Операция «Концерт»: как партизаны уничтожили 300 тысяч рельсов в тылу немцев?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Восемьдесят лет назад началась масштабная партизанская операция «Концерт» по подрыву железных дорог в тылу немецких войск. Предстояло уничтожить около 300 тысяч рельсов, половина из которых были проложены на территории Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Ночью 19 сентября 1943 года в тылу противника начался хаос – гремели взрывы, под откос летели первые эшелоны. Немецкое руководство из Минска информировало Берлин: «Положение очень напряженное! Действия партизан невыносимо увеличиваются. Все узловые станции переполнены из-за невозможности использования линий». Противник был ошеломлен.



«За счет железной дороги они перебрасывали резервы, перебрасывали свою технику и многое другое», – рассказал историк, писатель Николай Смирнов.



Подготовкой операции занимался Центральный штаб партизанского движения. По плану предстояло подорвать больше 270 тысяч рельсов, из них 140 тысяч – на территории Беларуси.

«Два способа подрыва было: шнур тянулся далеко – где-то за 200 метров, и второй – ударное действие», – рассказал ветеран, участник рельсовой войны Николай Козырев.

Только в первую ночь операции белорусские партизаны вывели из строя порядка 20 тысяч рельсов. Для ремонта железнодорожного полотна немецкое командование начало спешно перебрасывать с линии фронта восстановительные батальоны, но те не успевали за действиями партизан.