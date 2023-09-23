Штурм Восточного вала: 80 лет назад началось освобождение Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

80 лет назад началось освобождение Беларуси от фашистских захватчиков. Первым населенным пунктом стал город Комарин. Чтобы выбить врага с оккупированной территории, советским войскам пришлось форсировать Днепр. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

В начале войны Комарин был райцентром с развитой инфраструктурой. Своя гостиница, больница и почта, электростанция и хлебозавод, радиоузел и районная газета. Две школы – белорусская и еврейская.

«Когда оккупировали территорию Брагинского района, а это было в августе 1941 года, конечно же, истребляли еврейское население. И немцы очень жестоко с ними расправлялись: они сначала убивали мужчин, затем заживо хоронили женщин вместе с детьми», – рассказала научный сотрудник Брагинского исторического музея Галина Дятел.

Казни коснулись и смешанных семей. Если муж еврей, а жена белоруска – расстрел за кровосмешение.

«В одну ночь… Это была жуткая ночь. Мамин брат Алешка вот здесь за еврейским кладбищем пас, на ночь выпустил коня. И вдруг едет машина. Он спрятался тут на кладбище в кустах. И был такой из машины рев страшный! Он говорил, как будто рыдают все. Это было ужасно. Это везли этих наших женщин и их маленьких детей на расстрел», – вспоминает местная жительница Елена Пинчук.

Гитлеровцы, казалось, прочно обосновались на правом высоком берегу Днепра. Советское командование понимало: мощный оборонительный рубеж, так называемый Восточный вал, вытянувшийся от украинского Запорожья до белорусского Лоева, нужно брать во что бы то ни стало. Это означало одно: предстоит форсировать Днепр.

«Когда Гитлер узнал о том, что готовится эта операция, он сказал такие слова: «Скорее Днепр поменяет свое течение, нежели русские возьмут Восточный вал»», – рассказала директор Музея битвы за Днепр Виктория Ященко.

Битва за Днепр стала частью Черниговско-Припятской наступательной операции . Первыми к Днепру вышли войска 13-й армии генерал-лейтенанта Пухова. Ранним утром 23 сентября 1943 года реку начали форсировать штурмовые батальоны 360-го стрелкового полка.