выяснили, что родители и так используют импровизированные таблички с заданиями, чтобы увлечь ребенка и смотивировать его сделать что-то полезное. Главная задача этой методики — привить детям полезные привычки и поощрить их прогресс. По сути, мы переносим на смартфон то, что родители и так используют на бумаге. В более далекой перспективе есть планы внедрить AI-модель для расчета максимально релевантных для ребенка и родителя задач и траекторий обучения, а также другие полезные сервисы: онлайн-консультации от психологов, поддержка репетиторов и иных специалистов. Все эти допфункции станут доступны при покупке подписки.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

«Текущая задача — привлечь деньги на доработку MVP»

По нашим оценкам, на рынке Беларуси мы способны прийти к цифре в 300 тысяч пользователей, но это скромная перспектива, с точки зрения потенциальных доходов. Поэтому мы давно поняли, что проекту нужна международная история, и уже начали изучать потребности пользователей за пределами СНГ. Стратегическая цель на белорусском рынке — собрать достаточное количество данных и метрик, чтобы убедить потенциальных инвесторов в жизнеспособности проекта.

А пока основная проблема — это, скорее, оплата услуг разработчиков, которые занимаются реализацией MVP. Сейчас я закрываю часть финансовых потребностей своими силами, но в нашем случае, требования даже к минимальной версии достаточно высокие и собственного ресурса уже не хватает, поэтому актуальная задача — найти заинтересованных инвесторов и собрать pre seed раунд на доработку MVP и первый маркетинг. Следующий чек от инвесторов понадобится на этапе активного расширения за пределы белорусского рынка. В этот период, по нашим расчетам, нам необходим раунд на 500 $ тысяч.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

Для меня предпринимательство — это реальный шанс прийти к большому успеху. Хотя иногда я задумываюсь о том, как понять, что я его достиг. Наверное, мой успех — это, когда мои родители и близкие люди перестают смотреть в кошелек перед походом в магазин. Понятно, что любой успешный бизнес обязан давать людям крутой и полезный продукт, но все-таки главное для меня — это закрытые потребности семьи.

«Хочу жить на море и ни в чем не нуждаться». Как студенты еще ходят на пары, но уже «пилят» свой бизнес

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