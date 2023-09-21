Открытый чемпионат Беларуси по конному спорту собрал 100 пар участников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит открытый чемпионат республики по конному спорту. Этому турниру уже более 30 лет, посвящен он памяти Героя Советского Союза Льва Доватора. За танцами лошадей наблюдала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На манеже лошадиный балет. Именно с этим танцем сравнивают выездку – настоящее искусство верховой езды. Задача участников – выполнить конкурсные элементы. Их около 30. Судьи оценивают у всадника управление, у лошади ритмичность. И общую гармонию в команде.

«Боковые движения для шестилетних лошадей – сложновато. Ошибки были, кто-то на остановке топтался. Бывает, лошади пугаются молодые, и тогда срывают элементы. И это сразу штрафуется», – объяснила судья соревнований Наталья Юранова.

Марии с Ваксайтом повезло. Напарнику 16 лет, жеребец опытный и спокойный. Эта команда из Могилева. До соревновательного манежа прошли проверку переездом на специальном коневозе – 200 километров пути.

«У него очень приятный характер тем, что он очень выручает. На езде я могу где-то что-то сделать неправильно. Он в этот момент подскажет мне и сделает лучше, как надо. Иногда, если у меня какие-то проблемы и мне некому выговориться, я могу прийти к нему и рассказать все, что нужно. И он просто молча меня выслушает», –рассказала мастер спорта Беларуси по выездке Мария Гец.

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