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30 сентября в Минске состоится масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023

19.09.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

30 сентября в Минске состоится масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023

В Минске пройдет масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023. Ивент пройдет 30 сентября.

Конференция подходит:

  • для собственников бизнеса, которые хотят получить дополнительный трафик и доход;
  • для руководителей, которые хотят обучить свой отдел продаж или маркетинговый отдел;
  • для smm-специалистов, таргетологов, маркетологов, специалистов по контекстной рекламе для повышения профессионального уровня;
  • для специалистов и экпертов, которые хотят увеличить свои продажи в социальных сетях.

На конференции выступят:

  • Генеральный директор сети магазинов Pandora — Евгений Симоненко.
  • Руководитель проекта Slivki.by — Анатолий Недашковский.
  • Преподаватель ведущих бизнес-школ по теме автоматизации и искусственного интеллекта (образование — Кембридж) — Андрей Цыган.
  • Руководитель Центра развития HR-бренда портала RABOTA.BY — Надежда Артуганова.

А также другие опытные специалисты и эксперты. Всего 7 ТОПовых спикеров и более 10+ ведущих экспертов в области SMM, Digital и онлайн-маркетинга.

В программе:

  • как внедрять искусственный интеллект в продажи;
  • как увеличивать продажи через социальные сети;
  • как внедрять самые продающие скрипты;
  • как подключать CRM-систему к директу;
  • как поднимать чеки в инстаграме х2, х3, х5;
  • и МНОГОЕ другое.

Посмотреть полную программу, узнать информацию о всех спикерах и другие подробности можно на сайте.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске пройдет масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023. Ивент пройдет 30 сентября.
 
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