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Освобождение Беларуси. История подвига
24.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Марк Марков-Гринберг/ТАСС
23 сентября 1943 год. Форсировав Днепр, советские войска с боями берут первый населенный пункт БССР – Комарин. Этот день войдет в историю как начало освобождения Беларуси. Как советские войска ценой нечеловеческих усилий сделали невозможное и прорвали оборону противника, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
О расправах над еврейским народом в годы оккупации в Комарине вспоминает Елена Пинчук:
Как местные жители помогали партизанам? И как шла битва за Днепр? Об одной из самых сложных операций Великой Отечественной войны смотрите в программе
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