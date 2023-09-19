30 сентября в Минске состоится масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023

Источник материала: ProBusiness





В Минске пройдет масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023. Ивент пройдет 30 сентября.

Конференция подходит:

для собственников бизнеса, которые хотят получить дополнительный трафик и доход;

для руководителей, которые хотят обучить свой отдел продаж или маркетинговый отдел;

для smm-специалистов, таргетологов, маркетологов, специалистов по контекстной рекламе для повышения профессионального уровня;

для специалистов и экпертов, которые хотят увеличить свои продажи в социальных сетях.

На конференции выступят:

Генеральный директор сети магазинов Pandora — Евгений Симоненко.

Руководитель проекта Slivki.by — Анатолий Недашковский.

Преподаватель ведущих бизнес-школ по теме автоматизации и искусственного интеллекта (образование — Кембридж) — Андрей Цыган.

Руководитель Центра развития HR-бренда портала RABOTA.BY — Надежда Артуганова.

А также другие опытные специалисты и эксперты. Всего 7 ТОПовых спикеров и более 10+ ведущих экспертов в области SMM, Digital и онлайн-маркетинга.

В программе:

как внедрять искусственный интеллект в продажи;

как увеличивать продажи через социальные сети;

как внедрять самые продающие скрипты;

как подключать CRM-систему к директу;

как поднимать чеки в инстаграме х2, х3, х5;

и МНОГОЕ другое.