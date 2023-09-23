|
Жители Минска пересели на велосипеды в День без автомобиля
23.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси – День без автомобиля, многие пересели на велосипеды и общественный транспорт. Спортивный и экологичный Минск увидела корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Впереди 12 километров пути. На дистанции – и любители, и профессионалы. У спортсменки Натальи Цилинской даже велосипед чемпионский – помнит победные финиши. Тандем неразлучен уже 17 лет.
На финише участники велопробега получили в подарок бесплатные фрукты и бонусом послушали полезную экспресс-лекцию о природе.
«Я знал, что проходит День без автомобиля, и мне хотелось поддержать это движение», – сказал велосипедист Андрей Шавлюк.
«Вроде бы устаешь, но заряд адреналина и энергии получаешь на целый день. Поэтому только плюсы», – считает Александр Рунец.
Велокомпания проехала по одному из самых оживленных проспектов. В обычные дни все восемь полос плотно загружены транспортом. Автомобили – один из главных источников загрязнения воздуха в городах. В столице они выбрасывают в атмосферу 80% вредных веществ. Остальные 20% – это промышленность.
Уже почти половина общественного транспорта Минска работает на электричестве. Это не только трамваи и троллейбусы, но и автобусы. Все пассажиры, которые оставили личные автомобили дома, получили подарки.
«В городском пассажирском транспорте можно ехать бесплатно. Но с одним условием: при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта на транспортное средство», – пояснила пресс-секретарь государственного предприятия «Минсктранс» Елена Громыко.
Результаты экологической акции уже проверяют в лаборатории. Пробы воздуха в разных уголках Минска взяли накануне и в День без автомобиля.
«Аспиратор втягивает воздух с улицы, пропускает воздух через поглотительный раствор, в котором осаждаются загрязняющие вещества, которые мы сможем в лаборатории с помощью химических анализов обнаружить», – рассказала начальник отдела мониторинга атмосферного воздуха Белгидромета Ольга Гавриленко.
Воздух в Беларуси проверяют круглосуточно во всех регионах. Делает это техника в автоматическом режиме. Параллельно с такими станциями работают команды техников-химиков. Они проводят замеры четыре раза в день. Результат в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Формальдегида в городском воздухе оказалось меньше на 10%, чем накануне, азота меньше на 40%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)