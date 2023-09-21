Фестиваль рекламы ЛАМА объявил состав жюри

Источник материала: ProBusiness

Фестиваль рекламы ЛАМА — ежегодный конкурс, где представители маркетинга и рекламы Беларуси могут продемонстрировать свои лучшие реализованные рекламные кампании и маркетинговые проекты. Подать конкурсные работы можно только участники из Беларуси, однако их кейсы могут быть реализованы как на внутреннем, так и внешнем рынках. Работы принимаются онлайн до 10 октября.

Оценивать конкурсные проекты будут два состава жюри: агентское и клиентское. Клиентское жюри будут оценивать категорийную вертикаль.

В клиентский состав жюри войдут представители международных и локальных брендов, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на белорусском рынке. Председатель этого состава жюри -Надежда Борейко, руководитель направления по работе с партнерами и мерчантами Mastercard Belarus, международная платежная система, которая выступает генеральным партнером события. Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.





Конкурсы индустриальной вертикали оценит агентское жюри, в состав которого входят ярчайшие представители индустрии маркетинга и рекламы, креативные директора и CEO коммуникационных агентств, на счету которых многочисленные награды на международных и локальных фестивалях креативности.





Составы жюри Фестиваля оценят проекты независимо друг от друга, что ежегодно позволяет представить рынку многогранность креативных решений. Основными критериями оценки конкурсных работ обеих вертикалей являются креативная идея и ее воплощение. В конкурсных категориях «Рекламные кампании», «Медиа», «Промо&Активации», «PR», «Маркетинговая эффективность» помимо оригинальности идеи и ее реализации, учитываются конкретные коммерческие и маркетинговые результаты, либо другие коммерческие цели, представленные по достигнутым KPI (публикации в СМИ, узнаваемости бренда, лояльность и т.д.).

Победители, призеры и финалисты Фестиваля войдут в ежегодный Рейтинг креативности агентств 2023 .

В рамках Фестиваля рекламы « ЛАМА » проходит конкурс «Молодые креаторы» — один из лучших способов заявить о себе профессиональному сообществу для талантливой молодежи. Конкурс «Молодые Креаторы» призван поддержать молодых специалистов в сфере маркетинга, рекламы и коммуникаций и сформировать правильное представление о той среде, в которой предстоит работать. Члены жюри Фестиваля рекламы ЛАМА разделяют данную философию и будут принимать участие в оценке работ конкурса для молодых креативщиков.