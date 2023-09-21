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Лукашенко назвал недопустимой частую смену учебных планов

21.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал недопустимой частую смену учебных планов
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Постоянно менять учебные планы и бесконечно создавать новые учебники недопустимо. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам системы образования. На него президент собрал и чиновников, и законодателей, и учителей, передает «МИР 24».

«Главный принцип работы нашего государства и любых процессов, происходящих в нашем государстве – это спокойное совершенствование того, что наработало человечество. Мы стоим, как я говорил, повторяя цитату великого, на плечах гигантов. Не надо соскакивать с этих плеч – мы потеряем все то, что человечество наработало до нас. Надо использовать это во имя будущего. Поэтому надо совершенствовать и не стесняться взять лучшее из того, что было», – сказал Лукашенко.

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Ранее белорусский лидер не принял доклад Минобразования по готовности школ и вузов к учебному году. По словам главы государства, на бумаге все было хорошо, а на деле оставались серьезные недочеты. Например, в организации питания или транспортной доступности для школьников на селе. При создании учебных пособий Лукашенко призвал ориентироваться на учеников, а не академиков и активнее использовать опыт советских времен.



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Президент Беларуси заявил об этом во время совещания по вопросам системы образования.
 
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