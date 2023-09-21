Лукашенко назвал недопустимой частую смену учебных планов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Постоянно менять учебные планы и бесконечно создавать новые учебники недопустимо. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам системы образования . На него президент собрал и чиновников, и законодателей, и учителей, передает «МИР 24».

«Главный принцип работы нашего государства и любых процессов, происходящих в нашем государстве – это спокойное совершенствование того, что наработало человечество. Мы стоим, как я говорил, повторяя цитату великого, на плечах гигантов. Не надо соскакивать с этих плеч – мы потеряем все то, что человечество наработало до нас. Надо использовать это во имя будущего. Поэтому надо совершенствовать и не стесняться взять лучшее из того, что было», – сказал Лукашенко.