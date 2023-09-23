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Штурм Восточного вала: 80 лет назад началось освобождение Беларуси
23.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
80 лет назад началось освобождение Беларуси от фашистских захватчиков. Первым населенным пунктом стал город Комарин. Чтобы выбить врага с оккупированной территории, советским войскам пришлось форсировать Днепр. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
В начале войны Комарин был райцентром с развитой инфраструктурой. Своя гостиница, больница и почта, электростанция и хлебозавод, радиоузел и районная газета. Две школы – белорусская и еврейская.
Казни коснулись и смешанных семей. Если муж еврей, а жена белоруска – расстрел за кровосмешение.
«В одну ночь… Это была жуткая ночь. Мамин брат Алешка вот здесь за еврейским кладбищем пас, на ночь выпустил коня. И вдруг едет машина. Он спрятался тут на кладбище в кустах. И был такой из машины рев страшный! Он говорил, как будто рыдают все. Это было ужасно. Это везли этих наших женщин и их маленьких детей на расстрел», – вспоминает местная жительница Елена Пинчук.
Гитлеровцы, казалось, прочно обосновались на правом высоком берегу Днепра. Советское командование понимало: мощный оборонительный рубеж, так называемый Восточный вал, вытянувшийся от украинского Запорожья до белорусского Лоева, нужно брать во что бы то ни стало. Это означало одно: предстоит форсировать Днепр.
«Когда Гитлер узнал о том, что готовится эта операция, он сказал такие слова: «Скорее Днепр поменяет свое течение, нежели русские возьмут Восточный вал»», – рассказала директор Музея битвы за Днепр Виктория Ященко.
Битва за Днепр стала частью
Форсирование Днепра станет одной из самых тяжелейших операций Великой Отечественной. На плотах, в рыбацких лодках и просто вплавь советские войска преодолевали водную преграду под неустанным огнем вражеской артиллерии. Если в Днепр на том берегу входило порядка 25 тысяч человек, то на этом выходило лишь пять-шесть тысяч. Местные жители рассказывали: воды были красными от крови.
Форсируя реку, красноармейцы для подстраховки привязывали к лодкам веревки, а внутрь клали ветошь, чтобы затыкать пробоины. Но плавсредств не хватало. Тяжелая амуниция тянула ко дну.
«Это, прежде всего, шинель, это сапоги, это каска, полтора-два боекомплекта с собой выдавалось, сухпаек. И тебе необходимо было форсировать эту холодную сентябрьскую воду. Если ты окажешься в этой воде и даже если умеешь плавать, у тебя фактически не было шансов выжить», – сказала Виктория Ященко.
В битве за Днепр с обеих сторон приняло участие 4,5 миллиона человек, а фронт растянулся на 750 км. Но днепровские высоты были взяты. 23 сентября 1943 года советские войска освободили первый белорусский населенный пункт Комарин. А меньше чем через год и всю Беларусь.
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23 сентября 1943 года советские войска взяли первый белорусский населенный пункт Комарин.
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