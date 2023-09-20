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Сессия Палаты представителей открылась в Минске

20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Официальный сайт Палаты представителей

Десятая сессия Палаты представителей открылась в Минске. Парламентарии приняли законопроекты о дорожном движении, лицензировании, нотариате и нотариальном деле. В последнем теперь утверждена возможность выполнения некоторых нотариальных операций удаленно, передает телеканал «МИР 24».

Депутаты также продолжат дорабатывать законы обновленной Конституции. По словам парламентариев, 90% уже готово, но остальные десять еще в работе. Один из основных вопросов сессии – обновление закона о госзакупках. Важно не допустить расход бюджета и коррупции.

«Это эффективное расходование бюджетных средств. Об этом глава государства всегда говорит на всех рабочих совещаниях. Поэтому акцент сделан именно на это. Затем упорядочивание всех процедур государственных закупок, скажем даже – упрощение, чтобы минимизировать временные затраты», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Горваль.

Для нынешнего состава парламента эта сессия заключительная. В феврале 2024 года пройдет единый день голосования.

Ранее сообщалось, что депутаты Палаты представителей Беларуси обсудили изменения в разных сферах экономики и жизни населения.



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Теги: Минск
 
 
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Парламентарии приняли законопроекты о дорожном движении, лицензировании, нотариате.
 
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