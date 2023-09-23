ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Штурм Восточного вала: 80 лет назад началось освобождение Беларуси

23.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Штурм Восточного вала: 80 лет назад началось освобождение Беларуси
 Фото: Википедия

80 лет назад началось освобождение Беларуси от фашистских захватчиков. Первым населенным пунктом стал город Комарин. Чтобы выбить врага с оккупированной территории, советским войскам пришлось форсировать Днепр. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

В начале войны Комарин был райцентром с развитой инфраструктурой. Своя гостиница, больница и почта, электростанция и хлебозавод, радиоузел и районная газета. Две школы – белорусская и еврейская.

«Когда оккупировали территорию Брагинского района, а это было в августе 1941 года, конечно же, истребляли еврейское население. И немцы очень жестоко с ними расправлялись: они сначала убивали мужчин, затем заживо хоронили женщин вместе с детьми», – рассказала научный сотрудник Брагинского исторического музея Галина Дятел.

Казни коснулись и смешанных семей. Если муж еврей, а жена белоруска – расстрел за кровосмешение.

«В одну ночь… Это была жуткая ночь. Мамин брат Алешка вот здесь за еврейским кладбищем пас, на ночь выпустил коня. И вдруг едет машина. Он спрятался тут на кладбище в кустах. И был такой из машины рев страшный! Он говорил, как будто рыдают все. Это было ужасно. Это везли этих наших женщин и их маленьких детей на расстрел», – вспоминает местная жительница Елена Пинчук.

Гитлеровцы, казалось, прочно обосновались на правом высоком берегу Днепра. Советское командование понимало: мощный оборонительный рубеж, так называемый Восточный вал, вытянувшийся от украинского Запорожья до белорусского Лоева, нужно брать во что бы то ни стало. Это означало одно: предстоит форсировать Днепр.

«Когда Гитлер узнал о том, что готовится эта операция, он сказал такие слова: «Скорее Днепр поменяет свое течение, нежели русские возьмут Восточный вал»», – рассказала директор Музея битвы за Днепр Виктория Ященко.

Битва за Днепр стала частью Черниговско-Припятской наступательной операции. Первыми к Днепру вышли войска 13-й армии генерал-лейтенанта Пухова. Ранним утром 23 сентября 1943 года реку начали форсировать штурмовые батальоны 360-го стрелкового полка.

День независимости и свободы

Как Беларусь пережила 1100 дней оккупации?

Форсирование Днепра станет одной из самых тяжелейших операций Великой Отечественной. На плотах, в рыбацких лодках и просто вплавь советские войска преодолевали водную преграду под неустанным огнем вражеской артиллерии. Если в Днепр на том берегу входило порядка 25 тысяч человек, то на этом выходило лишь пять-шесть тысяч. Местные жители рассказывали: воды были красными от крови.

Форсируя реку, красноармейцы для подстраховки привязывали к лодкам веревки, а внутрь клали ветошь, чтобы затыкать пробоины. Но плавсредств не хватало. Тяжелая амуниция тянула ко дну.

«Это, прежде всего, шинель, это сапоги, это каска, полтора-два боекомплекта с собой выдавалось, сухпаек. И тебе необходимо было форсировать эту холодную сентябрьскую воду. Если ты окажешься в этой воде и даже если умеешь плавать, у тебя фактически не было шансов выжить», – сказала Виктория Ященко.

В битве за Днепр с обеих сторон приняло участие 4,5 миллиона человек, а фронт растянулся на 750 км. Но днепровские высоты были взяты. 23 сентября 1943 года советские войска освободили первый белорусский населенный пункт Комарин. А меньше чем через год и всю Беларусь.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 сентября 1943 года советские войска взяли первый белорусский населенный пункт Комарин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал укрепить дисциплину в животноводстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика