ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фестиваль рекламы ЛАМА объявил состав жюри

21.09.2023 13:08 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Фестиваль рекламы ЛАМА — ежегодный конкурс, где представители маркетинга и рекламы Беларуси могут продемонстрировать свои лучшие реализованные рекламные кампании и маркетинговые проекты. Подать конкурсные работы можно только участники из Беларуси, однако их кейсы могут быть реализованы как на внутреннем, так и внешнем рынках. Работы принимаются онлайн до 10 октября.

Оценивать конкурсные проекты будут два состава жюри: агентское и клиентское. Клиентское жюри будут оценивать категорийную вертикаль.

В клиентский состав жюри войдут представители международных и локальных брендов, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на белорусском рынке. Председатель этого состава жюри -Надежда Борейко, руководитель направления по работе с партнерами и мерчантами Mastercard Belarus, международная платежная система, которая выступает генеральным партнером события. Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.

Фестиваль рекламы ЛАМА объявил состав жюри

Конкурсы индустриальной вертикали оценит агентское жюри, в состав которого входят ярчайшие представители индустрии маркетинга и рекламы, креативные директора и CEO коммуникационных агентств, на счету которых многочисленные награды на международных и локальных фестивалях креативности.

Фестиваль рекламы ЛАМА объявил состав жюри

Составы жюри Фестиваля оценят проекты независимо друг от друга, что ежегодно позволяет представить рынку многогранность креативных решений. Основными критериями оценки конкурсных работ обеих вертикалей являются креативная идея и ее воплощение. В конкурсных категориях «Рекламные кампании», «Медиа», «Промо&Активации», «PR», «Маркетинговая эффективность» помимо оригинальности идеи и ее реализации, учитываются конкретные коммерческие и маркетинговые результаты, либо другие коммерческие цели, представленные по достигнутым KPI (публикации в СМИ, узнаваемости бренда, лояльность и т.д.).

Победители, призеры и финалисты Фестиваля войдут в ежегодный Рейтинг креативности агентств 2023.

В рамках Фестиваля рекламы «ЛАМА» проходит конкурс «Молодые креаторы» — один из лучших способов заявить о себе профессиональному сообществу для талантливой молодежи. Конкурс «Молодые Креаторы» призван поддержать молодых специалистов в сфере маркетинга, рекламы и коммуникаций и сформировать правильное представление о той среде, в которой предстоит работать. Члены жюри Фестиваля рекламы ЛАМА разделяют данную философию и будут принимать участие в оценке работ конкурса для молодых креативщиков.

Подробнее узнать об условиях участия и подать конкурсные работы на Фестиваль рекламы ЛАМА можно на lamafest.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль рекламыЛАМА - ежегодный конкурс, где представители маркетинга и рекламы Беларуси могут продемонстрировать свои лучшие реализованные рекламные...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси заработал сервис Huawei Pay. Как им пользоваться?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2023
Mir24.TV Belarus
21.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика