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Лукашенко назвал недопустимой частую смену учебных планов
21.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Постоянно менять учебные планы и бесконечно создавать новые учебники недопустимо. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам
Ранее белорусский лидер не принял доклад Минобразования по готовности школ и вузов к учебному году. По словам главы государства, на бумаге все было хорошо, а на деле оставались серьезные недочеты. Например, в организации питания или транспортной доступности для школьников на селе. При создании учебных пособий Лукашенко призвал ориентироваться на учеников, а не академиков и активнее использовать опыт советских времен.
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Президент Беларуси заявил об этом во время совещания по вопросам системы образования.
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