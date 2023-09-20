Белорусские радиоспортсмены стали абсолютными чемпионами мира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спортсмены установили мировые рекорды и стали абсолютными чемпионами по радиоспорту. Команда выиграла 58 медалей из 60 возможных и вырвалась в лидеры среди 17 стран. Международные соревнования прошли в Болгарии, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

200 знаков в минуту – спортсмены передают сигналы быстрее, чем фразу произнесет человек. Металлическая коробка, она же ключ, их главный тренажер. На ней отбивают азбуку Морзе. То есть отправляют текст в радиоэфир, как это делали пару веков назад.

«Мне надо передать первую строчку с буквами и цифрами, а потом идут знаки препинания», – сказала чемпионка мира в категории до 16 лет Кристина Самусевич.