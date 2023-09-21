Источник материала: ProBusiness

Компания Betera завершает масштабную социальную инициативу, направленную на поддержку детей с особенностями психофизического развития, а также их родителей. За полгода существования проект “Я живу с… синдромом Дауна” провел широкую информатизацию общественности о синдроме, подчеркнув важность детской реабилитации и борьбы со стигматизацией. Охват информационной кампании по борьбе с дискриминацией составил более 150 тысяч просмотров.

Для поддержки детей и родителей, а также в помощь различным учреждениям образования компания Betera разработала первое в Беларуси методическое издание, куда включила основные факты и мифы о синдроме, а также полезные памятки для родителей и педагогов. Консультантом при создании издания выступил партнер социального проекта – Республиканское социально-благотворительное общественное объединение “Даун Синдром. Инклюзия”.





Издание оформлено в виде детской записной книги. В качестве иллюстраций в него вошли рисунки детей с синдромом Дауна, некоторые из которых занимаются в художественных школах.





нига вышла в электронном виде, с ее полной версией можно ознакомиться на КСО-сайте Betera csr.betera.by в разделе “Политики и отчетность”. Кроме того, издание будет передано учреждениям образования.

– Создание комплексного методического издания о синдроме – идея, о которой мы мечтали давно. Своими родительскими силами нам хватило возможности только на изготовление краткой брошюры для роддомов Беларуси. Однако мы понимали, что полноценного издания в стране действительно не хватает. Поэтому мы были рады присоединиться к проекту и выступить консультирующей стороной в создании такой важной книги. С нетерпением ждем появления печатной версии издания, чтобы совместными усилиями с Betera передать его детским общественным организациям по всей стране, – прокомментировала Екатерина Филонец-Ходина, председатель Республиканского социально-благотворительного общественного объединения “Даун Синдром. Инклюзия”.

Вместе с тем к открытию готовится филиал клуба дзюдо “Прайд” в Минске – группу ждут 100 семей! При поддержке Betera дети с синдромом Дауна и другими особенностями психофизического развития смогут пройти реабилитацию благодаря занятиям спортом. Уже пятеро учеников клуба с расстройством аутического спектра и синдромом Дауна успешно занимаются в группах и выступают на общих детских соревнованиях. Историю 9-летней Вари Гриб, девочки с синдромом Дауна, которая уже обладает желтым поясом по дзюдо, компания рассказывала в одном из интервью.





В рамках инициативы Betera поможет клубу с оплатой аренды зала, а также возьмет на себя оплату работы тренера в инклюзивных группах. Главное, что все дети с особенностями психофизического развития смогут заниматься дзюдо бесплатно.