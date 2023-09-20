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Погода в СНГ: Алматы накрыли ливни, в Беларуси ожидаются грозы

20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Алматы накрыли ливни, в Беларуси ожидаются грозы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москвичам и жителям Подмосковья пообещали облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь в среду. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Порывистый ветер принес в Казахстан тяжелые дождевые тучи. Сильные осадки пройдут почти по всей стране за исключением запада и севера республики. В горных районах возможен град или мокрый снег.

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С семи утра заливает Алматы. Мегаполис парализован из-за дождя, жители опаздывают по работу, подолгу стоят в пробках и на остановках. Выпало уже девять миллиметров осадков, затапливает дворы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. 45 бригад откачивают воду, очищают арыки от мусора и упавших веток. Ливень, по прогнозам синоптиков, продлится до второй половины дня.

Беларусь

Осень уверенно вступает в свои права. В среду​ в большинстве районов Беларуси пройдут дожди, местами с грозами.​ На юго-западе страны по-прежнему сохраняется тепло – плюс 24.

Жители столицы и Гродненской области могли наблюдать северное сияние.​ Специалисты объясняют такое необычное природное явление чрезмерной активностью солнца, которое выбросило облако плазмы.​ Такая мощная волна солнечного света приблизилась к Земле уже второй раз в этом году.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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