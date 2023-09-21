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Погода в СНГ: туманы пришли в Казахстан, юго-запад Беларуси накрыла жара
21.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ночь на 21 сентября в Москве
Казахстан
В Казахстане – контрастная осень. Термометры по стране показывают от минус одного до плюс 28. Во всех регионах, кроме запада и севера республики, преобладает неустойчивая погода. Синоптики обещают дожди с грозами и туманами, особенно сильные – на востоке.
Туристы едут в
Кыргызстан
В четверг в Бишкеке будет солнечно и плюс 21 градус. Осадки маловероятны, если дождь и пойдет, то только к вечеру. Погода идеально подходит для того, чтобы отправиться в горы. Там можно провести время не только для души, но и с пользой, например, полакомиться ягодами. В ущелье Ала-Арча сейчас довольно много костяники. Особенно в местах, расположенных у речки. Эта ягода очень полезная. Она содержит много витамина С и укрепляет сосуды. Из нее можно варить компоты и варенье, можно сушить и делать приправу к мясным блюдам.
Беларусь
В Беларуси в четверг ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В отдельных регионах прогнозируется слабый туман. На юго-западе страны воздух прогреется до плюс 27. В столице немного прохладнее – плюс 25.
Спасатели Беларуси
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