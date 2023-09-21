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Новогодние сласти начали выпускать в Беларуси
21.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К изготовлению новогодних подарков приступили в Беларуси. Спрос на коробки с конфетами, суфле, зефиром ожидают высокий, в том числе за рубежом, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Работникам этой линии сложно удержаться от соблазна. Днем и ночью по конвейеру бегут
«Конфеты, бывает, используются и те, которые мы просто в продажу даем. Также бывают и некоторые особенности, которые непосредственно разрабатываются для новогодних подарков. Наш цех производит больше 50 тонн продукции в день», – рассказал начальник конфетно-шоколадного цеха кондитерской фабрики Александр Саморевич.
Суфле, грильяж, птичье молоко, мармелад – в коробку попадает всего понемногу. На линии десятки рук собирают тысячи сладких подарков в день. Вес может достигать нескольких килограммов.
«В основном это развес от 300 граммов до полутора килограммов. То есть большие составы, там конфеты, которые подороже, есть и со взрослыми начинками», – пояснила начальник сезонного участка подарков кондитерской фабрики Ольга Бурбовская.
Дизайн новогодних подарков меняется каждый год. Вариантов оформления – десятки. Рисунки и узоры фабрика разрабатывает сама. Учитывают тренды, интересы детей, символ грядущего года. Шоколадные и карамельные сюрпризы можно найти не только в коробках и мешках, но и в мягких игрушках.
«Мы подготовили подарки в виде копилки, где дети могут собирать на свою новогоднюю мечту денежки. Разработан специальный подарок в виде настольной игры, где дети могут вырезать своих героев и играть уже всей семьей», – рассказала заместитель начальника отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики Ирина Мацыгуд.
Фабрика произведет около полутора миллионов сладких новогодних подарков. 20% из них отправятся на экспорт. К каждой стране – особый подход.
«Есть свои ограничения: где-то по брендам конфет не всегда можно, которые зарегистрированы, где-то по ингредиентам, по маркировке товаров. Поэтому к подаркам, которые уходят у нас на экспорт, всегда большее внимание», – пояснил генеральный директор кондитерской фабрики Сергей Анюховский.
Сладкие сюрпризы продегустируют дети из 10 стран. Наборы появятся на полках магазинов СНГ, отгрузили партию и в США.
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Цех кондитерской фабрики производит больше 50 тонн продукции в день.
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