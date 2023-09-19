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Россия и Беларусь согласовали 19 проектов импортозамещения

19.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия согласовали 19 паспортов импортозамещающих проектов, на их выполнение предусмотрено выделение 72 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«Всего у нас с российскими коллегами согласовано 19 на сегодняшний день паспортов инвестиционных импортозамещающих проектов с общим объемом привлекаемых финансовых ресурсов со стороны России в объеме 72 млрд российских рублей», – сказал заместитель министра промышленности Беларуси Александр Ефимов.

По словам Ефимова, в настоящее время идет согласование еще более десяти проектов. Замглавы ведомства отметил, что Минпром вместе с российскими коллегами с прошлого года активно развивает станкоинструментальную промышленность, так как есть большая потребность в обрабатывающем оборудовании всех типов.

«Этому способствует целый ряд межправсоглашений, подписанных между Беларусью и РФ. Ключевыми из них являются соглашение о единой промышленной политике, соглашение о взаимном признании технологических операций и межправсоглашение о совместном развитии станкоинструментальной промышленности», – уточнил замминистра.

Ефимов сообщил, что Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут дорожную карту по станкостроению. По его словам, в дорожную карту включен проект «Союзный станок», направленный на создание станка из комплектующих, произведенных на территории Союзного государства.

Беларусь и Россия 16 ноября прошлого года подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который направят на проекты в сфере импортозамещения.

Ранее сообщалось, что депутаты Палаты представителей Беларуси обсудили изменения в разных сферах экономики: нотариат, международные соглашения, закупку товаров и услуг.



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На выполнение программ предусмотрено 72 миллиарда рублей.
 
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