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Погода в СНГ: Алматы накрыли ливни, в Беларуси ожидаются грозы
20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москвичам и жителям Подмосковья пообещали
Казахстан
Порывистый ветер принес в Казахстан тяжелые дождевые тучи. Сильные осадки пройдут почти по всей стране за исключением запада и севера республики. В горных районах возможен град или мокрый снег.
С семи утра заливает Алматы. Мегаполис парализован из-за дождя, жители опаздывают по работу, подолгу стоят в пробках и на остановках. Выпало уже девять миллиметров осадков, затапливает дворы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. 45 бригад откачивают воду, очищают арыки от мусора и упавших веток. Ливень, по прогнозам синоптиков, продлится до второй половины дня.
Беларусь
Осень уверенно вступает в свои права. В среду в большинстве районов Беларуси пройдут дожди, местами с грозами. На юго-западе страны по-прежнему сохраняется тепло – плюс 24.
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