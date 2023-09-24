Секреты найма топ-менеджеров, деньги для стартапов и вдохновляющие предприниматели: новости бизнеса за 18-24 сентября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Торговая недвижимось в регионах, планы Нацбанка по цифровому рублю и необходимость тренера по продажам. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Узнали, что сейчас происходит в частной медицине Беларуси , а также, как нанимать топ-менеджеров для инженерных компаний с помощью искусственного интеллекта.

Собрали важное для бизнеса из концепции Нацбанка по развитию платежного рынка на 2023−2025 годы.

Опубликовали исследование о том, что происходит на рынке торговой недвижимости в областных центрах Беларуси.

Полезное для бизнеса

Собрали сервисы , которые сегодня наиболее актуальны для поиска денег основателями перспективных стартапов.

А здесь объяснили, зачем отделу продаж тренер и как его выбрать.

Истории бизнеса

Учат ли где-то предпринимательству? Скорее всего, нет. Нельзя научить тому, что должно быть в крови. Поэтому в бизнес можно прийти с любым образованием и в любом возрасте. Например, ребята из Института бизнеса БГУ и факультета журналистики, Владислав Милевский и Роман Сетько, еще не успели получить диплом, но это им никак не мешает делать свой бизнес. Владислав уже почти год занимается организацией бизнес-конференций для молодых людей, а Роман воплощает в жизнь амбициозную идею детского таск-трекера для формирования полезных привычек. «Про бизнес» поговорил с молодыми предпринимателями об образовании, первых шагах в бизнесе и целях на будущее.