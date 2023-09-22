Лукашенко потребовал укрепить дисциплину в животноводстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Железная дисциплина станет девизом агропромышленного сектора Беларуси. Александр Лукашенко на республиканском семинаре по развитию животноводства указал на недочеты в отрасли, передает «МИР 24».

«Дальше мириться с тем, что у нас складывается в животноводстве, нельзя. Надо действовать, повышать ответственность кадров за результаты и усиливать дисциплину. Спрос на продовольствие в мире, как все вы знаете, огромный, цены растут и будут расти, открываются новые рынки. Сидеть сложа руки в такой уникальной ситуации – просто преступление. Чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство на новый уровень», – сказал Лукашенко.