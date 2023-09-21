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Открытый чемпионат Беларуси по конному спорту собрал 100 пар участников

21.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Открытый чемпионат Беларуси по конному спорту собрал 100 пар участников
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси проходит открытый чемпионат республики по конному спорту. Этому турниру уже более 30 лет, посвящен он памяти Героя Советского Союза Льва Доватора. За танцами лошадей наблюдала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На манеже лошадиный балет. Именно с этим танцем сравнивают выездку – настоящее искусство верховой езды. Задача участников – выполнить конкурсные элементы. Их около 30. Судьи оценивают у всадника управление, у лошади ритмичность. И общую гармонию в команде.

«Боковые движения для шестилетних лошадей – сложновато. Ошибки были, кто-то на остановке топтался. Бывает, лошади пугаются молодые, и тогда срывают элементы. И это сразу штрафуется», – объяснила судья соревнований Наталья Юранова.

Марии с Ваксайтом повезло. Напарнику 16 лет, жеребец опытный и спокойный. Эта команда из Могилева. До соревновательного манежа прошли проверку переездом на специальном коневозе – 200 километров пути.

«У него очень приятный характер тем, что он очень выручает. На езде я могу где-то что-то сделать неправильно. Он в этот момент подскажет мне и сделает лучше, как надо. Иногда, если у меня какие-то проблемы и мне некому выговориться, я могу прийти к нему и рассказать все, что нужно. И он просто молча меня выслушает», –рассказала мастер спорта Беларуси по выездке Мария Гец.

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Оценить спортивную форму лошадей в конюшне сложно. Проверить состояние скакуна можно на разминочной площадке. Здесь они до выступления разогреваются, а после восстанавливают дыхание и мышцы. Все как у людей.

«Я кормлю коней сахаром, угощаю сахаром перед ездой, после езды, если хорошо выступил. Можно сходить купить, для лошадей есть большие-большие конфеты», –сказала Мария.

На турнире лошади разных возрастов. Породы тоже отличаются. Есть тракененская, ганноверская, вестфальская и латвийская.

«Победители будут участвовать в международном турнире, который у нас будет через две недели. И плюс формировать команды для участия в международных соревнованиях. Тренерский штаб просматривает перспективных спортсменов и лошадей. Ибо здесь пара для формирования или пополнения состава национальных сборных команд», – сказал заместитель генерального директора по основной деятельности Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства Григорий Косяченко.

В соревнованиях участвуют около 100 пар: всадник плюс лошадь. Турнир продлится до 23 сентября.



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Теги: Могилев
 
 
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Этому турниру уже более 30 лет, посвящен он памяти Героя Советского Союза Льва Доватора.
 
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