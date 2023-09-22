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Лукашенко потребовал укрепить дисциплину в животноводстве

22.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко потребовал укрепить дисциплину в животноводстве
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Железная дисциплина станет девизом агропромышленного сектора Беларуси. Александр Лукашенко на республиканском семинаре по развитию животноводства указал на недочеты в отрасли, передает «МИР 24».

«Дальше мириться с тем, что у нас складывается в животноводстве, нельзя. Надо действовать, повышать ответственность кадров за результаты и усиливать дисциплину. Спрос на продовольствие в мире, как все вы знаете, огромный, цены растут и будут расти, открываются новые рынки. Сидеть сложа руки в такой уникальной ситуации – просто преступление. Чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство на новый уровень», – сказал Лукашенко.

Президент уверен: животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. Задача по продовольственной безопасности выполняется. Более того, значительная часть продукции уходит на экспорт. За последние полгода Беларусь заработала более четырех миллиардов долларов.



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Необходимо повысить ответственность кадров за результаты работы, заявил президент Беларуси.
 
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