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30 сентября в Минске состоится масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023
19.09.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В Минске пройдет масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023. Ивент пройдет 30 сентября.
Конференция подходит:
На конференции выступят:
А также другие опытные специалисты и эксперты. Всего 7 ТОПовых спикеров и более 10+ ведущих экспертов в области SMM, Digital и онлайн-маркетинга.
В программе:
Посмотреть полную программу, узнать информацию о всех спикерах и другие подробности можно
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В Минске пройдет масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023. Ивент пройдет 30 сентября.
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