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Секреты найма топ-менеджеров, деньги для стартапов и вдохновляющие предприниматели: новости бизнеса за 18-24 сентября 2023 года
24.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Торговая недвижимось в регионах, планы Нацбанка по цифровому рублю и необходимость тренера по продажам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Узнали,
Полезное для бизнеса
А
Истории бизнеса
Учат ли где-то предпринимательству? Скорее всего, нет. Нельзя научить тому, что должно быть в крови. Поэтому в бизнес можно прийти с любым образованием и в любом возрасте. Например, ребята из Института бизнеса БГУ и факультета журналистики, Владислав Милевский и Роман Сетько, еще не успели получить диплом, но это им никак не мешает делать свой бизнес. Владислав уже почти год занимается организацией бизнес-конференций для молодых людей, а Роман воплощает в жизнь амбициозную идею детского таск-трекера для формирования полезных привычек. «Про бизнес»
Белорусскому IT-предпринимателю Владимиру Янковичу точно есть, что показать в своем резюме: директор по развитию сервиса онлайн-бухгалтерии Assistent.By, автор первой белорусской черной пятницы в онлайне, руководитель кэшбэк-сервиса Yamaneta, менеджер продукта в EMEX и Яндекс. Браузере, операционный директор браузерного расширения Alitools. Но до собственного проекта Владимир успел еще совершить путешествие автостопом из Беларуси до Вьетнама длинною в год и почти без денег. С таким опытом в январе 2021 года он решил запустить свой стартап «Manganum» — браузерное расширение, которое делает Chrome более удобным браузером для работы и учебы. Стартап все еще жив, набрал 300 тысяч скачиваний и даже привлек $ 475 тысяч инвестиций. «Про бизнес» поговорил с предпринимателем
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Секреты найма топ-менеджеров, деньги для стартапов и вдохновляющие предприниматели: новости бизнеса за 18-24 сентября 2023 года
Торговая недвижимось в регионах, планы Нацбанка по цифровому рублю и необходимость тренера по продажам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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