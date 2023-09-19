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Операция «Концерт»: как партизаны уничтожили 300 тысяч рельсов в тылу немцев?

19.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Операция «Концерт»: как партизаны уничтожили 300 тысяч рельсов в тылу немцев?
 Фото: ТАСС

Восемьдесят лет назад началась масштабная партизанская операция «Концерт» по подрыву железных дорог в тылу немецких войск. Предстояло уничтожить около 300 тысяч рельсов, половина из которых были проложены на территории Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Ночью 19 сентября 1943 года в тылу противника начался хаос – гремели взрывы, под откос летели первые эшелоны. Немецкое руководство из Минска информировало Берлин: «Положение очень напряженное! Действия партизан невыносимо увеличиваются. Все узловые станции переполнены из-за невозможности использования линий». Противник был ошеломлен.

«За счет железной дороги они перебрасывали резервы, перебрасывали свою технику и многое другое», – рассказал историк, писатель Николай Смирнов.

Подготовкой операции занимался Центральный штаб партизанского движения. По плану предстояло подорвать больше 270 тысяч рельсов, из них 140 тысяч – на территории Беларуси.

«Два способа подрыва было: шнур тянулся далеко – где-то за 200 метров, и второй – ударное действие», – рассказал ветеран, участник рельсовой войны Николай Козырев.

Только в первую ночь операции белорусские партизаны вывели из строя порядка 20 тысяч рельсов. Для ремонта железнодорожного полотна немецкое командование начало спешно перебрасывать с линии фронта восстановительные батальоны, но те не успевали за действиями партизан.



«Несколько километров полотна попросту снималось с насыпи, шпалы сжигались, рельсы тоже горели. В итоге перегоревший рельс попросту скручивался в спираль. Восстановить его было уже невозможно», – рассказал историк Сергей Третьяк.

Того, кто перебьет 50 рельсов, награждали медалью «За боевые заслуги». За уничтожение двух тысяч присваивали звание Героя Советского Союза. Во время операции «Концерт» только на белорусском направлении партизаны пустили под откос более тысячи вражеских эшелонов и разрушили 72 железнодорожных моста. В результате транспортные перевозки противника сократились на 40 %.

Сегодня на телеканале «МИР 24» в 21:15 смотрите документальный фильм «Война на рельсах».



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Теги: Минск
 
 
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Для ремонта железнодорожного полотна немецкое командование начало перебрасывать с линии фронта восстановительные батальоны.
 
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