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Россия и Беларусь согласовали 19 проектов импортозамещения
19.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия согласовали 19 паспортов импортозамещающих проектов, на их выполнение предусмотрено выделение 72 млрд рублей, сообщает
По словам Ефимова, в настоящее время идет согласование еще более десяти проектов. Замглавы ведомства отметил, что Минпром вместе с российскими коллегами с прошлого года активно развивает станкоинструментальную промышленность, так как есть большая потребность в обрабатывающем оборудовании всех типов.
Ефимов сообщил, что Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут дорожную карту по станкостроению. По его словам, в дорожную карту включен проект «Союзный станок», направленный на создание станка из комплектующих, произведенных на территории Союзного государства.
Беларусь и Россия 16 ноября прошлого года подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который направят на проекты в сфере импортозамещения.
Ранее сообщалось, что депутаты Палаты представителей Беларуси обсудили
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На выполнение программ предусмотрено 72 миллиарда рублей.
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