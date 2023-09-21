Погода в СНГ: туманы пришли в Казахстан, юго-запад Беларуси накрыла жара

Туристы едут в национальный парк «Алтын-Эмель» , чтобы послушать поющий бархан. Самое комфортное время для посещения продлится до конца сентября. У этой пустыни появился новый статус. Вместе с Барсакельмесом они вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявку внесли Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. В пустынях этих стран – одна из самых высоких в мире разниц максимума и минимума температур. Там наглядно можно наблюдать эволюцию и адаптацию экосистем в экстремальных условиях. В песках обитают такие редкие животные, как куланы, джейраны, сайгаки, растет саксаул.

Кыргызстан

В четверг в Бишкеке будет солнечно и плюс 21 градус. Осадки маловероятны, если дождь и пойдет, то только к вечеру. Погода идеально подходит для того, чтобы отправиться в горы. Там можно провести время не только для души, но и с пользой, например, полакомиться ягодами. В ущелье Ала-Арча сейчас довольно много костяники. Особенно в местах, расположенных у речки. Эта ягода очень полезная. Она содержит много витамина С и укрепляет сосуды. Из нее можно варить компоты и варенье, можно сушить и делать приправу к мясным блюдам.

Беларусь

В Беларуси в четверг ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В отдельных регионах прогнозируется слабый туман. На юго-западе страны воздух прогреется до плюс 27. В столице немного прохладнее – плюс 25.