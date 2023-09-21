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Погода в СНГ: туманы пришли в Казахстан, юго-запад Беларуси накрыла жара

21.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: туманы пришли в Казахстан, юго-запад Беларуси накрыла жара
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ночь на 21 сентября в Москве была самой теплой за всю историю регулярных наблюдений. Термометры показывали плюс 16. Днем будет облачно и 22 градуса. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане – контрастная осень. Термометры по стране показывают от минус одного до плюс 28. Во всех регионах, кроме запада и севера республики, преобладает неустойчивая погода. Синоптики обещают дожди с грозами и туманами, особенно сильные – на востоке.

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Туристы едут в национальный парк «Алтын-Эмель», чтобы послушать поющий бархан. Самое комфортное время для посещения продлится до конца сентября. У этой пустыни появился новый статус. Вместе с Барсакельмесом они вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявку внесли Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. В пустынях этих стран – одна из самых высоких в мире разниц максимума и минимума температур. Там наглядно можно наблюдать эволюцию и адаптацию экосистем в экстремальных условиях. В песках обитают такие редкие животные, как куланы, джейраны, сайгаки, растет саксаул.

Кыргызстан

В четверг в Бишкеке будет солнечно и плюс 21 градус. Осадки маловероятны, если дождь и пойдет, то только к вечеру. Погода идеально подходит для того, чтобы отправиться в горы. Там можно провести время не только для души, но и с пользой, например, полакомиться ягодами. В ущелье Ала-Арча сейчас довольно много костяники. Особенно в местах, расположенных у речки. Эта ягода очень полезная. Она содержит много витамина С и укрепляет сосуды. Из нее можно варить компоты и варенье, можно сушить и делать приправу к мясным блюдам.

Беларусь

В Беларуси в четверг ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В отдельных регионах прогнозируется слабый туман. На юго-западе страны воздух прогреется до плюс 27. В столице немного прохладнее – плюс 25.

Спасатели Беларуси пришли на помощь лосенку. Он провалился в мелиоративный канал и самостоятельно выбраться не мог. Над водой осталась только голова животного. Спасти его удалось при помощи веревки и подручных средств. Такие случаи не единичны. Сотрудники МЧС безотказно помогают как домашним, так и диким животным.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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