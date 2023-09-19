ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Беларусь рассматривает Кубань как ключевой регион для сотрудничества

19.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь рассматривает Кубань как ключевой регион для сотрудничества
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси предложил создавать совместные производства в Краснодарском крае. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, сообщает «МИР 24».

«Кубань – кормилица, передовой регион Российской Федерации. Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны «заземлиться». Как на севере, допустим, Питер и прилегающие регионы», – отметил Александр Лукашенко.

Товарооборот Беларуси и Краснодарского края растет стремительно. В прошлом году он увеличился на 60% и составил почти 560 миллионов долларов. Александр Лукашенко призвал развивать торговлю за счет высокотехнологичных товаров и отметил, что Кубань может стать для Минска воротами в другие регионы России.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел встречу с руководителем Краснодарского края.
 
Новости дня
Новости разные
 
30 сентября в Минске состоится масштабная конференция по продажам Digital Эволюция-2023
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2023
Mir24.TV Belarus
19.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика