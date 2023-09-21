Новогодние сласти начали выпускать в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К изготовлению новогодних подарков приступили в Беларуси. Спрос на коробки с конфетами, суфле, зефиром ожидают высокий, в том числе за рубежом, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Работникам этой линии сложно удержаться от соблазна. Днем и ночью по конвейеру бегут десятки видов шоколадных конфет . В них – белорусское молоко, сливки, сахар, фруктовое и ягодное пюре. Производство почти полностью автоматизировано – Александру Саморевичу остается следить за качеством. Рецепты традиционные, а ассортимент к Новому году особенный.

«Конфеты, бывает, используются и те, которые мы просто в продажу даем. Также бывают и некоторые особенности, которые непосредственно разрабатываются для новогодних подарков. Наш цех производит больше 50 тонн продукции в день», – рассказал начальник конфетно-шоколадного цеха кондитерской фабрики Александр Саморевич.

Суфле, грильяж, птичье молоко, мармелад – в коробку попадает всего понемногу. На линии десятки рук собирают тысячи сладких подарков в день. Вес может достигать нескольких килограммов.

«В основном это развес от 300 граммов до полутора килограммов. То есть большие составы, там конфеты, которые подороже, есть и со взрослыми начинками», – пояснила начальник сезонного участка подарков кондитерской фабрики Ольга Бурбовская.