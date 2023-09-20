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Сессия Палаты представителей открылась в Минске
20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Официальный сайт Палаты представителей
Десятая сессия Палаты представителей открылась в Минске. Парламентарии приняли законопроекты о дорожном движении, лицензировании, нотариате и нотариальном деле. В последнем теперь утверждена возможность выполнения некоторых нотариальных операций удаленно, передает телеканал «МИР 24».
Депутаты также продолжат дорабатывать законы обновленной Конституции. По словам парламентариев, 90% уже готово, но остальные десять еще в работе. Один из основных вопросов сессии – обновление закона о госзакупках. Важно не допустить расход бюджета и коррупции.
Для нынешнего состава парламента эта сессия заключительная. В феврале 2024 года пройдет единый день голосования.
Ранее сообщалось, что депутаты Палаты представителей Беларуси обсудили
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Парламентарии приняли законопроекты о дорожном движении, лицензировании, нотариате.
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