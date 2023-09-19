Лукашенко: Беларусь рассматривает Кубань как ключевой регион для сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси предложил создавать совместные производства в Краснодарском крае. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, сообщает «МИР 24».

«Кубань – кормилица, передовой регион Российской Федерации. Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны «заземлиться». Как на севере, допустим, Питер и прилегающие регионы», – отметил Александр Лукашенко.