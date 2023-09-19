Погода в СНГ: Запад Казахстана затопили дожди, в Беларуси задержалась летняя погода

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Облачно с прояснениями и плюс 21 будет во вторник в Москве. Ночью в столичном регионе были зафиксированы заморозки. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстанцы не расстаются с зонтами. В стране льют дожди. В Атырауской области на западе республики затопило пять сел. Пострадали дома, дороги и социальные объекты. На юге во вторник до плюс 25, с утра выглянуло солнце.

Даже в будний день в Алматинских горах сотни туристов. В это время года там особенно красиво, осень играет красками. Главное – одеться потеплее, в горах в среднем на 10 градусов прохладнее, чем в городе.