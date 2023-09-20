Погода в СНГ: Алматы накрыли ливни, в Беларуси ожидаются грозы

С семи утра заливает Алматы. Мегаполис парализован из-за дождя, жители опаздывают по работу, подолгу стоят в пробках и на остановках. Выпало уже девять миллиметров осадков, затапливает дворы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. 45 бригад откачивают воду, очищают арыки от мусора и упавших веток. Ливень, по прогнозам синоптиков, продлится до второй половины дня.

Беларусь

Осень уверенно вступает в свои права. В среду​ в большинстве районов Беларуси пройдут дожди, местами с грозами.​ На юго-западе страны по-прежнему сохраняется тепло – плюс 24.