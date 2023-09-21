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Фестиваль рекламы ЛАМА объявил состав жюри
21.09.2023 13:08 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Фестиваль рекламы ЛАМА — ежегодный конкурс, где представители маркетинга и рекламы Беларуси могут продемонстрировать свои лучшие реализованные рекламные кампании и маркетинговые проекты. Подать конкурсные работы можно только участники из Беларуси, однако их кейсы могут быть реализованы как на внутреннем, так и внешнем рынках. Работы принимаются
Оценивать конкурсные проекты будут два состава жюри: агентское и клиентское. Клиентское жюри будут оценивать категорийную вертикаль.
В клиентский состав жюри войдут представители международных и локальных брендов, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на белорусском рынке. Председатель этого состава жюри -Надежда Борейко, руководитель направления по работе с партнерами и мерчантами Mastercard Belarus, международная платежная система, которая выступает генеральным партнером события. Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.
Конкурсы индустриальной вертикали оценит агентское жюри, в состав которого входят ярчайшие представители индустрии маркетинга и рекламы, креативные директора и CEO коммуникационных агентств, на счету которых многочисленные награды на международных и локальных фестивалях креативности.
Составы жюри Фестиваля оценят проекты независимо друг от друга, что ежегодно позволяет представить рынку многогранность креативных решений. Основными критериями оценки конкурсных работ обеих вертикалей являются креативная идея и ее воплощение. В конкурсных категориях «Рекламные кампании», «Медиа», «Промо&Активации», «PR», «Маркетинговая эффективность» помимо оригинальности идеи и ее реализации, учитываются конкретные коммерческие и маркетинговые результаты, либо другие коммерческие цели, представленные по достигнутым KPI (публикации в СМИ, узнаваемости бренда, лояльность и т.д.).
Победители, призеры и финалисты Фестиваля войдут в ежегодный
В рамках Фестиваля рекламы «
Подробнее узнать об условиях участия и подать конкурсные работы на Фестиваль рекламы ЛАМА можно на
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Фестиваль рекламыЛАМА - ежегодный конкурс, где представители маркетинга и рекламы Беларуси могут продемонстрировать свои лучшие реализованные рекламные...
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