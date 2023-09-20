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Белорусские радиоспортсмены стали абсолютными чемпионами мира
20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские спортсмены установили мировые рекорды и стали абсолютными чемпионами по радиоспорту. Команда выиграла 58 медалей из 60 возможных и вырвалась в лидеры среди 17 стран. Международные соревнования прошли в Болгарии, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
200 знаков в минуту – спортсмены передают сигналы быстрее, чем фразу произнесет человек. Металлическая коробка, она же ключ, их главный тренажер. На ней отбивают азбуку Морзе. То есть отправляют текст в радиоэфир, как это делали пару веков назад.
На тренировке имитируют атмосферу соревнований. В течение всего года несколько часов в день непрерывной трели. На бумаге десятки слов, случайный набор знаков. Все их нужно обработать.
На чемпионате было 18 белорусских участников от 15 до 55 лет. Так команда смогла заявиться во всех категориях. Главными соперниками стали Россия, Румыния и Венгрия.
«Подсчет очков команды идет по сумме спортсменов в каждой возрастной категории. Если в какой-то возрастной категории спортсмен не участвовал, то очков ноль», – пояснила директор специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту Ирина Ковалевская.
Интригу на чемпионате держат до последнего. Участники знают программу упражнений, но не их последовательность. Сложность в том, чтобы правильно распределить силы. Анна в этом спорте уже больше 20 лет. Сначала училась, теперь и сама преподает. Но соревнования не пропускает, у нее три мировых рекорда.
В Беларуси около 500 радиоспортсменов разных возрастов. Обучаются в школах столицы и регионов. Такие навыки сегодня применяют не только любители.
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Они победили на соревнованиях в Болгарии с мировыми рекордами.
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