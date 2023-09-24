Освобождение Беларуси. История подвига

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Марк Марков-Гринберг/ТАСС

23 сентября 1943 год. Форсировав Днепр, советские войска с боями берут первый населенный пункт БССР – Комарин. Этот день войдет в историю как начало освобождения Беларуси. Как советские войска ценой нечеловеческих усилий сделали невозможное и прорвали оборону противника, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

О расправах над еврейским народом в годы оккупации в Комарине вспоминает Елена Пинчук:

«В одну жуткую ночь за еврейским кладбищем мамин брат пас коня. Вдруг он увидел, что едет машина. Спрятавшись в кустах, он услышал такой страшный рев, как будто рыдают все. Это везли наших женщин и их маленьких детей на расстрел».