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Освобождение Беларуси. История подвига

24.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Освобождение Беларуси. История подвига
 Марк Марков-Гринберг/ТАСС

23 сентября 1943 год. Форсировав Днепр, советские войска с боями берут первый населенный пункт БССР – Комарин. Этот день войдет в историю как начало освобождения Беларуси. Как советские войска ценой нечеловеческих усилий сделали невозможное и прорвали оборону противника, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

О расправах над еврейским народом в годы оккупации в Комарине вспоминает Елена Пинчук:

«В одну жуткую ночь за еврейским кладбищем мамин брат пас коня. Вдруг он увидел, что едет машина. Спрятавшись в кустах, он услышал такой страшный рев, как будто рыдают все. Это везли наших женщин и их маленьких детей на расстрел».

Как местные жители помогали партизанам? И как шла битва за Днепр? Об одной из самых сложных операций Великой Отечественной войны смотрите в программе «Специальный репортаж».



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В битве за Днепр с обеих сторон приняло участие четыре с половиной миллиона человек. А фронт растянулся на 750 километров. Об одной из самых сложных операций Великой...
 
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