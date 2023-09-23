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Жители Минска пересели на велосипеды в День без автомобиля

23.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Минска пересели на велосипеды в День без автомобиля
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси – День без автомобиля, многие пересели на велосипеды и общественный транспорт. Спортивный и экологичный Минск увидела корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Впереди 12 километров пути. На дистанции – и любители, и профессионалы. У спортсменки Натальи Цилинской даже велосипед чемпионский – помнит победные финиши. Тандем неразлучен уже 17 лет.

«Когда появляется возможность, мы сразу по великам, и газ в пол. Велосипеда достаточно много в моей жизни. В основном с детьми на прогулку мы ездим. И не только с детьми – с друзьями», – рассказала председатель Белорусской федерации велоспорта, призер Олимпийских игр Наталья Цилинская.

На финише участники велопробега получили в подарок бесплатные фрукты и бонусом послушали полезную экспресс-лекцию о природе.

«Я знал, что проходит День без автомобиля, и мне хотелось поддержать это движение», – сказал велосипедист Андрей Шавлюк.

«Вроде бы устаешь, но заряд адреналина и энергии получаешь на целый день. Поэтому только плюсы», – считает Александр Рунец.

Велокомпания проехала по одному из самых оживленных проспектов. В обычные дни все восемь полос плотно загружены транспортом. Автомобили – один из главных источников загрязнения воздуха в городах. В столице они выбрасывают в атмосферу 80% вредных веществ. Остальные 20% – это промышленность.

«В первую очередь, необходимо говорить о сокращении выбросов. Это и строительство новых веток метро, это применение в городском общественном транспорте электротранспорта. Это и модернизация, строительство новых развязок, дорог. Конечно же, все это сказывается на уменьшении выбросов. Но в то же время идет модернизация промышленности», – отметил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентин Шатравко.

Уже почти половина общественного транспорта Минска работает на электричестве. Это не только трамваи и троллейбусы, но и автобусы. Все пассажиры, которые оставили личные автомобили дома, получили подарки.

«В городском пассажирском транспорте можно ехать бесплатно. Но с одним условием: при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта на транспортное средство», – пояснила пресс-секретарь государственного предприятия «Минсктранс» Елена Громыко.

Результаты экологической акции уже проверяют в лаборатории. Пробы воздуха в разных уголках Минска взяли накануне и в День без автомобиля.

«Аспиратор втягивает воздух с улицы, пропускает воздух через поглотительный раствор, в котором осаждаются загрязняющие вещества, которые мы сможем в лаборатории с помощью химических анализов обнаружить», – рассказала начальник отдела мониторинга атмосферного воздуха Белгидромета Ольга Гавриленко.

Воздух в Беларуси проверяют круглосуточно во всех регионах. Делает это техника в автоматическом режиме. Параллельно с такими станциями работают команды техников-химиков. Они проводят замеры четыре раза в день. Результат в День без автомобиля уже известен: воздух стал чище. Например, формальдегида в нем оказалось меньше на 10%, чем накануне, азота меньше почти на 40%.



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Теги: Минск
 
 
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Формальдегида в городском воздухе оказалось меньше на 10%, чем накануне, азота меньше на 40%.
 
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