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Погода в СНГ: Запад Казахстана затопили дожди, в Беларуси задержалась летняя погода

19.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Запад Казахстана затопили дожди, в Беларуси задержалась летняя погода
 МТРК «Мир»

Облачно с прояснениями и плюс 21 будет во вторник в Москве. Ночью в столичном регионе были зафиксированы заморозки. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстанцы не расстаются с зонтами. В стране льют дожди. В Атырауской области на западе республики затопило пять сел. Пострадали дома, дороги и социальные объекты. На юге во вторник до плюс 25, с утра выглянуло солнце.

Даже в будний день в Алматинских горах сотни туристов. В это время года там особенно красиво, осень играет красками. Главное – одеться потеплее, в горах в среднем на 10 градусов прохладнее, чем в городе.

Беларусь

Осень не торопится в Беларусь. В стране плюс 26 градусов. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди. В Бресте и Гродно местами пройдут грозы. В столице в вторник будет облачно, плюс 25.

Белорусские леса радуют богатым урожаем. Несмотря на жаркое и сухое лето, на болотах стало больше клюквы. Она вызревает при любой погоде, сейчас сезон ее сбора. Тем, кто предпочитает покупать ягоды, нужно быть готовым к новым ценам. По сравнению с прошлым годом они немного выросли. Сейчас килограмм природного витамина стоит пять белорусских рублей (около 150 российских рублей).



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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