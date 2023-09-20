ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские радиоспортсмены стали абсолютными чемпионами мира

20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские радиоспортсмены стали абсолютными чемпионами мира
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусские спортсмены установили мировые рекорды и стали абсолютными чемпионами по радиоспорту. Команда выиграла 58 медалей из 60 возможных и вырвалась в лидеры среди 17 стран. Международные соревнования прошли в Болгарии, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

200 знаков в минуту – спортсмены передают сигналы быстрее, чем фразу произнесет человек. Металлическая коробка, она же ключ, их главный тренажер. На ней отбивают азбуку Морзе. То есть отправляют текст в радиоэфир, как это делали пару веков назад.

«Мне надо передать первую строчку с буквами и цифрами, а потом идут знаки препинания», – сказала чемпионка мира в категории до 16 лет Кристина Самусевич.

На тренировке имитируют атмосферу соревнований. В течение всего года несколько часов в день непрерывной трели. На бумаге десятки слов, случайный набор знаков. Все их нужно обработать.

На чемпионате было 18 белорусских участников от 15 до 55 лет. Так команда смогла заявиться во всех категориях. Главными соперниками стали Россия, Румыния и Венгрия.

«Подсчет очков команды идет по сумме спортсменов в каждой возрастной категории. Если в какой-то возрастной категории спортсмен не участвовал, то очков ноль», – пояснила директор специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту Ирина Ковалевская.

Интригу на чемпионате держат до последнего. Участники знают программу упражнений, но не их последовательность. Сложность в том, чтобы правильно распределить силы. Анна в этом спорте уже больше 20 лет. Сначала училась, теперь и сама преподает. Но соревнования не пропускает, у нее три мировых рекорда.

«На чемпионате мира есть быстрые упражнения, есть медленные упражнения. Есть у нас упражнения «прием», которое длится четыре часа. И, конечно, оно очень выматывает. Тяжело дается, когда по жеребьевке это упражнение выпадает последним. У многих нервы не выдерживают», – рассказала абсолютная чемпионка мира по радиоспорту, заслуженный мастер спорта Беларуси Анна Семенихина.

В Беларуси около 500 радиоспортсменов разных возрастов. Обучаются в школах столицы и регионов. Такие навыки сегодня применяют не только любители. Передавать азбуку Морзе должны уметь в авиации и на морском флоте.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они победили на соревнованиях в Болгарии с мировыми рекордами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: Алматы накрыли ливни, в Беларуси ожидаются грозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2023
Mir24.TV Belarus
20.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика