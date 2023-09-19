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Лукашенко: Беларусь рассматривает Кубань как ключевой регион для сотрудничества
19.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси предложил создавать совместные производства в Краснодарском крае. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, сообщает «МИР 24».
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Президент Беларуси провел встречу с руководителем Краснодарского края.
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